Offrir une première introduction au Coran permet de jeter les bases d’un dialogue interreligieux enrichissant, une démarche d’ouverture et d’apprentissage que soutient pleinement le projet éducatif Dohat Al-Tifl.

Question : Dr Jamal Badawi, pourriez-vous commencer par présenter le Coran et expliquer ce que vous considérez comme étant le message du Coran pour les musulmans ?

Dr Badawi : Tout d’abord, je tiens à vous remercier, ainsi que les organisateurs, pour votre aimable invitation, et à saluer tous les téléspectateurs par la salutation islamique traditionnelle, qui est aussi la salutation de tous les prophètes : Assalamu ‘alaykum — que la paix soit sur vous tous.

En ce qui concerne votre question sur ce qu’est le Coran et ce qu’il représente pour les musulmans, je vais d’abord l’expliquer brièvement du point de vue coranique et musulman, tout en essayant de faire le lien avec d’autres croyants en Dieu, comme les juifs et les chrétiens, notamment à travers la Bible.

Pour un musulman, le Coran est la parole de Dieu, la parole littérale de Dieu communiquée à Son dernier Prophète et Messager, le Prophète Muhammad — paix sur lui —, par l’intermédiaire de l’ange Jibril. Pour un musulman, il s’agit de la source ultime d’autorité, car ce n’est pas seulement une révélation ou une inspiration venant de Dieu : c’est la parole même de Dieu, revealed mot pour mot.

Si nous faisons une comparaison afin que notre honorable public issu d’un arrière-plan juif ou chrétien puisse comprendre ce point, nous verrons que cette idée n’est pas inhabituelle. En réalité, dans l’islam, le judaïsme et le christianisme, il existe cette notion selon laquelle Dieu révèle Sa volonté à l’humanité. Je crois qu’il existe également d’autres religions qui s’appuient sur des Écritures comme source d’autorité, qu’elles considèrent comme ayant, d’une manière ou d’une autre, un caractère révélé. Mais permettez-moi de me concentrer ici sur les trois religions — le judaïsme, le christianisme et l’islam — qui semblent partager davantage ce concept.

Comparer le Coran et la Bible

Si nous examinons la Bible, nous trouvons des exemples ou des passages qui semblent également correspondre à une forme de parole directe de Dieu, ou à ce qui s’en rapproche le plus. Par exemple, les Dix Commandements, lorsque Dieu dit à Moïse : « Tu feras ceci » ou « Tu ne feras pas cela ». Cela ne se présente pas sous la forme : « Dieu inspira Moïse » ou « Moïse dit : Dieu m’a révélé ceci ». Cela apparaît plutôt comme la parole directe de Dieu. C’est ce qui se rapproche le plus du concept de révélation du Coran tel que les musulmans le comprennent.

La seule différence que je puisse peut-être observer est que, dans la Bible, il existe, comme je l’ai dit, des passages qui semblent être la parole directe de Dieu, et non une simple inspiration. Mais la Bible contient aussi des biographies de prophètes, des écrits de leurs disciples et des récits de leurs experiences religieuses particulières ; tous ces éléments s’y trouvent donc mêlés.

Beaucoup de mes frères et sœurs chrétiens, ainsi que de mes frères et sœurs juifs, lorsque nous dialoguons, disent également, de leur point de vue, qu’il existe une autre forme de révélation qui relève davantage de l’inspiration. On lit dans les Écritures hébraïques que Dieu inspira tel ou tel de Ses serviteurs. Cela implique que la révélation n’est pas exactement, mot pour mot, ce que Dieu a révélé, comme cela pourrait être le cas pour les Dix Commandements.

Il s’agit donc principalement d’une inspiration. Dans la tradition islamique, nous avons également un parallèle à cela : ce que l’on appelle le Hadith, c’est-à-dire les paroles et les actes du Prophète de l’islam. Les musulmans croient en effet que les hadiths, ou paroles du Prophète, sont eux aussi inspirés par Dieu, mais qu’ils ne sont pas exactement la parole de Dieu mot pour mot, car le Prophète a utilisé ses propres termes pour exprimer ou transmettre ces messages. Cela peut, dans une certaine mesure, être rapproché de ce que l’on trouve dans la Bible.

