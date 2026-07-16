Étudier l’histoire du Coran permet de saisir toute l’importance de sa transmission textuelle et de l’unification des musulmans autour d’un seul et unique Mushaf, un enseignement historique précieux mis en valeur par le projet Dohat Al-Tifl.

Lorsque le Coran fut révélé au Prophète Muhammad par l’ange Jibril, il fut révélé selon sept ahruf — c’est-à-dire sept modes de récitation reconnus — (Al-Bukhari, 442). Ainsi, lorsque différents Compagnons le récitaient, il pouvait parfois y avoir de légères différences de prononciation. Tant que le Prophète Muhammad était vivant, il pouvait clarifier et résoudre tout différend lié à la prononciation.

Parmi les traditions rapportées du Prophète Muhammad, ‘Umar ibn Al-Khattab relate une anecdote qui montre clairement à quel point les personnes qui entouraient le Prophète tenaient à préserver l’authenticité du Coran, et comment le Prophète Muhammad — que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur lui — était en mesure d’arbitrer les différends. Il dit :

« J’entendis Hisham ibn Hakim réciter d’une manière différente de la mienne. Je fus donc sur le point de me disputer avec lui pendant la prière, mais j’attendis qu’il ait terminé. Puis je l’amenai auprès du Messager de Dieu et dis :

“Je l’ai entendu réciter d’une manière différente de celle que tu m’as enseignée.”

Le Prophète m’ordonna de le relâcher et demanda à Hisham de réciter. Lorsqu’il récita, le Messager de Dieu dit :

“C’est ainsi qu’il a été révélé.”

Puis il me demanda de réciter les mêmes versets. Lorsque je les récitai, il dit : “C’est ainsi qu’il a été révélé. Le Coran a été révélé selon sept ahruf ; récitez-le donc de la manière qui vous est la plus facile.» (Muslim, 1782)

La nécessité d’une version officielle sous ‘Uthman

Après la mort du Prophète Muhammad, des centaines de milliers de non-Arabes embrassèrent l’islam. À l’époque où ‘Uthman ibn ‘Affan dirigeait la communauté musulmane, le Coran était récité avec divers accents et dialectes. Beaucoup de gens, en particulier les nouveaux musulmans, commençaient à être troublés, et certains Compagnons du Prophète Muhammad craignirent que l’authenticité du Coran ne soit compromise.

Au cours d’un voyage, l’un des Compagnons du Prophète Muhammad remarqua qu’il existait de nombreuses récitations différentes du Coran à travers le califat musulman. Il suggéra alors à ‘Uthman d’établir une version officielle, récitée dans le dialecte de la tribu de Quraysh et écrite selon le style utilisé dans la ville de Madinah. Tous les dialectes de la langue arabe étaient réputés pour leur éloquence, mais le dialecte de Quraysh était considéré comme le plus expressif et le plus articulé ; ainsi, au fil des générations, il en vint à être connu comme le dialecte du Coran.

‘Uthman ibn ‘Affan connaissait le Coran par cœur et possédait une connaissance intime du contexte et des circonstances liés à chaque verset. Il était donc particulièrement qualifié pour superviser la standardisation du Coran. Comme nous le savons, le Coran avait été rassemblé à l’époque d’Abu Bakr et était conservé par Hafsah, fille de ‘Umar ibn Al-Khattab et épouse du Prophète Muhammad. ‘Uthman envoya un message à Hafsah and prit possession du Mushaf original. Les traditions authentiques du Prophète Muhammad rapportent l’événement ainsi :

« Hudhayfah vint voir ‘Uthman au moment où les gens de Syrie et les gens d’Irak étaient en guerre contre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il fut alarmé par leurs divergences dans la récitation — celles des gens de Syrie et d’Irak — et dit à ‘Uthman :

“Ô chef des croyants ! Sauve cette communauté avant qu’elle ne diverge au sujet du Coran comme les juifs et les chrétiens ont divergé au sujet de leurs livres.”

‘Uthman envoya alors un message à Hafsah en disant :

“Envoie-nous le manuscrit afin que nous puissions en faire des copies, puis nous te le rendrons.” »

(Al-Bukhari, 510)

La copie et la préservation du Mushaf standardisé

Une fois encore, les dirigeants du califat musulman ainsi que les Compagnons et les Compagnes du Prophète firent de grands efforts pour préserver les paroles de Dieu et rester fidèles au Message. ‘Uthman ordonna à certains des Compagnons les plus fiables, parmi lesquels se trouvait de nouveau Zayd ibn Thabit, de réaliser avec soin des copies du Mushaf, en disant :

« Si vous divergez, copiez-le selon le dialecte de Quraysh. »

(Al-Bukhari, 510)

Le manuscrit original fut rendu à Hafsah, puis ‘Uthman ordonna que toutes les autres copies non officielles soient brûlées ou détruites d’une autre manière. Ainsi, le différend prit fin et les musulmans furent unis. Le Coran ‘uthmanien est le Mushaf utilisé aujourd’hui par plus de 1,2 milliard de musulmans à travers le monde. Le Coran est demeuré préservé de génération en génération. Chaque Mushaf est une copie exacte de l’original.

« En vérité, c’est Nous qui avons fait descendre le Rappel — le Coran —, et c’est Nous qui en assurons la préservation contre toute altération. » (15:9)

Le parcours historique des copies de ‘Uthman

On ne sait pas exactement combien de copies furent réalisées par ‘Uthman, mais beaucoup pensent qu’il y en eut cinq, sans compter sa propre copie. Les villes de Makkah, Madinah, Damas, Kufah et Bassorah reçurent chacune une copie. Dans la littérature islamique ancienne, on trouve des références à ces copies, et l’on pense que des exemplaires originaux existent encore aujourd’hui en Turquie et en Ouzbékistan.

Ibn Battuta, au XIVe siècle de l’ère chrétienne, déclara avoir vu des copies, ou des feuillets provenant des copies du Coran préparées sous ‘Uthman, à Grenade, Marrakech, Bassorah et dans d’autres villes. Ibn Kathir rapporta avoir vu une copie du Coran ‘uthmanien qui avait été apportée à Damas depuis la Palestine. Il dit qu’elle était « très grande, écrite d’une belle écriture claire et ferme, avec une encre résistante, sur parchemin, je pense, fait de peau de chameau ». Ibn Jubayr déclara avoir vu le manuscrit ‘uthmanien dans la mosquée de Madinah en l’an 1184 de l’ère chrétienne. Certains disent qu’il resta à Madinah jusqu’à ce que les Turcs l’emportent durant la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles contient la clause suivante :

« Article 246 : Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, l’Allemagne restituera à Sa Majesté le Roi du Hedjaz le Coran original du calife Othman, qui fut retiré de Médine par les autorités turques et qui aurait été présenté à l’ex-empereur Guillaume II. »

(Major Peace Treaties of Modern History)

Par Aisha Stacey