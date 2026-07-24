Lors d’une séparation impliquant des conjoints de confessions différentes, la question de la garde des enfants soulève des enjeux cruciaux en Islam. À qui revient ce droit lorsqu’une mère est musulmane et que le père ne l’est pas ? Voici l’explication concise et claire de la jurisprudence islamique sur ce sujet.

L’éminent savant musulman Cheikh Muhammad Iqbal Nadvi, directeur et imam du Centre islamique Al-Falah à Oakville, dans l’Ontario au Canada, déclare :

Le critère du meilleur environnement religieux et comportemental