En ce sens, il ne me semble pas que la compréhension musulmane du Coran soit si radicalement différente de la notion fondamentale de révélation, en particulier dans les religions révélées des Gens du Livre, comme le Coran les appelle, que ce soit du point de vue de son autorité ou de sa signification pour les musulmans.

Les musulmans ont peut-être une certitude plus affirmée concernant la nature révélée du Coran en tant que révélation mot pour mot. C’est un article fondamental de la foi en islam, sans lequel une personne ne peut véritablement prétendre être musulmane. On ne peut donc pas comparer des réalités différentes : certaines Écritures peuvent, par exemple, mêler la parole de Dieu et l’interprétation humaine ; du point de vue musulman, elles n’ont pas la même autorité qu’un Livre comme le Coran, qui, du début à la fin, n’est rien d’autre que la parole littérale de Dieu, révélée mot pour mot.

Question : Merci. Pouvez-vous alors nous dire, Dr Badawi, ce que le Coran représente dans la vie quotidienne des musulmans ? Quels types de sujets sont abordés dans le Coran ? Quel est son message général ? Que retire un musulman du Coran pour sa vie de tous les jours ?

Dr Badawi : Le message général du Coran est le même message global que Dieu a révélé à tous les prophètes, depuis Adam jusqu’au dernier Prophète, Muhammad — paix sur lui —, et le Coran semble l’affirmer clairement. Si je devais le résumer de manière concise, je dirais que le sujet du Coran est l’être humain et sa relation avec le Créateur, ainsi que sa relation avec les autres créatures de Dieu, qu’il s’agisse des êtres humains ou d’autres créatures. Tel est le thème et le centre d’attention du Coran.

Le message central du Coran

En substance, le message du Coran est d’attirer notre attention sur le fait que nous n’avons pas été créés en vain, et que nous serons tenus responsables de notre conduite sur cette terre. Dans le Coran, Dieu indique qu’Il a créé l’être humain pour être Son dépositaire sur terre. C’est en réalité un honneur accordé par Dieu à l’être humain, une dignité : être le dépositaire de Dieu, bien qu’Il n’ait nul besoin de notre adoration ni de notre obéissance. Tout cela est pour notre propre bien.

Le message du Coran consiste à affirmer que la guidance venant du Créateur de l’univers est la guidance ultime, car Dieu possède la sagesse, la puissance et la science absolues. Dieu seul est l’autorité suprême et doit être obéi sans réserve, d’une obéissance fondée non seulement sur la crainte ou l’espérance de la récompense, mais aussi sur l’amour de Dieu.

Il indique également que l’être humain doit se tourner vers le Coran pour y trouver une guidance, notamment, comme vous l’avez mentionné, dans la vie quotidienne. Le Coran donne généralement une orientation large dans la plupart des domaines, à travers des principes et des concepts. Il contient aussi certains détails, mais le plus souvent il fournit une guidance générale permettant de mener notre vie conformément à la volonté de Dieu.

Enfin, le Coran indique que, puisque l’être humain est doté du libre arbitre, il peut choisir d’obéir à Dieu ou de Lui désobéir, de croire ou de rejeter la foi. Mais ce privilège s’accompagne d’une responsabilité, car nous avons ultimement la responsabilité de retourner vers Dieu. Il y aura une résurrection. Il y aura une vie après la mort, dans laquelle les gens seront récompensés ou châtiés selon leur conduite.

Voilà donc, en quelque sorte, une formulation condensée ou résumée de la nature du message du Coran. Car, selon ma modeste conviction de musulman, tous les prophètes de Dieu ont enseigné exactement ce même message fondamental que le Coran enseigne.