L’analyse d’Ibn Kathīr sur la Noble Sourate

Ibn Kathīr a dit : « Cette noble sourate contient (…) la louange d’Allah, Son exaltation, et les éloges qui Lui sont dus, par l’évocation de Ses plus beaux Noms, qui impliquent Ses attributs sublimes. Elle mentionne également la résurrection — le Jour de la Rétribution — ainsi que l’orientation donnée à Ses serviteurs pour L’implorer, s’humilier devant Lui, reconnaître leur impuissance et leur faiblesse, et pour Lui vouer un culte pur et sincère, en affirmant Son unicité dans l’adoration (tawḥīd al-ulūhiyya), et en Le déclarant exempt de tout associé, semblable ou égal.

Elle renferme également la demande de guidée vers le droit chemin (aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm), la religion droite, et la stabilité dans cette voie jusqu’à ce que cela les mène à franchir le pont réel (aṣ-ṣirāṭ al-ḥissī) le Jour du Jugement, qui les conduira aux jardins des délices, en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Elle contient un encouragement aux œuvres pieuses afin que les croyants soient rassemblés avec ceux qui les accomplissent au Jour de la Résurrection, ainsi qu’un avertissement contre les voies de l’égarement, afin qu’ils ne soient pas rassemblés avec leurs adeptes, qui sont those sur qui la colère d’Allah s’est abattue, ainsi que les égarés. »

Les trois grandes catégories de finalités selon Ibn ‘Āshūr

Et Ibn ‘Āshūr d’ajouter : « Le contenu de cette sourate englobe les différentes finalités du Coran, qui se répartissent en trois grandes catégories :

L’éloge d’Allah par la description de Ses perfections et la négation de toute imperfection à Son égard.

par la description de Ses perfections et la négation de toute imperfection à Son égard. L’affirmation de Son exclusivité dans la divinité (tawḥīd al-ulūhiyya).

dans la divinité (tawḥīd al-ulūhiyya). L’affirmation de la résurrection et de la rétribution.

Cela se retrouve dans les versets allant de “Louange à Allah” jusqu’à “Maître du Jour de la Rétribution”. Les ordres et interdictions sont contenus dans “C’est Toi que nous adorons”, et les promesses et menaces (al-wa‘d wa al-wa‘īd) dans “le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes bienfaits” jusqu’à la fin de la sourate.

Ce sont là les finalités fondamentales du Coran tout entier, les autres thématiques n’en étant que des compléments. Car le but du Coran est de transmettre ces finalités essentielles, à savoir la rectitude dans les deux demeures (ici-bas et dans l’au-delà), ce qui s’obtient par le biais des commandements et des interdictions. Or, ces derniers nécessitent la connaissance de Celui qui ordonne : Allah, dont l’existence est nécessaire et qui est le Créateur de toute chose. D’où la nécessité de connaître Ses attributs. Et comme l’obéissance parfaite repose sur l’espérance en la récompense et la crainte du châtiment, il est indispensable de connaître la promesse et la menace divines.

La structure tripartite de la Fātiḥa

La Fātiḥa regroupe toutes ces dimensions :

De “Louange à Allah” jusqu’à “Jour de la Rétribution”, on y trouve la louange et les éloges ; De “C’est Toi que nous adorons” à “le droit chemin”, on y retrouve les ordres et les interdictions ; De “le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes bienfaits” jusqu’à la fin, il s’agit de promesse et de menace.

L’évocation des “objets de la colère divine” et des “égarés” fait également allusion au genre narratif du Coran (qaṣaṣ), et cette interprétation est appuyée par le hadith rapporté dans les recueils authentiques selon lequel “Dis : Il est Allah, l’Unique” [Sourate al-Ikhlāṣ, v.1] équivaut au tiers du Coran, car chacun de ses mots est un éloge d’Allah.

Une synthèse des sciences et prescriptions coraniques

Les significations de cette sourate renferment, en résumé, l’ensemble des significations coraniques, qu’elles soient doctrinales (ḥikam naẓariyya) ou pratiques (aḥkām ‘amaliyya). En effet, les contenus du Coran sont soit des sciences que l’on cherche à connaître (comme le monothéisme, les attributs divins, la prophétie, les exhortations, les paraboles, la sagesse et les récits), soit des prescriptions à mettre en pratique, qu’il s’agisse d’actes des membres (adorations, transactions) ou d’actes du cœur (comme le raffinement des caractères et l’éthique religieuse).

Toutes ces dimensions sont présentes dans la Fātiḥa, par signification explicite (dalālat al-muṭābaqa), implicite (dalālat al-tadammun), ou nécessaire (dalālat al-iltizām).

Analyse détaillée verset par verset :

“Louange à Allah” contient toutes les qualités de perfection qu’Il mérite, et pour lesquelles Il est l’unique digne de louanges, comme l’indique l’exclusivité du genre de la louange dans cette expression.

contient toutes les qualités de perfection qu’Il mérite, et pour lesquelles Il est l’unique digne de louanges, comme l’indique l’exclusivité du genre de la louange dans cette expression. “Seigneur des mondes” englobe tous les attributs d’action et de création selon ceux qui les reconnaissent.

englobe tous les attributs d’action et de création selon ceux qui les reconnaissent. “Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux” renvoie aux fondements de la législation, établis sur la miséricorde envers les êtres responsables.

renvoie aux fondements de la législation, établis sur la miséricorde envers les êtres responsables. “Maître du Jour de la Rétribution” concerne les réalités de la Résurrection.

concerne les réalités de la Résurrection. “C’est Toi que nous adorons” condense l’ensemble de la religion (‘aqīda et sharī‘a).

condense l’ensemble de la religion (‘aqīda et sharī‘a). “Et c’est Toi dont nous implorons l’aide” renferme la signification de la sincérité dans les œuvres (‘ikhlāṣ).

renferme la signification de la sincérité dans les œuvres (‘ikhlāṣ). “Guide-nous sur le droit chemin” englobe toutes les conditions humaines et leurs règles, dans les domaines cultuels, transactionnels et comportementaux.

englobe toutes les conditions humaines et leurs règles, dans les domaines cultuels, transactionnels et comportementaux. “Le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes bienfaits” renvoie aux communautés et individus vertueux du passé.

renvoie aux communautés et individus vertueux du passé. “Non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés” inclut l’ensemble des récits des peuples égarés, et fait allusion aux détails de leurs égarements tels qu’ils sont rapportés dans le Coran.

Conclusion sur la portée de la sourate

Ainsi, la Fātiḥa, explicitement ou implicitement, résume la totalité des visées coraniques. Cela incite le lecteur à en rechercher les détails selon ses capacités et sa réceptivité. Et c’est pour cette raison qu’Allah a prescrit la récitation de la Fātiḥa dans chaque unité de prière, afin de maintenir vivace le rappel de ce qu’elle contient en substance.

[Tiré de l’ouvrage : « Min Nukat al-Qur’ān : Discussion, Critique et Ajouts », Rafiq al-Miṣrī, p. 18]

Par Rafiq Younès al-Miṣrī