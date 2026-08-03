Comprendre la structure et le classement de l’immense patrimoine prophétique nécessite de connaître précisément les recueils de hadiths et les critères qui définissent leurs catégories respectives.

Muḥammad al-Ḥamūd al-Najdī

Les Musnads Les Sunan Les Ṣaḥīḥs (recueils authentiques) Les Maʿājim (dictionnaires de transmetteurs ou de chaînes) Les Muṣannafāt (ouvrages thématiques classés par chapitres) Les Muwaṭṭāʾs

Il s’agit d’une présentation succincte des recueils de ḥadīths et de leurs catégories, ainsi que de leur mode de classement, destinée à l’étudiant en sciences du ḥadīth. Qu’Allah en fasse un bienfait pour qui Il veut.

Premièrement : Les Musnads

Ce sont des recueils de ḥadīth classés selon les noms des compagnons (ṣaḥāba). L’auteur y regroupe les traditions rapportées par chaque compagnon séparément. Le classement peut suivre l’ordre alphabétique, ou l’antériorité dans l’Islam, ou encore l’appartenance géographique, etc. Voici quelques exemples célèbres de musnads :

Musnad de l’imām Aḥmad ibn Ḥanbal (m. 214 H), le plus vaste, complet et réputé.

Musnad d’Abū Bakr ʿAbd Allāh ibn al-Zubayr al-Ḥumaydī (m. 219 H).

Musnad d’Abū Dāwūd Sulaymān ibn Dāwūd al-Ṭayālisī (m. 204 H).

Musnad d’Asad ibn Mūsā al-Umawī (m. 212 H).

Musnad de Musaddad ibn Masrahd al-Asadī al-Baṣrī (m. 228 H).

Musnad de Nuʿaym ibn Ḥammād (m. 229 H).

Musnad de ʿUbayd Allāh ibn Mūsā al-ʿAbasī (m. 213 H).

Musnad d’Abī Khaythama Zuhayr ibn Ḥarb (m. 234 H).

Musnad d’Abī Yaʿlā Aḥmad ibn ʿAlī al-Mawṣilī (m. 307 H).

Musnad de ʿAbd ibn Ḥumayd (m. 249 H), entre autres.

Deuxièmement: Les Sunan

Ce sont des recueils organisés selon les chapitres du fiqh (jurisprudence), couvrant les thèmes de la foi, la science, la purification, la prière, la zakāt, le jeûne, le pèlerinage, les transactions, etc. On y trouve aussi des traditions incomplètes (mursal), suspendues (muʿallaq), ou des propos de compagnons (mawqūf). Les plus célèbres sont les quatre Sunan:

Sunan Abī Dāwūd al-Sijistānī (m. 275 H).

Sunan al-Tirmidhī, également appelé al-Jāmiʿ (m. 279 H).

Sunan al-Nasāʾī (le Mujtabā) d’Aḥmad ibn Shuʿayb (m. 302 H), auteur également d’al-Sunan al-Kubrā.

Sunan Ibn Mājah al-Qazwīnī (m. 275 H).

Autres sunan notables:

Sunan Saʿīd ibn Manṣūr (m. 227 H).

Sunan al-Dārimī ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Raḥmān (m. 255 H).

Sunan al-Bayhaqī d’Aḥmad ibn al-Ḥusayn (m. 458 H).

Troisièmement: Les Ṣaḥīḥs

Similaires aux sunan dans la méthode de classement, mais leurs auteurs s’engagent à ne rapporter que ce qui est authentique (ṣaḥīḥ) du Prophète ﷺ, aussi bien paroles qu’actes. Les plus célèbres:

Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl (m. 256 H), le recueil de ḥadīths le plus authentique.

Ṣaḥīḥ Muslim al-Naysābūrī (m. 261 H), deuxième en rang après celui de Bukhārī.

Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma, Muḥammad ibn Isḥāq (m. 311 H).

Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Muḥammad ibn Ḥibbān (m. 354 H).

Quatrièmement: Les Maʿājim

Pluriel de Muʿjam: ouvrages classés selon les noms des transmetteurs, que ce soient des compagnons, des maîtres (shuyūkh), ou des localités. L’organisation est souvent alphabétique. Exemples célèbres:

Al-Muʿjam al-Kabīr d’Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī (m. 360 H). Il commence par les dix promis au Paradis, puis classe les autres par ordre alphabétique. Il a également composé un Musnad propre à Abū Hurayra (raḍiya Allāhu ʿanhu).

Al-Muʿjam al-Awsaṭ: également de Ṭabarānī, classé selon ses maîtres, dont le nombre avoisine deux mille. Il contient environ 30 000 ḥadīths.

Al-Muʿjam al-Ṣaghīr: aussi de Ṭabarānī, classé alphabétiquement selon ses maîtres.

Muʿjam al-Ṣaḥāba d’Aḥmad ibn ʿAlī ibn Lāl al-Hamadhānī (m. 398 H).

Muʿjam al-Ṣaḥāba d’Abī Yaʿlā al-Mawṣilī (m. 307 H).

Muʿjam al-Ṣaḥāba d’Abī al-Qāsim ʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-Baghawī (m. 317 H).

Cinquièmement: Les Muṣannafāt

Dans la terminologie des muḥaddithīn, un Muṣannaf est un ouvrage organisé par thèmes juridiques, contenant aussi bien des ḥadīths marfūʿ (attribués au Prophète ﷺ), que des propos de compagnons (mawqūf), ou de successeurs (tabiʿīn). La différence essentielle avec les sunan est l’inclusion explicite de traditions non prophétiques. Exemples de Muṣannafāt:

Al-Muṣannaf d’Abū Bakr ʿAbd Allāh ibn Muḥammad Ibn Abī Shayba al-Kūfī (m. 235 H), imprimé.

Al-Muṣannaf d’Abū Bakr ʿAbd al-Razzāq ibn Hammām al-Ṣanʿānī (m. 211 H), imprimé.

Al-Muṣannaf de Baqī ibn Makhlad al-Qurṭubī (m. 276 H).

Al-Muṣannaf d’Abī Sufyān Wakīʿ ibn al-Jarrāḥ al-Kūfī (m. 196 H).

Al-Muṣannaf d’Abī Salama Ḥammād ibn Salama al-Baṣrī (m. 167 H).

Sixièmement: Les Muwaṭṭaʾāt

Pluriel de Muwaṭṭaʾ: littéralement « ce qui est préparé et facilité ». Similaires aux muṣannafāt, seule l’appellation diffère. Exemples:

Al-Muwaṭṭaʾ de l’Imām Mālik ibn Anas (m. 179 H), le plus célèbre auprès des savants.

Al-Muwaṭṭaʾ d’Ibn Abī Dhīb Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān al-Madanī (m. 158 H).

Al-Muwaṭṭaʾ dʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-Marwazī, connu sous le nom de ʿAbdān (m. 293 H).

Remarques supplémentaires: