Les trois formes du Hajj n’auront plus de secret pour vous après la lecture de ce guide. Si vous préparez votre pèlerinage, il est fondamental de bien distinguer ces différentes intentions avant de revêtir votre ihram.

Il existe trois formes de Hajj :

Tamattu‘

Ifrad

Qiran

Tamattu‘

Tamattu‘ : le pèlerin entre en état d’ihram uniquement pour accomplir la ‘Umrah durant les mois du Hajj. Cela signifie que lorsqu’il arrive à La Mecque, il accomplit le Tawaf et le Sa‘i de la ‘Umrah. Ensuite, il se rase la tête ou se coupe les cheveux. Le jour de Tarwiyah, c’est-à-dire le 8 Dhul-Hijjah, il entre de nouveau en état d’ihram, cette fois uniquement pour le Hajj, puis accomplit tous les rites qui s’y rapportent.

Ifrad

Ifrad : le pèlerin entre en état d’ihram uniquement pour accomplir le Hajj. Lorsqu’il arrive à La Mecque, il accomplit le Tawaf d’arrivée ainsi que le Sa‘i du Hajj. Il ne se rase pas la tête et ne se coupe pas les cheveux, car il ne sort pas de l’état d’ihram. Il demeure au contraire en état d’ihram jusqu’après le jet des cailloux à Jamrat Al-‘Aqabah, le jour de l’Aïd. Il lui est permis de retarder le Sa‘i du Hajj jusqu’après le Tawaf du Hajj.

Qiran

Qiran : le pèlerin entre en état d’ihram avec l’intention d’accomplir à la fois la ‘Umrah et le Hajj ; ou bien il entre d’abord en état d’ihram pour la ‘Umrah, puis formule l’intention du Hajj avant d’accomplir le Tawaf du Hajj. Les obligations de celui qui accomplit l’Ifrad sont les mêmes que celles de celui qui accomplit le Qiran, à une différence près : celui qui accomplit le Qiran doit offrir un sacrifice, tandis que celui qui accomplit l’Ifrad n’y est pas tenu.

La meilleure de ces trois formes est le Tamattu‘. C’est la forme que le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a encouragé ses compagnons à accomplir. Même si un pèlerin a formulé l’intention d’accomplir le Qiran ou l’Ifrad, il lui est permis de changer son intention pour accomplir le Tamattu‘ ; il peut le faire même après avoir accompli le Tawaf et le Sa‘i.

Lorsque le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — accomplit le Tawaf et le Sa‘i avec ses compagnons l’année du Pèlerinage d’adieu, il ordonna à tous ceux qui n’avaient pas amené d’animal sacrificiel de transformer leur intention de Hajj en intention de ‘Umrah, de se couper les cheveux et de sortir de l’état d’ihram jusqu’au moment du Hajj. Il dit :

« Si je n’avais pas amené l’animal sacrificiel, j’aurais fait ce que je vous ai ordonné de faire. »