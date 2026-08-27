Le Dr Ahmad Yusuf Sulayman rappelle que le musulman sait qu’il devra rendre compte de chaque parole qu’il prononce. Allah, le Très-Haut, dit :

Le musulman sait qu’il devra rendre compte de chaque parole qu’il prononce. Allah, le Très-Haut, dit :

« Il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l’inscrire. »

(Qaf, 50 : 18)

Il est rapporté que Mu`adh ibn Jabal — qu’Allah l’agrée — demanda au Prophète (paix et bénédictions sur lui) :

« Ô Prophète d’Allah, serons-nous vraiment tenus responsables de ce que nous disons ? »

Il répondit :

« Que ta mère te perde, ô Mu`adh ! Qu’est-ce qui précipite les gens sur leurs visages dans le Feu, sinon la récolte de leurs langues ? »

La mise en garde contre l’obscénité et l’impudence

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a mis les musulmans en garde contre l’obscénité et l’impudence. At-Tirmidhi rapporte, selon une chaîne de transmission authentique, d’après Abdullah ibn Masud (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Le croyant n’est ni indécent que celui qui dénigre les autres, qui les maudit fréquemment, qui tient des propos indécents ou qui profère des paroles obscènes. »

Dans ce hadith, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) met le musulman en garde contre le fait de porter atteinte à la lignée des gens, de leur attribuer des sobriquets insultants, de dénigrer leur ascendance et de multiplier les malédictions. Il met également en garde contre le fait d’invoquer l’éloignement de la miséricorde d’Allah, le Très-Haut, qui embrasse toute chose, ainsi que contre les paroles obscènes, grossières et blessantes.

À ce sujet, At-Tirmidhi rapporte, selon une chaîne de transmission authentique, d’après Anas ibn Malik (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Chaque fois que l’obscénité se trouve dans une chose, elle l’enlaidit ; et chaque fois que la pudeur se trouve dans une chose, elle l’embellit. »

En effet, la pudeur et la retenue empêchent la personne vertueuse de prononcer des paroles inconvenantes, blessantes ou susceptibles de heurter les sentiments d’autrui. Un poète arabe a dit :

« Les blessures causées par les dents guérissent, mais celles infligées par la langue ne guérissent pas. »

Le remède contre le mauvais langage

Si le musulman constate en lui-même ce défaut, il doit s’efforcer de maîtriser sa langue, de corriger sa manière de parler et de chercher refuge auprès d’Allah, le Très-Haut, contre ce comportement.

Ibn Majah et d’autres rapportent d’après Hudhayfah (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit :

« Je me suis plaint au Prophète (paix et bénédictions sur lui) de ce que ma langue prononçait des paroles obscènes. Il me dit : “Pourquoi ne demandes-tu pas pardon à Allah ? Demande pardon à Allah cent fois par jour.” »

Le remède à ce mal consiste donc à demander fréquemment pardon à Allah, le Très-Haut. Allah, le Très-Haut, dit :