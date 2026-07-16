Plongez au cœur des récits coraniques avec la poignante histoire du jeune garçon et du roi, une source intemporelle de sagesse illustrant le triomphe de la vérité sur la tyrannie.

Le Coran est une source profonde de guidance et de sagesse. Il renferme des récits qui éclairent le chemin de la foi, de la persévérance et de l’intégrité morale. Parmi ces récits inspirants figure l’histoire du jeune garçon et du roi : une histoire qui incarne la foi inébranlable face à l’oppression et la puissance miraculeuse de l’intervention divine. Ce récit met en lumière la lutte éternelle entre la vérité et la tyrannie, tout en rappelant, à travers les âges, les vertus de la fermeté et le triomphe ultime de la foi.

Dans cet article, nous explorerons les détails riches de cette histoire captivante, en examinant sa portée dans les enseignements islamiques et sa pertinence pour les croyants d’aujourd’hui. Nous évoquerons également d’autres récits coraniques importants, porteurs de leçons profondes et d’enseignements précieux. Accompagnez-nous dans ce voyage à travers ces récits sacrés, afin d’en découvrir les messages durables et de méditer sur les leçons morales et spirituelles qu’ils transmettent.

L’histoire du jeune garçon et du roi

Le Prophète Muhammad ﷺ a dit : « Parmi les peuples qui vous ont précédés, il y avait un roi qui avait un sorcier. Lorsque ce sorcier devint âgé, il dit au roi : “Je suis devenu vieux, et mon terme approche. Envoie-moi donc un jeune garçon à qui je pourrai enseigner la magie.” Le roi lui envoya alors un garçon, et le sorcier lui enseigna la magie. Chaque fois que le garçon se rendait chez le sorcier, il passait auprès d’un moine qui se trouvait sur son chemin. Il s’asseyait auprès de lui, écoutait ses paroles et les admirait. Ainsi, lorsqu’il allait chez le sorcier, il passait par le moine et restait auprès de lui ; puis, lorsqu’il arrivait chez le sorcier, celui-ci le battait. Le garçon s’en plaignit au moine. Le moine lui dit : “Lorsque tu crains le sorcier, dis-lui : ‘Ma famille m’a retenu.’ Et lorsque tu crains ta famille, dis-leur : ‘Le sorcier m’a retenu.’” »

Le garçon continua ainsi pendant un certain temps. Un jour, une créature énorme et terrifiante apparut sur la route, empêchant les gens de passer. Le garçon dit alors : « Aujourd’hui, je saurai lequel du sorcier ou du moine est le meilleur. » Il prit une pierre et invoqua Allah : « Ô Allah ! Si les œuvres et les actes du moine Te sont plus agréables que ceux du sorcier, alors fais mourir cette créature afin que les gens puissent traverser la route. » Il lança la pierre, tua la créature, et les gens furent stupéfaits ; ils purent désormais passer librement. Le garçon informa le moine de ce qui s’était produit. Le moine lui dit : « Mon fils ! Aujourd’hui, tu es devenu meilleur que moi, et tu as atteint un degré que je constate. Tu seras mis à l’épreuve. Si tu es éprouvé, ne révèle pas mon identité. »

Guérir l’aveugle : un témoignage de foi

Le garçon commença à guérir, par la permission d’Allah, les personnes atteintes de cécité, de lèpre et d’autres maladies. Un courtisan du roi, devenu aveugle, entendit parler du garçon. Il lui apporta des présents et dit : « Tous ces cadeaux sont pour toi si tu me guéris. » Le garçon répondit : « Je ne guéris personne. C’est Allah seul qui guérit. Si tu crois en Allah et que tu L’invoques, Il te guérira. » Le courtisan crut, invoqua Allah, et Allah lui rendit la vue.

Lorsque le courtisan retourna auprès du roi, celui-ci fut étonné et lui demanda qui lui avait rendu la vue. Le courtisan proclama alors sa foi en Allah. Furieux, le roi le fit torturer jusqu’à ce qu’il révèle l’identité du garçon.

