L’analyse des données météorologiques modernes offre une perspective fascinante sur le rôle et la portée des vents fécondants évoqués dans le texte coranique.

Allah, le Très-Haut, dit au verset 15:22 du Coran :

﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [Al-Hijr : 22] « Et Nous envoyons les vents fécondants ; puis Nous faisons descendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons, alors que vous n’en êtes pas les détenteurs. » [Sahih International]

Allah nous a comblés d’un bienfait divin en nous montrant, dans ce verset, la source merveilleuse de l’eau. Ce bienfait de l’eau n’est pas réservé aux seuls êtres humains ; il concerne aussi les animaux, les plantes et les autres créatures vivant sur terre, comme nous le voyons dans d’autres versets du Coran.

Il est dit aux versets 16:10-11 :

﴿هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [An-Nahl : 10] « C’est Lui qui fait descendre du ciel une eau dont vous buvez, et grâce à laquelle pousse une végétation où vous faites paître vos troupeaux. » ﴿يُنبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ۗ إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ « Par elle, Il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et toutes sortes de fruits. Il y a certes là un signe pour des gens qui réfléchissent. »

Des versets similaires se trouvent en 25:48-49 :

﴿وَهُوَ ٱلَّdevant أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [Al-Furqan : 48] « Et c’est Lui qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant Sa miséricorde — c’est-à-dire la pluie —, et Nous faisons descendre du ciel une eau pure. » ﴿لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾ [Al-Furqan : 49] « Afin de redonner vie, par elle, à une terre morte, et d’en abreuver ce que Nous avons créé : de nombreux bestiaux et êtres humains. »

Le rôle de ar-riyāḥ lawāqiḥ — ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ

La première partie du verset 15:22 est :

﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ « Et Nous envoyons les vents fécondants. »

L’expression arabe ar-riyāḥ lawāqiḥ — ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ — est traduite par de nombreux exégètes par « vents fécondants ». Le terme lawāqiḥ — لَوَاقِحَ, « fécondants » — qualifie le mot ar-riyāḥ — ٱلرِّيَاحَ, « les vents » — mentionné dans ce verset. Le mot lawāqiḥ est également rendu par « fécondants » chez Yusuf Ali et « imprégnants » chez Dr Ghali, deux termes proches du sens de fertilisation. On peut donc dizer qu’Allah envoie des vents dotés de ces caractéristiques, puis fait descendre la pluie du ciel.

En tenant compte de l’ensemble des traductions, le terme lawāqiḥ renvoie littéralement aux trois rôles suivants des vents :

féconder deux substances pour former une nouvelle substance — les nuages dans ce cas — de manière comparable au « zygote » chez les êtres humains et les animaux ;

produire des éléments fertilisants pour les plantes, les cultures, etc. ;

féconder, ou polliniser, les plantes.

Il convient de noter qu’Allah mentionne d’abord : « Et Nous envoyons les vents fécondants », puis : « et Nous faisons descendre du ciel une eau ». Il est évident que le ciel doit d’abord être rempli de nuages avant que l’eau ne descende du ciel. Il existe donc un lien entre l’expression du verset : « Nous envoyons les vents fécondants » et la formation des nuages dans le ciel. Ce lien est clairement mentionné au verset 30:48 du Coran :

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا fَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَدِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ « C’est Allah qui envoie les vents ; ceux-ci soulèvent alors les nuages, qu’Il étend dans le ciel comme Il veut, et qu’Il fragmente. Tu vois alors la pluie sortir de leurs interstices. Puis, lorsqu’Il la fait tomber sur qui Il veut parmi Ses serviteurs, les voilà aussitôt réjouis. »

Les interprétations existantes

Les interprétations existantes de l’expression « vents fécondants » se concentrent principalement sur la formation des nuages et de la pluie dans le ciel, et ne s’attardent pas sur la question de la production d’éléments fertilisants. Certains exégètes l’expliquent comme la fécondation des nuages donnant lieu à la pluie. D’autres l’interprètent comme des vents imprégnés de pluie, ou des vents portant en eux les nuages et la pluie. Ibn Kathir et Ma‘ariful Qur’an en donnent des interprétations plus précises que la plupart des autres commentaires existants.

Selon Ibn Kathir :

« Ils fécondent les nuages afin qu’ils donnent la pluie, et fécondent les arbres afin qu’ils ouvrent leurs feuilles et leurs fleurs. Ces vents sont mentionnés ici au pluriel parce qu’ils produisent des résultats, contrairement au vent stérile — ar-rīḥ al-‘aqīm, 51:41 — qui est mentionné au singulier et décrit comme stérile, car il ne produit rien. En effet, les résultats ne peuvent être produits que lorsqu’il y a deux éléments ou plus. ‘Abdullah ibn Mas‘ud a dit : “Le vent est envoyé portant l’eau depuis le ciel, puis il féconde les nuages jusqu’à ce que la pluie commence à tomber abondamment, tout comme le lait de la chamelle pleine coule en abondance.” Tel était également l’avis d’Ibn ‘Abbas, d’Ibrahim An-Nakha‘i et de Qatadah. Ad-Dahhak a dit : “Allah l’envoie vers les nuages ; ceux-ci sont alors fécondés et se remplissent d’eau.” ‘Ubayd ibn ‘Umayr Al-Laythi a dit : “Allah envoie le vent qui soulève la terre, puis Allah envoie le vent qui élève les nuages, puis Allah envoie le vent qui forme les nuages, puis Allah envoie le vent fécondant qui pollinise les arbres.” »

Ma‘ariful Qur’an interprète ce passage sous le titre de l’organisation divine de l’approvisionnement en eau :

« Ce qui est d’abord mentionné dans le verset, c’est la manière dont la puissance divine a mis en mouvement son système unique de distribution de l’eau depuis la mer vers toute la terre, en créant dans la mer des vapeurs qui génèrent la substance des pluies, puis en faisant souffler les vents qui les transforment en nuages, comme s’il s’agissait de vastes masses semblables à des montagnes chargées d’eau. »

Toutes les interprétations de l’expression « vents fécondants » peuvent être résumées ainsi : ce sont des vents qui :

fécondent les nuages afin qu’ils donnent la pluie ;

remplissent les nuages d’eau ;

sont imprégnés de pluie ;

portent en eux les nuages et la pluie ;

fécondent les nuages, qui se remplissent alors d’eau ;

remuent la terre ;

élèvent les vapeurs d’eau ;

soulèvent les nuages ;

forment les nuages ;

pollinisent les arbres.

Toutes ces interprétations se rattachent principalement à la formation des nuages et de la pluie, à quelques exceptions près qui mentionnent la fertilisation et la pollinisation des arbres. Récemment, la formation des nuages a été expliquée à la lumière de la météorologie à travers les médias électroniques. Cependant, la production d’éléments fertilisants, dans ce contexte, n’a pas encore été prise en compte par les traducteurs ou les exégètes.

Dans cet article, les trois rôles de ar-riyāḥ lawāqiḥ — ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ — seront expliqués à la lumière des connaissances de la science météorologique à ce sujet.

La météorologie et les vents fécondants — lawāqiḥ

La science météorologique nous donne une compréhension claire de la formation des nuages. Nous savons également que les éclairs provoquent une transformation chimique des molécules d’azote présentes dans les vents, ainsi que des molécules d’eau contenues dans la vapeur, pour former des substances fertilisantes. En examinant cette science, nous découvrons de meilleures interprétations de l’expression « vents fécondants » mentionnée dans le verset 15:22, en accord avec les sens littéraux du terme lawāqiḥ.

Le mélange de gaz qui constitue l’atmosphère terrestre est appelé air. L’azote représente 78 % de ce gaz, mêlé à l’oxygène — 21 % —, à la vapeur d’eau — en proportion variable —, à l’argon — 0,9 % —, au dioxyde de carbone — 0,04 % — et à des gaz présents à l’état de traces. Nous savons que l’eau présente dans les océans et les rivières s’évapore durant l’été et s’élève dans l’air. La vapeur d’eau est donc l’un des composants de l’air. Elle occupe une très faible proportion de l’atmosphère terrestre. La fumée est présente dans notre atmosphère en raison de la combustion des carburants, mais aussi des volcans, des fours à charbon, etc.

En plus de cela, des particules de poussière sont également présentes dans notre atmosphère ; nous les observons lorsque nous voyons un rayon de lumière dans une pièce sombre. La fumée et les particules de poussière représentent moins de 1 % de l’atmosphère terrestre. D’autres particules, comme la poussière et la fumée, le pollen, la saleté et le sel marin — issu du déferlement des vagues océaniques — se trouvent également en suspension dans l’air.

Qu’est-ce donc que le vent ? Le vent est le mouvement de l’air, causé par le réchauffement inégal de la Terre par le soleil, par la rotation propre de la Terre et par la différence de pression entre deux lieux. Les vents vont des brises légères jusqu’aux phénomènes naturels dangereux tels que les ouragans, les tornades et les orages. On observe que les vents contiennent :

les composants nécessaires à la formation des nuages ;

les composants nécessaires à la production de substances fertilisantes ;

les composants nécessaires à la pollinisation des plantes.

La formation des nuages

Les vents jouent un rôle important dans la formation des nuages, car ils transportent la vapeur d’eau depuis les mers et les océans vers les couches supérieures de l’atmosphère. Cependant, les molécules d’eau présentes dans la vapeur doivent se rassembler et se condenser pour former des nuages. Les particules de poussière offrent une surface sur laquelle les vapeurs d’eau présentes dans l’atmosphère peuvent se condenser. Chaque particule de poussière agit comme un « noyau » autour duquel la vapeur d’eau se condense pour former une « gouttelette nuageuse ».

Toutefois, une particule de poussière ne peut servir de « noyau » pour la condensation de la vapeur d’eau que si sa taille est d’environ 0,2 micron. Cette particule de poussière est alors appelée noyau de condensation ; au pluriel, noyaux de condensation, et elle est scientifiquement nommée « noyau de condensation nuageuse », abrégé en CCN. La taille d’une gouttelette nuageuse est environ cent fois supérieure à celle d’un noyau CCN.

De même que le noyau est le centre d’une cellule en biologie, le noyau nuageux constitue le centre de la gouttelette nuageuse. La formation d’une « gouttelette nuageuse » peut être comparée à la formation d’un « zygote » par la fécondation d’un gamète mâle — spermatozoïde — et d’un gamète femelle — ovule — chez les êtres humains et les animaux, ainsi qu’à la pollinisation entre le pollen et le stigmate dans le cas des plantes.

D’autres particules solides similaires à la poussière — pollen, saleté, fumée et sel marin — agissent également comme noyaux pour la formation des gouttelettes nuageuses. Toutefois, ces particules ne peuvent remplir le rôle de noyaux CCN que si elles sont disponibles dans une taille appropriée — environ 0,2 micron. Un ensemble de gouttelettes nuageuses se regroupe ensuite pour former les nuages. Lorsque les nuages ne peuvent plus contenir ces vapeurs d’eau en raison de la saturation, celles-ci tombent alors sur la terre sous forme de pluie.

La formation des substances fertilisantes

L’azote est un nutriment essentiel pour les plantes et les autres organismes, car il constitue un élément fondamental des acides nucléiques, des acides aminés et des protéines. C’est aussi le gaz le plus abondant dans l’atmosphère terrestre, représentant environ 78 % de sa composition. Malgré cette abondance, l’azote atmosphérique — N₂ — n’est pas directement disponible pour la plupart des formes de vie, principalement parce que, sous cette forme fortement liée, il réagit très peu avec les autres molécules. Seuls quelques êtres vivants relativement rares peuvent l’utiliser directement tel quel. Les autres organismes ont besoin que l’azote soit transformé en composés plus réactifs, tels que les nitrates — NO₃ — ou l’ammoniac — NH₃ —, avant de pouvoir être utilisé comme fertilisant.

La chaleur immense dégagée par un éclair peut briser une molécule d’azote et libérer deux atomes d’azote. Ces atomes d’azote libérés peuvent ensuite se lier à des atomes d’oxygène pour former des oxydes d’azote qui, en se dissolvant dans les gouttes de pluie, deviennent des nitrates. L’azote libéré par les éclairs peut également se lier à l’hydrogène atmosphérique pour former de l’ammoniac. Ces composés azotés solubles retombent ensuite sur la terre avec la pluie, fournissant un engrais naturel produit par les éclairs pour l’herbe, les plantes, les cultures et autres végétaux.

La pollinisation des plantes par les vents

La pollinisation est l’acte par lequel les grains de pollen sont transférés de l’anthère mâle d’une fleur vers le stigmate femelle. Les grains de pollen sont transportés par les vents, l’eau, les oiseaux, les abeilles, les insectes, les papillons, les chauves-souris, etc. Nous savons que les grains de pollen provenant des fleurs, transportés par les vents, restent en suspension dans l’atmosphère pendant une période prolongée.

Certains d’entre eux agissent comme noyaux CCN lors de la formation des gouttelettes nuageuses dans la haute atmosphère. Les grains de pollen transportés par le vent dans la basse atmosphère jouent quant à eux un rôle dans la pollinisation des plantes par le vent. Plusieurs des plantes cultivées les plus importantes du monde sont pollinisées par le vent, notamment le blé, le riz, le maïs, le seigle, l’orge et l’avoine.

Conclusion

Après avoir examiné la science météorologique à propos du verset 15:22 du Coran, nous trouvons trois interprétations — ou sens élargis — de l’expression ar-riyāḥ lawāqiḥ — ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ —, « les vents fécondants » :

ils fécondent deux de leurs composants — les noyaux de condensation nuageuse, CCN, et la vapeur d’eau — pour former des gouttelettes nuageuses, puis rassemblent ces gouttelettes en nuages, avant de faire descendre la pluie depuis ces nuages ;

ils produisent des substances fertilisantes — nitrates et ammoniac — à travers une série de réactions chimiques impliquant l’azote, l’oxygène et l’hydrogène, après la rupture des liaisons chimiques des molécules d’azote par les éclairs ;

ils contribuent à la pollinisation entre le pollen et le stigmate dans le cas des plantes.

Il convient de noter que, selon le verset 15:22, Allah fait descendre du ciel une eau afin que nous en buvions. Il pourrait donc sembler inutile, à première vue, d’inclure ici la deuxième interprétation des vents fécondants. Cependant, Allah déclare dans d’autres versets que, par la descente de la pluie, Il fait pousser la végétation, les cultures, les plantes, les fruits, etc. C’est pourquoi la deuxième interprétation — selon laquelle ces vents produisent des substances fertilisantes — mérite d’être prise en compte. Quant à la troisième interprétation, elle correspond au rôle très connu des vents, même si elle n’est pas directement liée aux nuages et à la pluie.

Le plus important est que nous puissions déployer nos efforts pour comprendre et interpréter le message d’Allah à la lumière des connaissances dont nous disposons. Nous pouvons réussir ou non, être exacts ou non, dans la recherche des fruits de ces efforts. Mais Allah sait mieux.

Par Prof. Dr Md. Mamunur Rashid