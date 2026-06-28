Les valeurs du sacrifice sont au cœur de la célébration de ‘Eid Al-Adha, un moment crucial pour les musulmans du monde entier. Allah nous a accordé deux jours de célébration dans l’année, que nous vivons dans la joie, les repas partagés et le bonheur transmis aux plus démunis. Ces deux jours sont ‘Eid Al-Fitr et ‘Eid Al-Adha. C’est pourquoi il n’est pas permis aux musulmans de jeûner ces deux jours. Nous célébrons ‘Eid Al-Fitr à l’achèvement du Ramadan, un mois entier de jeûne. Puis nous célébrons ‘Eid Al-Adha après l’accomplissement réussi du grand voyage du Hajj, suivi du sacrifice — l’udhiyah.

Aujourd’hui, nous voyons les gens courir et rivaliser pour réussir dans tous leurs domaines : carrière, commerce, vie sociale ou autres. Ce sont là leurs souhaits et leurs aspirations personnelles. Mais, dans la poursuite de ces désirs, n’oublions pas le but même de notre création : être de véritables serviteurs d’Allah :

{Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent.} (Adh-Dhariyat 51:56)

Pour être Ses véritables serviteurs, nous devons assurément prouver notre engagement à travers nos sacrifices et nos efforts, qui reflètent notre obéissance sincère à Allah. Tous les actes d’adoration portent ce même message. À travers eux, nous pouvons nous entraîner à offrir notre plein engagement à Allah Tout-Puissant, Seigneur des mondes. L’un des actes d’adoration considérés comme un grand sacrifice et un jihad — c’est-à-dire un grand effort — est le Hajj.

Les rites du Hajj accomplis chaque année par les musulmans ont une grande signification et sont riches en enseignements. Le Hajj nous enseigne l’importance du sacrifice, qui nous rend dignes de recevoir les grandes bénédictions et récompenses d’Allah. Obtenir l’agrément et le pardon d’Allah n’est pas une chose facile. Pour y parvenir, nous devons sacrifier, et nous devons également faire preuve d’un haut degré d’engagement.

L’exemple du Prophète Ibrahim

Quelles sont donc les valeurs du sacrifice que nous pouvons apprendre du Hajj ? Avant de répondre à cette question, méditons sur l’histoire du Prophète Ibrahim et sur sa disposition à sacrifier son fils Isma‘il — paix et bénédictions sur eux :

{Puis, quand celui-ci fut en âge de l’accompagner dans ses efforts, il dit : “Ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses.” Il répondit : “Ô mon père, fais ce qui t’est ordonné ; tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients.” Puis, lorsque tous deux se furent soumis à la volonté d’Allah et qu’il l’eut couché le front contre terre, Nous l’appelâmes : “Ô Ibrahim, tu as certes accompli la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.”} (As-Saffat 37:102-106)

Tel fut l’immense sacrifice du Prophète Ibrahim et de son fils Isma‘il. Le Prophète Ibrahim était prêt à sacrifier son propre fils bien-aimé, uniquement pour Allah Tout-Puissant. De même, le Prophète Isma‘il se soumit à l’ordre d’Allah afin d’obtenir Son agrément. Examinons de plus près les valeurs que le Prophète Ibrahim et le Prophète Isma‘il ont manifestées à travers cet événement particulier. Premièrement, les deux prophètes avaient une foi forte en Allah et une confiance totale dans l’accomplissement de ce qu’Il leur avait ordonné. Deuxièmement, tous deux ont fait preuve de patience dans l’exécution de cet ordre.

La patience, clé du véritable serviteur

La valeur essentielle du sacrifice est la foi et la confiance dans les décrets d’Allah. Un véritable serviteur accepte ce qu’Allah a décidé pour lui. Il obéit continuellement à Allah, exécute Ses ordres et s’éloigne de tout ce qui a été interdit. C’est là que réside la force du véritable croyant, qui lui permet de lutter et de sacrifier. Un père responsable se sacrifie pour nourrir sa famille et répondre à ses différents besoins. Il fait tout cela pour plaire à Allah. De même, une mère véritablement croyante élève et éduque ses enfants selon les enseignements de l’Islam, priant constamment Allah pour qu’ils grandissent en devenant un atout pour la religion, la communauté et le pays.

Une autre qualité importante dont nous avons besoin lorsque nous faisons des sacrifices dans notre vie est la patience. Nous pouvons voir comment le Prophète Isma‘il répondit à l’appel de son père, le Prophète Ibrahim, lorsqu’il lui annonça le sacrifice. Il répondit avec une patience noble et un calme absolu :

{Il répondit : “Ô mon père, fais ce qui t’est ordonné ; tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients.”} (As-Saffat 37:102)

En tant que véritables croyants, nous devons faire preuve de patience dans tout ce que nous faisons. La patience n’a pas de limites. Toutes les épreuves et difficultés que nous rencontrons dans notre vie ne sont qu’une occasion d’obtenir le pardon d’Allah.