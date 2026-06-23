Le Noble Coran, Parole d’Allah, est la révélation finale descendue à l’humanité par l’intermédiaire du Messager d’Allah, Muhammad — paix et bénédictions sur lui —, le Sceau des prophètes. C’est un Livre unique, qui confirme les révélations précédentes et restaure le message éternel ainsi que la vérité d’Allah, le Très-Haut. Il représente la première et principale source qui fonde le mode de vie, le code de conduite et le droit chemin connu sous le nom d’islam. Quant aux ‘Ulum al-Qur’an, elles peuvent être définies comme la branche du savoir consacrée à l’examen et à l’étude du Coran.

L’importance des ‘Ulum al-Qur’an

Le message du Coran contient guidance et sagesse sous forme de lois, de récits, de paraboles et d’arguments destinés à ceux qui sont doués d’intelligence. Il est donc essentiel pour le croyant de comprendre en profondeur les significations et les implications du Livre du Créateur, afin de pouvoir véritablement méditer sur lui et agir correctement selon ses enseignements.

C’est pour cette raison que, depuis que les musulmans ont reçu le Coran, ils se sont consacrés non seulement à son message, mais aussi à son contexte, à son cadre et aux éléments qui facilitent sa compréhension et son application. Leur attention constante aux questions relatives à la compréhension du Coran a conduit au développement de disciplines et de branches du savoir connues sous le nom de ‘Ulum al-Qur’an — les sciences du Coran.

Les ‘Ulum al-Qur’an sont devenues une partie indissociable de l’enseignement coranique, car elles renferment des connaissances indispensables pour comprendre correctement le Coran et l’intérioriser. Il est regrettable de constater qu’il existe très peu de textes disponibles pour le lecteur musulman anglophone afin de l’aider dans l’apprentissage du Coran. L’objectif de cette rubrique est de combler cette lacune et de contribuer à la compréhension du message coranique en présentant les disciplines liées à ses circonstances, à son contexte et à son cadre.

Les sujets des ‘Ulum al-Qur’an

Les ‘Ulum al-Qur’an se définissent donc comme la branche du savoir qui s’intéresse à l’étude et à l’examen du Coran. Elles portent notamment sur les sujets suivants :

L’évolution et le développement de cette discipline

Les différents noms du Coran et leurs significations lexicales

La nature de la révélation — wahi

La méthode de compilation — jam‘ — et de préservation — hifzh — du Coran

La transmission orale et écrite de la révélation coranique

L’exégèse — tafsir – Les écoles de tafsir – Les méthodes du tafsir – Le ta’wil et les exégèses déviantes – Les conditions requises chez l’exégète — mufassir – Les savants du tafsir et leurs ouvrages

Les lectures coraniques — qira’at – Les sept modes de révélation/lecture — sab‘at ahruf – Les dialectes de Quraysh – Le tajwid

Les causes et circonstances de la révélation — asbab an-nuzul

Les sourates mecquoises et médinoises

L’abrogation — an-nasikh — et les versets abrogés — al-mansukh

Les versets muhkamat et mutashabihat — les versets clairs et les versets ambigus

La forme, la langue et le style du Coran

Les vertus du Coran et les règles de bienséance liées à sa récitation

Les caractéristiques distinctives et la nature miraculeuse du Coran

D’autres questions liées aux études coraniques, d’une importance particulière aujourd’hui – Les orientations scientifiques dans le Coran : un miracle contemporain – L’attitude des orientalistes, des colonialistes et des missionnaires à l’égard du Coran – La traduction et l’interprétation du Coran

L’évolution et le développement des ‘Ulum al-Qur’an

Les ‘Ulum al-Qur’an sont apparues très tôt, dès l’aube de l’islam. La première génération de croyants se réunissait dans la maison d’Al-Arqam pour mémoriser, réciter, méditer et expliquer le Coran. Ces formes essentielles des sciences coraniques furent apprises oralement par les Sahabah et ne furent pas consignées par écrit pour diverses raisons, notamment :

La plupart des Sahabah étaient illettrés et ne savaient ni lire ni écrire.

