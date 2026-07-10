La signification de l attestation de foi et ses implications pratiques est le fondement essentiel de la vie spirituelle et pratique de chaque musulman.

Les Conditions de la Parole de l’Unicité

Par quoi entre-t-on en Islam?

L’entrée en Islam s’effectue par la prononciation des deux attestations de foi (ash-shahādatān).

La preuve que l’entrée en Islam s’accomplit par la prononciation des deux attestations:

Le noble savant, Shaykh Yūsuf al-Qaraḍāwī – qu’Allah lui fasse miséricorde – affirme que l’entrée en Islam se fait par la double attestation : « Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, et Muhammad est le Messager d’Allah ». Quiconque la prononce avec sa langue entre en Islam et se voit appliquer les statuts propres aux musulmans, même si son cœur demeure dans la mécréance. Car nous sommes ordonnés de juger selon l’apparent, et de confier les cœurs à Allah – exalté soit-Il.

Les preuves issues de la tradition prophétique:

Le Prophète ﷺ acceptait l’Islam de quiconque professait les deux attestations, sans attendre qu’il accomplisse la prière, ni qu’il s’acquitte de la zakāt, ni qu’il jeûne le mois de Ramadan. Il se satisfaisait de leur acceptation apparente et de leur absence de dénégation des prescriptions.

acceptait l’Islam de quiconque professait les deux attestations, sans attendre qu’il accomplisse la prière, ni qu’il s’acquitte de la zakāt, ni qu’il jeûne le mois de Ramadan. Il se satisfaisait de leur acceptation apparente et de leur absence de dénégation des prescriptions. Le hadith d’Usāma ibn Zayd – qu’Allah les agrée – rapporté par al-Bukhārī et d’autres : il tua un homme qui, en levant son épée sur lui, prononça : « Lā ilāha illa Allah ». Le Prophète ﷺ le blâma sévèrement et lui dit : « L’as-tu tué après qu’il ait dit : “Lā ilāha illa Allah” ? » Usāma répondit : « Il ne l’a dit que par crainte de l’épée ». Le Prophète répliqua : « As-tu ouvert son cœur ?! ». Et dans une autre version : « Que feras-tu de “Lā ilāha illa Allah” le Jour de la Résurrection? »

le blâma sévèrement et lui dit : « L’as-tu tué après qu’il ait dit : “Lā ilāha illa Allah” ? » Usāma répondit : « Il ne l’a dit que par crainte de l’épée ». Le Prophète répliqua : « As-tu ouvert son cœur ?! ». Et dans une autre version : « Que feras-tu de “Lā ilāha illa Allah” le Jour de la Résurrection? » Le hadith d’Abū Hurayra : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent : “Lā ilāha illa Allah”. S’ils la disent, ils préserveront de moi leur sang et leurs biens, sauf dans les cas prévus par la loi islamique. Et leur jugement revient à Allah. » (Unanimement reconnu)

Dans une version de Muslim : « Jusqu’à ce qu’ils témoignent qu’il n’y a de divinité qu’Allah, et qu’ils croient en moi et en ce que j’ai apporté. » Et dans al-Bukhārī, selon Anas – qu’Allah l’agrée – il est rapporté : « Jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’y a de divinité qu’Allah, et que Muhammad est Son serviteur et Messager. »

Le mot « gens » dans ces hadiths, comme l’ont expliqué les savants, désigne les polythéistes arabes, car les gens du Livre peuvent être épargnés moyennant le paiement de la jizya, selon le texte du Coran. L’élément probant dans ces textes est que quiconque prononce “Lā ilāha illa Allah” entre ainsi en Islam, preuve en est la préservation de son sang et de ses biens. Or cette immunité n’est acquise que par la foi ou par un pacte, or il n’y avait ici aucun pacte, donc seule la foi est invoquée.

Étude des avis des savants du Hadith

Ce hadith est confirmé par plusieurs Compagnons avec des formulations proches. L’Imām as-Suyūṭī a déclaré dans son « Jāmi‘ aṣ-ṣaghīr » qu’il s’agit d’un hadith mutawātir (rapporté par de nombreux transmetteurs). Son commentateur al-Munāwī ajouta : « Il a été rapporté par quinze Compagnons. »

Sufyān ibn ‘Uyayna – l’un des grands imams du hadith – rapporta que cela concernait les débuts de l’Islam, avant l’obligation de la prière, du jeûne, de la zakāt et de la hijra (émigration). Mais l’éminent Ibn Rajab al-Ḥanbalī réfuta cette opinion dans son ouvrage « Jāmi‘ al-‘ulūm wal-ḥikam », jugeant ce propos très faible, et même douteux dans son attribution à Sufyān. Il précisa que les narrateurs de ces hadiths sont des Compagnons ayant accompagné le Prophète ﷺ à Médine, certains ayant même embrassé l’Islam tardivement.

Il ajouta : « La parole du Prophète ﷺ : “Ils ont préservé de moi leur sang et leurs biens”, indique que cela fut dit alors qu’il était déjà chargé du combat, ce qui eut lieu après son émigration à Médine. » Il est donc établi de manière certaine que le Prophète ﷺ acceptait de tout nouveau musulman la simple proclamation des deux attestations comme preuve de son Islam, le considérant comme musulman à part entière.

Cas particuliers et souplesse législative

Il réprimanda Usāma pour avoir tué celui qui avait dit : « Lā ilāha illa Allah » lorsqu’il leva l’épée contre lui, sans poser aucune autre condition comme l’accomplissement de la prière ou l’acquittement de la zakāt. Il est également rapporté que le Prophète ﷺ accepta l’Islam de certaines tribus sous condition qu’elles soient exemptées de l’aumône (zakāt) :

Dans le Musnad de l’Imām Aḥmad, selon Jābir – qu’Allah l’agrée – la tribu de Thaqīf posa comme condition au Prophète ﷺ de ne pas s’acquitter de la zakāt ni de participer au jihad. Il répondit : « Ils donneront la zakāt et combattront. » Il est aussi rapporté que Naṣr ibn ‘Āṣim al-Laythī mentionna qu’un homme de sa tribu embrassa l’Islam auprès du Prophète ﷺ en posant comme condition de ne prier que deux prières par jour, et il fut accepté de lui.

Ibn Rajab rapporta que l’Imām Aḥmad s’est basé sur ces hadiths pour affirmer : « L’Islam est valide même avec une condition invalide ; ensuite, le nouveau musulman est tenu à l’ensemble des prescriptions de l’Islam. » Ils s’appuient également sur le témoignage de Ḥakīm ibn Ḥizām, qui dit : « J’ai prêté serment d’allégeance au Prophète ﷺ sur la base de ne jamais me prosterner qu’en restant debout. » Aḥmad expliqua : « Cela signifie qu’il se prosternait sans faire l’inclinaison (rukū‘).»

Ce que nous retenons de ces propos: