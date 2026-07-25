La question de savoir qui a accès à l’invisible suscite de nombreuses interrogations dans la théologie islamique. Les êtres dotés d’un statut particulier, comme les messagers ou les créatures célestes, partagent-ils cette science divine ? Voici les éclaircissements tirés du Coran et des explications des savants.

Tout d’abord, il convient de préciser que l’invisible (al-ghayb) désigne tout ce qui ne peut être perçu par les sens humains. Cela comprend les réalités qui demeurent cachées à l’être humain et que seul Allah, l’Omniscient, connaît, ainsi que celles dont l’homme acquiert connaissance parce qu’Allah et Son Messager (paix et bénédictions sur lui) l’en ont informé.

L’Omniscience d’Allah et la limite des créatures

Cheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti, directeur du Centre islamique de South Plains à Lubbock, au Texas, déclare ce qui suit :

« Le principe fondamental est que la connaissance d’Allah est sans limites. Allah dit :

“Et il ne vous a été donné que peu de connaissance.” (Al-Isra’, 17 : 85)

Ce qu’Allah choisit de révéler

Personne ne peut dénombrer les choses que seul Allah connaît. La règle est que nous ne savons que ce qu’Allah nous a permis de connaître. Cela s’applique également aux prophètes et aux anges, bien qu’Allah leur ait accordé la connaissance de certaines réalités de l’invisible.

Allah dit :

C’est Lui qui connaît l’invisible. Il ne dévoile Son mystère à personne, sauf à un messager qu’Il agrée et qu’Il fait précéder et suivre de gardiens, afin de savoir s’ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il embrasse de Sa connaissance tout ce qui les concerne et tient le compte exact de toute chose. (Al-Jinn, 72 : 26-29) »