Les outils d’écriture ne leur étaient pas facilement accessibles.

L’ordre du Prophète — paix et bénédictions sur lui : « N’écrivez rien de moi ; et que celui qui a écrit de moi autre chose que le Coran l’efface. » Les savants ont donné plusieurs explications à cela : la crainte que le Coran ne soit confondu avec les Ahadith ou d’autres paroles, ou encore le fait que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — voulait montrer que le devoir de transmettre le Message ne se limitait pas aux scribes. Et Allah sait mieux.

Les Sahabah étaient des Arabes de langue pure, dont l’éloquence naturelle leur permettait de comprendre le sens du Coran, et dont la sincérité les guidait vers son intériorisation et sa manifestation dans leur caractère. Ibn Mas‘oud — qu’Allah l’agrée — a dit : « L’un de nous n’apprenait pas plus de dix versets avant d’en connaître le sens et de les mettre en pratique. » Il a également dit : « Par Celui en dehors de qui il n’y a pas d’autre divinité, je sais où et pourquoi chaque verset du Livre d’Allah a été révélé. »3

Durant le califat de ‘Uthman — qu’Allah l’agrée —, certains événements conduisirent à la préparation de la copie standard du Coran connue sous le nom de Mushaf4 de ‘Uthman, ou Al-Mushaf Al-Imam, qui fut envoyée dans différentes régions. L’ordre donné par ‘Uthman de transcrire le Coran ouvrit la voie à ce qui fut plus tard appelé ‘Ilm Rasm al-Qur’an ou ‘Ilm ar-Rasm al-‘Uthmani — la science de la graphie coranique.

Durant son califat, ‘Ali — qu’Allah l’agrée — ordonna à Abu al-Aswad al-Da’uli — mort en 69 H — d’ajouter le tashkil5 au manuscrit coranique selon les règles de la grammaire arabe. C’est pourquoi ‘Ali — qu’Allah l’agrée — est considéré comme le fondateur de ‘Ilm I‘rab al-Qur’an — la science de la syntaxe coranique.

La plupart des Sahabah étaient connus pour leur autorité en matière d’exégèse — tafsir —, en particulier les quatre califes bien guidés, Ibn ‘Abbas, Ibn Mas‘oud, ‘Ubay ibn Ka‘ab, Ibn az-Zubayr, Zayd ibn Thabit, Abu Musa al-Ash‘ari, ‘A’ishah et d’autres.

Les écoles de tafsir

À mesure que les conquêtes islamiques s’étendaient, les Sahabah — qu’Allah les agrée — se dispersèrent dans les nouveaux territoires musulmans afin d’enseigner à leurs habitants le Coran, son interprétation et ses sciences. Leurs efforts conduisirent à l’émergence de centres et d’écoles de tafsir, dont les plus importantes furent :

L’école d’Ibn ‘Abbas à Makkah

L’école de ‘Ubay ibn Ka‘ab à Madinah

L’école d’Ibn Mas‘oud à Kufah

Les écoles des Sahabah et de leurs élèves, les Tabi‘un — littéralement : les Successeurs — ne se limitaient pas à l’enseignement du tafsir. Elles comprenaient également ‘ilm gharib al-Qur’an, la science des termes rares ou difficiles du Coran ; ‘ilm asbab an-nuzul, la science des causes de la révélation ; ‘ilm an-nasikh wa al-mansukh, la science de l’abrogeant et de l’abrogé ; ainsi que d’autres sciences que nous aborderons plus tard. Jusqu’à cette époque, ces sciences coraniques étaient apprises et transmises oralement.

Rapporté par Abu Sa‘id al-Khudri. Recueilli par Muslim, n° 7147. Il convient de noter que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — autorisa plus tard l’écriture de ses Ahadith. Tafsir d’at-Tabari, vol. 1, p. 80. Bukhari. Mushaf — pluriel : Masahif — désigne les feuillets sur lesquels le Coran fut rassemblé à l’époque des Sahabah. Le tashkil désigne les signes indiquant les voyelles dans l’écriture arabe. Il aide à déterminer la prononciation correcte des mots et à éviter les erreurs.

Par Khalid El-Gharib