Lors d’une séparation impliquant des conjoints de confessions différentes, la question de la garde des enfants soulève des enjeux cruciaux en Islam. À qui revient ce droit lorsqu’une mère est musulmane et que le père ne l’est pas ? Voici l’explication concise et claire de la jurisprudence islamique sur ce sujet.
L’éminent savant musulman Cheikh Muhammad Iqbal Nadvi, directeur et imam du Centre islamique Al-Falah à Oakville, dans l’Ontario au Canada, déclare :
Le critère du meilleur environnement religieux et comportemental
Deux situations différentes doivent être distinguées. Selon la charia, la garde des enfants revient au parent qui est le meilleur du point de vue de la religion et du comportement. Ainsi, lorsque la mère est musulmane et que le père ne l’est pas, les enfants doivent être confiés à leur mère. Si le père n’est pas musulman, la garde des enfants revient donc à la mère.