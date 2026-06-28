Les dimensions du Hajj nous révèlent comment ce rite rassemble en lui toutes les significations présentes dans les autres actes d’adoration. Les musulmans croient que l’Islam n’est pas simplement une religion ; il est plutôt un mode de vie complet. Ainsi, ses fondements et ses actes d’adoration constituent, pour ses adeptes, une formation à court et à long terme sur la manière de se conduire dans la vie.

Dans chaque adoration se trouve une sagesse. Il suffit d’un peu de réflexion et de méditation pour en découvrir les secrets cachés. Parmi les cinq principaux actes de l’Islam, le Hajj occupe une place unique à tous égards.

Lorsque nous méditons sur le Hajj, nous découvrons qu’il rassemble en lui les significations présentes dans les autres actes d’adoration. L’attestation de foi est un acte de la langue, par lequel celle-ci se soumet à Allah Tout-Puissant et reconnaît Sa seigneurie sur l’univers.

La prière est un acte par lequel le croyant consacre une partie de son temps et de ses efforts pour manifester sa soumission à Allah Tout-Puissant et son dévouement envers Lui. Elle représente également une rencontre régulière d’une petite assemblée issue de la grande communauté musulmane, cinq fois par jour, afin de célébrer son unité à ce niveau local.

La zakah est une expression du sacrifice. Les croyants sacrifient une partie de leurs biens pour montrer qu’ils font confiance à la récompense d’Allah et qu’ils la préfèrent à tous les gains de ce monde. Les musulmans donnent pour manifester leur solidarité avec leurs frères et sœurs, et leur souci de leurs besoins et de leurs difficultés. Ils montrent ainsi qu’ils ne sont pas esclaves de l’argent ; au contraire, ils l’utilisent au service de la société et du bien-être de la communauté.

Le jeûne représente, lui aussi, le fait de s’abstenir de certaines choses permises en d’autres temps, en signe de dévotion envers Allah. Il permet également de partager, d’une certaine manière, les souffrances des pauvres et des nécessiteux, tout en entraînant l’être humain à maîtriser ses désirs et à orienter son corps vers l’élévation spirituelle.

Le Hajj : cinq dimensions en une seule

Si nous examinons le Hajj, nous découvrons que les quatre principaux actes précédents y sont représentés, comme si le Hajj constituait l’aboutissement et la synthèse de tous les actes islamiques.

Dans le Hajj, le cœur et la langue manifestent leur soumission à Allah lorsque le croyant formule l’intention de partir et d’entreprendre ce magnifique voyage. La langue exprime alors la volonté du cœur lorsqu’elle prononce la Talbiyah — l’annonce de la réponse à l’appel — que chantent les pèlerins venus de toutes les parties du monde, avec les mêmes paroles et sur le même ton saisissant :

« Labbayka Allahumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, inna al-hamda wa an-ni‘mata laka wal-mulk, la sharika lak. Me voici, ô mon Seigneur, me voici. Je réponds à Ton appel, attestant que Tu n’as aucun associé. Certes, toute louange T’appartient, tout bienfait vient de Toi, et toute souveraineté T’appartient. Tu n’as véritablement aucun associé. »

Nous pouvons également voir l’essence de la prière représentée dans chaque acte du Hajj. Les musulmans prient près de la Ka‘bah, et lorsqu’ils accomplissent le Tawaf — la circumambulation autour de la Ka‘bah — ils évitent de s’engager dans des conversations ou des paroles inutiles, et se consacrent plutôt au rappel d’Allah et à certaines invocations, de la même manière qu’ils le font dans la prière ordinaire.

Lorsque vous avez l’intention d’accomplir le Hajj, vous réalisez qu’il y a aussi une responsabilité financière à assumer. Vous devez consacrer une partie de votre argent ou de vos économies à ce voyage ; cela exige un sacrifice et ressemble, à bien des égards, à la zakah. Ici, les pèlerins sacrifient en réalité leur argent, leur temps et leurs efforts, ce qui représente encore une fois une combinaison de la sagesse de la prière et de celle de la zakah.

Plus encore, le Hajj est un moment où le pèlerin homme n’a pas le droit de porter du parfum, des vêtements cousus, ni d’arracher ou de couper ses cheveux. C’est comme une autre forme de jeûne, dans laquelle il s’abstient de choses normalement permises, en signe d’obéissance totale et de dévotion complète au Seigneur. Le pèlerin montre ainsi à Allah qu’il, ou elle, est capable de renoncer à toutes les formes de plaisirs mondains et d’adopter une vie plus sobre et plus rigoureuse si Allah le lui demande.

En outre, le Hajj est la saison au cours de laquelle les musulmans rencontrent leurs frères et sœurs musulmans, célèbrent leur appartenance à une seule communauté, discutent des questions qui les concernent tous et glorifient Allah Tout-Puissant ensemble.

Réflexions personnelles

Il reste encore beaucoup à dire sur le Hajj, car j’ai moi-même vécu cette expérience en 2001. En réalité, l’expérience du Hajj est unique, d’une manière presque impossible à décrire. Imaginez-vous marcher sur la même terre que foulait autrefois le Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui —, traverser les vallées et les montagnes où il recevait la Révélation divine. Cela vous donne une autre perception de tout ce que lui et ses Compagnons ont enduré afin que ce message nous parvienne dans sa forme la plus parfaite et la plus pure.

Il arrive souvent que nous entendions parler de certaines choses ; mais lorsque nous les voyons de nos propres yeux, nous entrons dans une tout autre atmosphère. Lorsque vous vous rendez à la montagne de Hira’, vous réalisez que c’est le même lieu où le Prophète s’isolait du monde entier pendant un mois chaque année. C’est l’endroit qui fut témoin de la révélation des premières paroles du Qur’an et de l’apparition de l’archange Jibril.

Lorsque vous marchez dans la Mosquée sacrée de La Mecque et que vous vous souvenez d’Ibrahim et de son fils Isma‘il, vous ressentez les véritables significations du sacrifice : celle d’un père qui laissa son nouveau-né avec sa mère fragile sur cette terre aride.

Le Hajj est un voyage dans l’histoire, mais aussi une préparation pour l’avenir. C’est un voyage de renaissance spirituelle et intellectuelle. Celui qui revient du Hajj revient avec de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Il apprend de nouvelles choses et pratique de nouvelles qualités, comme l’humilité et l’unité. Les pèlerins reviennent aussi purs et propres que le jour de leur naissance.

En réalité, même si je consacrais des pages entières et passais des années à écrire sur le Hajj, cela ne suffirait pas. Je m’arrête donc ici, et j’invite toute personne qui souhaite comprendre à quel point cette expérience est précieuse à entreprendre ce voyage, puis à nous écrire pour partager ses sentiments et l’empreinte qu’il aura laissée en elle. Je suis certain que chacun en retirera de nouvelles significations et de nouvelles perspectives.