La colère du roi et la protection divine

Le garçon fut convoqué, et le roi exigea qu’il renonce à sa foi. Le garçon refusa. Le roi tenta de le tuer à plusieurs reprises, mais Allah le sauva à chaque fois. Finalement, le garçon dit au roi : « Tu ne pourras me tuer que si tu fais ce que je vais t’indiquer. » Il lui ordonna de rassembler les gens, de l’attacher à un arbre, puis de dire : « Au nom d’Allah, le Seigneur du garçon », avant de lui tirer une flèche. Le roi fit ainsi, et le garçon mourut.

En voyant cela, les gens proclamèrent : « Nous croyons au Seigneur du garçon ! » Comprenant que son stratagème s’était retourné contre lui, le roi ordonna de creuser des fossés remplis de feu. Il donna l’ordre d’y jeter tous ceux qui refuseraient de renoncer à leur foi. Une femme hésita, mais son nourrisson parla et dit : « Patiente, ô ma mère ! Car tu es dans la vérité. »

Les Gens du Fossé

Cet événement est évoqué dans le Coran : « Maudits soient les Gens du Fossé — le feu abondamment alimenté — lorsqu’ils étaient assis tout autour, témoins de ce qu’ils faisaient subir aux croyants. Et ils ne leur reprochaient que d’avoir cru en Allah, le Tout-Puissant, le Digne de louange ! » (Al-Buruj 85:4-8)

Contexte historique

Selon les récits historiques rapportés par Muhammad ibn Ishaq dans son Livre de la Sîra, le roi qui persécuta les croyants était connu sous le nom de Dhu Nuwas. Son nom personnel était Zur’ah, et il fut également appelé Yusuf durant son règne. Il était le fils de Tuban As‘ad Abi Karib, le souverain qui avait autrefois envahi Al-Madinah et fait poser une couverture sur la Ka‘bah. Dhu Nuwas fut influencé par deux rabbins juifs d’Al-Madinah que son père avait ramenés avec lui.

Sous l’influence de ces rabbins, une partie des habitants du Yémen adopta le judaïsme. Cependant, lorsque les habitants de Najran embrassèrent le christianisme, suivant les enseignements inspirés par le jeune garçon, Dhu Nuwas entra dans une grande colère. Il leur proposa alors un choix : accepter le judaïsme ou mourir. Ils choisirent de rester fermes dans leur foi chrétienne. En réponse, Dhu Nuwas ordonna de creuser des fossés et de les remplir de feu, où il massacra environ vingt mille croyants en une seule matinée. Cette atrocité est connue comme l’événement des « Gens du Fossé », mentionné dans la sourate Al-Buruj.

Un seul homme, connu sous le nom de Daws Dhu Tha‘laban, parvint à s’échapper. Il prit la fuite à cheval et demanda l’aide de César, l’empereur de Byzance, dans la région d’Ash-Sham. César l’orienta vers An-Najashi, le roi d’Abyssinie — l’Éthiopie actuelle —, qui était un souverain chrétien. An-Najashi envoya alors une armée au Yémen, dirigée par les généraux Aryat et Abrahah. Ils vainquirent Dhu Nuwas et libérèrent le Yémen de son règne oppressif. Dhu Nuwas tenta de s’enfuir, mais il périt finalement dans la mer.

Les conséquences

À la suite de ces événements, le Yémen passa sous domination chrétienne abyssinienne pendant environ soixante-dix ans. Plus tard, un noble yéménite nommé Sayf ibn Dhi Yazan Al-Himyari sollicita l’aide de Kisra, le roi de Perse, afin d’expulser les Abyssiniens. Kisra envoya une armée composée d’environ sept cents hommes, dont beaucoup étaient des prisonniers. Grâce à cette force, Sayf Al-Himyari réussit à reprendre le Yémen et à rendre le royaume au peuple de Himyar, c’est-à-dire aux Yéménites.

Conclusion

L’histoire du jeune garçon et du roi constitue un puissant rappel de la foi inébranlable et des épreuves auxquelles les croyants peuvent être confrontés. Elle met en évidence la victoire ultime de la vérité sur la tyrannie et l’impact durable d’une foi sincère en Allah. Le contexte historique rapporté par des savants tels qu’Ibn Ishaq enrichit notre compréhension de ces événements et de leur importance dans l’histoire islamique.