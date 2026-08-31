Introduction à Ibn Khaldoun et à la fondation de la sociologie

Ibn Khaldoun est réputé comme le fondateur de la sociologie, titre qu’il doit à son œuvre majeure, la Muqaddimah. Selon le Dictionary of Social Science Terms, la sociologie se définit comme « une étude descriptive, interprétative et comparative des sociétés humaines telles qu’elles apparaissent dans le temps et l’espace, visant à découvrir les lois du développement qui régissent les sociétés humaines dans leur progression et leur changement » ([1]).

Contexte historique et premières assises de la sociologie

Bien que la pensée sociale soit aussi ancienne que l’humanité elle-même, la sociologie ne s’est constituée en discipline scientifique formalisée qu’à une époque plus tardive. ‘Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn Khaldoun, éminent savant musulman décédé en 808 H, fut le premier à prendre conscience de l’existence de cette science, à affirmer son autonomie vis-à-vis d’autres champs, et à en poser les fondements ainsi que les prémices.

Dans ce cadre, Ibn Khaldoun affirme : « C’est comme s’il s’agissait d’une science indépendante en soi, car elle a un objet, à savoir la civilisation humaine et sociale… » ([2]).

La Muqaddimah : un cadre sociologique global

La Muqaddimah d’Ibn Khaldoun englobe au moins sept branches de la sociologie, qu’il a exposées avec une clarté remarquable ([3]). Il fut le premier à appliquer une méthode d’étude scientifique aux phénomènes sociaux, ce qui l’a conduit à dégager de nombreuses vérités stables, comparables à des lois, dans divers domaines de la civilisation humaine, notamment :

Sociologie générale

Sociologie politique

Sociologie urbaine

Sociologie économique

Sociologie de l’éducation

L’approche scientifique d’Ibn Khaldoun face aux phénomènes sociaux

Ibn Khaldoun fut pionnier dans l’étude scientifique des phénomènes sociaux ; cette démarche lui permit de mettre au jour des régularités proches de lois dans la vie des sociétés. Elle correspond à plusieurs domaines :

Sociologie générale : compréhension des structures et dynamiques sociales d’ensemble. Sociologie politique : analyse de l’État, du califat et de la monarchie. Sociologie urbaine : étude du développement urbain et de ses effets sur la société. Sociologie économique : examen des métiers, des moyens de subsistance et des activités économiques. Sociologie de l’éducation : étude des systèmes éducatifs et des modes d’acquisition du savoir.

Influence sur les sociologues européens du XIXᵉ siècle

Les vues et théories d’Ibn Khaldoun ont précédé celles élaborées au XIXᵉ siècle par plusieurs sociologues européens célèbres, tels qu’Auguste Comte, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Max Weber, et d’autres. Son œuvre a ainsi préparé le terrain de la pensée sociologique moderne.

Formation intellectuelle et diversité des rôles dans la gouvernance

L’éducation d’Ibn Khaldoun dans un environnement islamique dynamique, pluriel et riche en événements, conjuguée à l’exercice de multiples fonctions publiques — rédaction de correspondances, rédaction de requêtes de doléances, charges ministérielles, fonctions de hâjib (chambellan / chef de protocole), missions d’ambassadeur, rôle d’orateur, de juge et d’enseignant — a profondément façonné sa formation intellectuelle. Cette expérience lui a donné une expertise étendue et une compréhension fine de l’État et de la société.

Méthodologie scientifique dans la Muqaddimah

Ibn Khaldoun adopte, dans la Muqaddimah, une démarche scientifique fondée sur :

l’induction

l’observation

la conclusion

Il insiste sur la nécessité de saisir les relations de cause à effet et l’interdépendance des phénomènes sociaux. Cette méthode — induction, puis observation, puis conclusion — rend possible une critique précise et une analyse objective des réalités sociales.

Concept global de la civilisation humaine

Chez Ibn Khaldoun, la civilisation humaine englobe l’ensemble des phénomènes — démographiques, politiques, économiques, sociaux et intellectuels. Il l’exprime ainsi :

« Sache que la réalité de l’histoire humaine est qu’elle relate la société humaine — la civilisation du monde — et ce qui s’y manifeste quant à la nature de cette civilisation, comme les états de sauvagerie et de civilité, l’esprit de corps (‘asabiyyah), les diverses formes de domination des humains les uns sur les autres, ce qui en découle en termes de royaumes et d’États et de leurs degrés, ainsi que ce à quoi les humains s’emploient par leurs actions et leurs efforts, et tout ce qui se produit naturellement dans cette civilisation selon ses conditions. » ([4])

La nature sociale inhérente de l’être humain

Ibn Khaldoun met en évidence un principe fondamental : l’être humain est par nature social et ne peut vivre isolé de ses semblables. Il dit : « … la société humaine est nécessaire, et les sages expriment cela en disant : l’homme est naturellement civilisé. » ([5])

Impact de l’environnement sur le comportement et la morale

Il traite de l’effet de l’environnement sur la morale et le comportement humains ([6]), ce qui rejoint des questionnements que l’ethnologie moderne intégrera. Il examine aussi comment les styles de vie et les modes de production influencent le corps et la morale des hommes ([7]).

L’esprit de corps (‘asabiyyah) et le fondement de la gouvernance

Dans la Muqaddimah, Ibn Khaldoun consacre un chapitre aux États, à la monarchie et au califat, en soulignant que l’‘asabiyyah (souvent rendue par « esprit de corps » ou « solidarité de groupe ») constitue la pierre angulaire du pouvoir. Il relie les grands événements et les transformations radicales — dans la vie bédouine comme dans la vie urbaine — à la présence ou à l’absence de cette ‘asabiyyah ([8]). Selon lui, elle est le soutien essentiel à la vie des États et des dynasties.

Comprendre l’essor et le déclin des États

Ibn Khaldoun montre une compréhension pénétrante des étapes que traversent les États : formation, croissance, consolidation, prospérité, affaiblissement, puis chute. Son analyse offre ainsi un cadre général pour appréhender le cycle de vie des entités politiques.

Conclusion : l’héritage durable de la Muqaddimah

La Muqaddimah d’Ibn Khaldoun est considérée comme une œuvre pionnière et fondatrice, et comme une étude analytique à caractère scientifique dans le champ de la sociologie. Elle s’apparente à une encyclopédie sans précédent sur la sociologie de la civilisation humaine, décrivant l’évolution des sociétés et les facteurs qui influencent leurs dynamiques sociales, politiques, économiques et intellectuelles.

Aucun savant avant Ibn Khaldoun n’avait présenté une étude systématique et scientifique des phénomènes sociaux menant à des conclusions d’une telle ampleur. La Muqaddimah demeure ainsi une œuvre scientifique inaugurale, sans équivalent dans l’histoire de la pensée sociale.

Par Mohamed Amhzoun