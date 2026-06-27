Le Hajj un voyage sans fin est une réalité pour le pèlerin qui s’efforce de préserver les bienfaits de ce rite après son retour. Pour qu’un acte soit accepté du point de vue islamique, il doit répondre à certains critères : il doit être à la fois juste et sincère. Allah Tout-Puissant dit dans Son Noble Qur’an :

{Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu’il accomplisse une œuvre pieuse et qu’il n’associe personne dans l’adoration de son Seigneur.} (Al-Kahf 18:110)

Il est clair que la rectitude de l’acte et le véritable respect envers Allah — qui exclut toute forme d’adoration vouée à autre que Lui — constituent les critères de l’adoration authentique. Telle est la règle divine, et le Hajj ne fait pas exception. Ainsi, pour que le Hajj soit accepté par Allah Tout-Puissant, il doit répondre à ces critères, et donc aux conditions préalables que nous allons évoquer ici.

Certaines choses sont exigées de ceux qui ont l’intention d’accomplir le Hajj alors qu’ils se préparent à ce voyage d’une vie ; d’autres leur sont demandées durant l’accomplissement des rites ; et d’autres encore après leur retour chez eux.

Avant le départ

Celui qui a l’intention d’accomplir le Hajj doit financer toutes les dépenses de son voyage par des gains licites. D’après Abu Hurayrah — qu’Allah l’agrée —, le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — a dit :

« Allah est Bon et n’accepte que ce qui est bon. Il a ordonné aux croyants ce qu’Il avait déjà ordonné aux messagers, en disant : {Ô Messagers, mangez de ce qui est bon et accomplissez de bonnes œuvres.} Et Il a dit : {Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que Nous vous avons accordées.} »

Puis il dit :

« Un homme accomplit un long voyage, les cheveux ébouriffés et couvert de poussière, tendant les mains vers le ciel en disant : “Ô mon Seigneur ! Ô mon Seigneur !” Mais sa nourriture provient de l’illicite, sa boisson provient de l’illicite, ses vêtements proviennent de l’illicite. Comment alors son invocation pourrait-elle être acceptée ? » (Muslim)

Ce hadith mentionne un homme qui adore Allah avec ardeur et L’invoque abondamment, au point de ne pas trouver le temps de se nettoyer le corps ; pourtant, il se nourrit de l’illicite et utilise des choses illicites. Les invocations d’une telle personne ne sont nullement exaucées par Allah Tout-Puissant. Ainsi, veiller à la licéité de sa nourriture, de sa boisson, de ses vêtements et de tout ce que l’on utilise doit être une préoccupation essentielle pour tout musulman. C’est la première condition pour celui qui veut partir au Hajj pour Allah.

Il doit s’acquitter des droits dus aux autres et restituer les dépôts confiés à leurs propriétaires. Il doit recommander à sa famille de s’attacher aux exigences de leur religion et à la guidance de leur Prophète — paix et bénédictions sur lui. Si le pèlerin est une femme, elle doit rechercher un mahram pour l’accompagner et l’aider dans l’accomplissement des rites du Hajj ; ou bien elle peut voyager avec une compagnie sûre, auprès de laquelle elle ne craint rien pour sa religion, sa vie ou ses biens. Il est rapporté d’après Ibn ‘Abbas qu’un homme dit :

« Ô Messager d’Allah ! Je me suis engagé dans l’armée pour telle et telle expédition, tandis que mon épouse part accomplir le Hajj. »

Le Messager d’Allah lui dit : « Va accomplir le Hajj avec ton épouse. »!– /wp:paragraph –>

Pendant le Hajj

Les pèlerins doivent s’attacher à l’exemple du Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui — dans le Tawaf, le Sa‘i, le Rami — le jet des cailloux — et dans tous les autres rites du Hajj. Cela se comprend à partir de sa parole : « Apprenez de moi vos rites du Hajj. » (Muslim). Cet attachement à la Sunnah du Prophète contribue à rendre le Hajj valide, à obtenir le pardon des péchés et à voir ses œuvres acceptées. Les pèlerins ne doivent rien associer à Allah dans l’adoration ou la vénération. Les pèlerins doivent s’abstenir de toute parole mensongère. Les pèlerins doivent accomplir chaque rite avec sincérité et loyauté pour Allah seul. Les pèlerins doivent honorer les rites et les symboles d’Allah. En effet, les points 2 à 5 se comprennent à partir du Noble Qur’an, où ils sont résumés dans ces versets : {Voilà. Et quiconque honore les choses sacrées d’Allah, cela est meilleur pour lui auprès de son Seigneur…} (Al-Hajj 22:30-33). Dans le même esprit, les pèlerins doivent observer la meilleure moralité. Allah Tout-Puissant dit : {Le Hajj a lieu durant des mois connus. Quiconque s’y engage à accomplir le Hajj doit s’abstenir de rapports conjugaux, de péchés et de disputes injustes pendant le Hajj…} (Al-Baqarah 2:197).

Toute faute commise dans l’enceinte de la Maison sacrée, même si elle nous paraît légère ou insignifiante, constitue une transgression qu’il faut éviter. Allah Tout-Puissant dit : {Et quiconque y incline vers le mal ou l’injustice, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux.} (Al-Hajj 22:25).

Après le retour

Lorsque les pèlerins ont correctement achevé tous les rites prescrits, il leur reste certaines choses à observer. C’est ce qui fait du Hajj un rite sans fin :

Durant le Hajj, les pèlerins ont reçu une grande dose de taqwa. Après leur retour, ils doivent demeurer constamment dans la crainte révérencielle d’Allah.

Tout au long du Hajj, les pèlerins doivent avoir pris conscience de la réalité du tawhid. Après leur retour, ils doivent sincèrement n’invoquer nul autre qu’Allah.

Il incombe à chaque pèlerin d’observer le code moral qu’il a respecté durant le Hajj.

À la fin, une question demeure : quelle est la valeur d’un Hajj accepté ? Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Quiconque accomplit le Hajj vers cette Maison — la Ka‘bah — sans avoir de rapports conjugaux et sans commettre de péchés durant son Hajj, en ressortira pur de ses péchés comme un nouveau-né. »!– /wp:paragraph –>