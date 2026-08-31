Que signifie « La ilaha illa Allah » ?

Le Messager d’Allah (que la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit : « La meilleure parole que j’ai dite, moi et les prophètes avant moi, est : « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah » ». Rapporté par Mâlik dans Al-Muwatta’.

Et dans une autre version : « La meilleure parole que j’ai dite, moi et les prophètes avant moi, est : « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahou-l-mulk wa lahou-l-hamd wa houwa ‘ala kulli shay’in qadir » ». Rapporté par At-Tirmidhi qui l’a qualifié de bon (hasan).

Signification du témoignage « La ilaha illa Allah » :

Ce témoignage signifie que j’atteste par ma langue et je crois avec conviction dans mon cœur qu’il n’y a de divinité digne d’adoration en toute vérité que Dieu, exalté soit-Il.

Signification du témoignage « Muhammad est le Messager d’Allah » :

C’est attester par la langue et croire avec certitude dans le cœur que Muhammad est le Messager envoyé par Allah pour sortir l’humanité des ténèbres vers la lumière, c’est-à-dire de l’ignorance et de la mécréance vers la connaissance et la foi.

Le sens global des deux attestations

Il s’agit de nier toute divinité en dehors d’Allah, d’affirmer l’unicé d’Allah, et de reconnaître la mission prophétique de Muhammad (ﷺ).

Il est donc recommandé au croyant sensé de répéter fréquemment cette profession de foi en méditant sur les croyances qu’elle renferme, afin que son sens se mêle à sa chair et à son sang. Ainsi, il accède à une compréhension profonde de son essence et de sa portée.

Conséquences de la foi en la double attestation

Croire fermement en tout ce qui provient d’Allah : Le croyant croit sans l’ombre d’un doute à tout ce qu’Allah a révélé dans Son Livre et par la bouche de Son Messager (ص). Il rejette tout ce qui s’oppose à cela, aussi ornementé ou déguisé soit-il. Allah dit : « Et qui est plus véridique en parole qu’Allah ? » [An-Nisâ’ : 87, 122]. Le rejet du tâghûte (toute divinité ou autorité opposée à Allah) : Le croyant affirme que l’Islam est la vérité et que toute autre religion est caduque. Il déclare son innocence de tout dogme, voie ou idéologie contraire à l’Islam. Allah dit : « Certes, la religion agréée d’Allah, c’est l’Islam » [Âl ‘Imrân : 19]. L’obéissance à Allah et à Son Messager : Celui qui croit doit se soumettre pleinement à la législation divine dans tous les aspects de sa vie, en conformité avec le Livre d’Allah et la Sunna. Allah dit : « Quiconque obéit à Allah et au Messager sera avec ceux qu’Allah a comblé de Ses bienfaits » [An-Nisâ’ : 69]. Accomplissement des obligations et éloignement des interdits : Une foi véritable pousse le croyant à s’engager dans les actes d’adoration et à s’abstenir de tout ce qu’Allah a prohibé. Le Prophète (ص) a dit : « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s’il est sain, tout le corps est sain, et s’il est corrompu, tout le corps est corrompu : c’est le cœur ». (Hadith consensuel). Le repentir et la demande de pardon : Lorsqu’un croyant commet un péché, il se hâte vers le repentir sincère, regrettant son acte et cherchant le pardon divin. Allah dit : « Et ceux qui, s’ils commettent une turpitude ou ont fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d’Allah et demandent pardon pour leurs péchés » [Âl ‘Imrân : 135]. Loyaute envers les croyants et désaveu envers les mécréants : Le walâ’ (loyauté) signifie aimer, soutenir et défendre les croyants. Le véritable croyant n’accorde sa loyauté qu’à cause de la foi, et uniquement pour Allah, Son Messager et la communauté des croyants. Il ne peut aimer à la fois Allah et Ses ennemis.

Allah dit : « Vos véritables alliés sont Allah, Son Messager, et les croyants qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et s’inclinent également » [Al-Mâ’ida : 55-56].

Et Il dit : « Les croyants ne doivent pas prendre les mécréants comme alliés, au lieu des croyants. Celui qui agit ainsi n’a rien à voir avec Allah » [Âl ‘Imrân : 28].

Le lien de la foi prévaut sur tout lien de sang ou d’ethnie. Allah dit : « Les croyants et croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal » [At-Tawba : 71].

Et Il dit : « Tu ne trouveras point de peuple qui croit en Allah et au Jour Dernier, aimant ceux qui s’opposent à Allah et à Son Messager, même s’il s’agit de leurs pères, fils, frères ou proches » [Al-Mujâdila : 22].

Le croyant suit l’exemple d’Ibrahim (ع) et des croyants avec lui, lorsqu’ils dirent à leur peuple : « Nous vous renions, vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah » [Al-Mumtaḥina : 4].

Quiconque prend les ennemis d’Allah comme alliés sort du cercle de la foi. Allah dit : « Quiconque les prend pour alliés parmi vous est des leurs » [Al-Mâ’ida : 51].

Enjoindre le bien et interdire le mal

C’est une caractéristique essentielle du croyant. Allah dit : « Les croyants et croyantes s’entraidant mutuellement : ils ordonnent le bien et interdisent le mal » [At-Tawba : 71].

Le Prophète (ص) a dit : « Que celui qui voit un mal le corrige de sa main ; s’il ne peut, alors par la parole ; s’il ne peut, alors dans son cœur, et cela est le plus faible des niveaux de foi ». Rapporté par Muslim.

Conditions pour accomplir cette mission :

Connaissance certaine du jugement religieux concernant ce que l’on ordonne ou interdit.

S’assurer que l’interdiction ne conduit pas à un mal plus grave que celui qu’on combat.

Celui qui délaisse cette obligation s’expose à la perte. Allah dit : « Par le Temps ! L’homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent la patience » [Al-‘Asr : 1-3].

Appel à la religion et lutte contre ceux qui en détournent

Lorsque le croyant goûte à la douceur de la foi et que l’amour d’Allah et de Son Prophète s’ancre en son cœur, il aspire à guider ses proches et l’humanité vers la lumière de la foi et du Coran. Il patiente face aux préjudices, espérant la récompense d’Allah.

Allah dit : « Dis : Voici ma voie, j’appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent » [Yusuf : 108].

Et Il dit : « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, accomplit de bonnes œuvres et dit : Je suis du nombre des musulmans » [Fussilat : 33].

Le Prophète (ص) a dit : « Si Allah guide par toi un seul homme, cela vaut mieux pour toi que les meilleurs des biens terrestres ». Et aussi : « Quiconque appelle à une bonne guid…

L’Ordre du Bien (Al-Amr bil-Ma‘rûf) et l’Interdiction du Mal (An-Nahy ‘ani-l-Munkar)

Ordonner le bien et interdire le mal fait partie des attributs distinctifs des croyants.

Allâh — Exalté soit-Il — dit : « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres ; ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la Zakât et obéissent à Allâh et à Son Messager. » (At-Tawba, v. 71).

Nous avons été ordonnés d’accomplir cette mission. Allâh — Très-Haut — dit : « Qu’il existe parmi vous une communauté qui appelle au bien, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est blâmable. Ceux-là sont ceux qui réussiront. » (Âl ‘Imrân, v. 104).

Le Prophète ﷺ a dit : « Que celui parmi vous qui voit un acte blâmable le change de sa main ; s’il ne le peut, alors par sa langue ; et s’il ne le peut encore, alors qu’il le réprouve en son cœur, et c’est là le degré le plus faible de la foi. » (Relaté par Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, Ibn Mâja et An-Nasâ’î).

Quelles sont les conditions requises pour celui qui ordonne le bien et interdit le mal ?

1. La science certaine du jugement religieux Il est impératif que celui qui ordonne ou interdit ait une connaissance sûre du statut de ce qu’il commande ou interdit, afin de ne pas prescrire ce qui n’est pas obligatoire en prétendant qu’il l’est, ni interdire ce sur quoi les savants divergent légitimement.

2. L’assurance d’éviter un mal plus grave Il doit s’assurer que son intervention n’engendrera pas un mal supérieur à celui qu’il souhaite éradiquer, comme par exemple, interdire la consommation d’alcool dans une situation où cela pourrait provoquer un homicide.

Ainsi, le croyant ne néglige pas l’accomplissement de l’ordre du bien et de l’interdiction du mal, car c’est à travers cette recommandation mutuelle du droit chemin que la réussite est obtenue. Quant à celui qui l’abandonne, il est voué à la perdition.

Allâh dit : « Par le Temps ! L’homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent des œuvres pies, se recommandent la vérité et se recommandent la patience. » (Al-‘Asr, v. 1–3).

L’Appel des Gens vers la Religion d’Allâh et la Lutte contre Ceux qui Détournent de Son Chemin

Lorsque le serviteur goûte à la douceur de la foi, lorsque l’amour d’Allâh et de Son Messager ﷺ s’ancre profondément dans son cœur, il s’efforce de sauver lui-même, sa famille, ses frères, sa communauté et l’humanité entière des ténèbres de la mécréance, de l’athéisme et de l’idolâtrie vers la lumière de la foi, de la guidance et du Coran.

Le croyant appelle à Allâh avec persévérance, supportant les préjudices que cela peut engendrer de la part des gens, tout en espérant la récompense auprès d’Allâh — Gloire et Pureté à Lui.

Allâh — Exalté soit-Il — dit : « Dis : « Voici ma voie : j’appelle vers Allâh avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Allâh ! Et je ne suis point du nombre des polythéistes. » » (Yûsuf, v. 108).

Il dit également : « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle vers Allâh, accomplit de bonnes œuvres et déclare : « Je suis certes parmi les musulmans. » » (Fussilat, v. 33).

Le Messager d’Allâh ﷺ a dit : « Par Allâh, que Allâh guide par ton intermédiaire un seul homme est meilleur pour toi que des chamelles rousses. » (Relaté par Al-Bukhârî et Muslim).

Il a également dit ﷺ : « Celui qui appelle à une guidance recevra une récompense équivalente à celle de ceux qui le suivront, sans que cela ne diminue en rien leurs récompenses. » (Relaté par Muslim).