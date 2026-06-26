Les voyages des Prophètes vers la Maison sacrée témoignent de l’unité de leur message et de la grandeur de ce lieu béni. Découvrez à travers cet article comment le Qur’an et la Sunnah relatent l’histoire de ces pèlerinages exceptionnels.

Il est des voyages que le Qur’an mentionne par la sagesse d’Allah, et d’autres qu’il ne mentionne pas, mais dont la Révélation, rapportée par le Prophète véridique, a informé la communauté.

L’héritage d’Ibrahim dans le Qur’an

Le Noble Qur’an mentionne le voyage de notre père Ibrahim — paix sur lui — vers la Maison sacrée, lorsqu’il laissa son épouse et son fils dans une vallée aride, et qu’il invoqua Allah en disant :

{Ô notre Seigneur, j’ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de Ta Maison sacrée.} Ibrahim : 37

Le Noble Qur’an mentionne ensuite le voyage au cours duquel les fondations de la Maison furent élevées :

{Et quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la Maison, ils disaient : “Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Certes, c’est Toi l’Audient, l’Omniscient.”} Al-Baqara : 127

Parce que ces voyages furent décisifs dans la vie de notre père Ibrahim, paix sur lui, et dans celle d’une grande branche de sa descendance après lui — et nous n’exagérons pas en disant : dans l’histoire humaine tout entière — le Qur’an les a mentionnés.

Mais il existe d’autres voyages de prophètes vers la Maison sacrée que le Qur’an n’a pas mentionnés, et que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a évoqués.

Le pèlerinage de Musa (Moïse) révélé par la Sunnah

Le Noble Qur’an mentionne de nombreux voyages de Musa — paix sur lui — comme son voyage vers Madyan et ce qui se passa entre lui et les deux jeunes femmes ; son retour chargé du message prophétique ; son voyage à la rencontre d’Al-Khidr ; son voyage pour rencontrer son Seigneur ; ainsi que son voyage avec les enfants d’Israël pour entrer en Terre sainte, en Palestine.

Mais le Qur’an ne mentionne pas le voyage du Prophète d’Allah Musa vers la Maison sacrée. C’est le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — qui l’a mentionné en disant :

« Quant à Musa, c’est un homme robuste, au teint brun, monté sur un chameau rouge dont la bride est faite de fibres de palmier. Il me semble le voir descendre dans la vallée en disant : Me voici à Ton service, ô mon Seigneur ! »

Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a également mentionné le nom de cette vallée dans laquelle se trouvait le Prophète d’Allah Musa. D’après Ibn ‘Abbas, le Messager d’Allah passa par Wadi Al-Azraq et dit :

« Quelle est cette vallée ? »

Ils répondirent : « C’est Wadi Al-Azraq. »

Il dit alors : « Il me semble voir Musa — paix sur lui — descendre du passage montagneux, invoquant Allah à haute voix et disant : Me voici à Ton service ! »

Les explications des savants sur ces visions prophétiques

Les savants ont divergé sur cette question. Le juge ‘Iyadh — qu’Allah lui fasse miséricorde — expliqua :

« La plupart des récits qui décrivent cela indiquent que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — l’a vu lors de la nuit de l’Isrâ’. Cela apparaît clairement dans le récit d’Abu Al-‘Aliyah d’après Ibn ‘Abbas, ainsi que dans le récit d’Ibn Al-Musayyab d’après Abu Hurairah. Dans ces versions, il n’est pas fait mention de la Talbiyah. »

Il ajouta : « Si l’on demande : comment peuvent-ils accomplir le pèlerinage et prononcer la Talbiyah alors qu’ils sont morts et qu’ils se trouvent dans l’au-delà, qui n’est pas un lieu d’action ?

Sachez que les savants ont proposé plusieurs réponses, et voici ce qui nous apparaît à ce sujet :

La première est qu’ils sont semblables aux martyrs, et même meilleurs qu’eux. Or les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur. Il n’est donc pas exclu qu’ils accomplissent le Hajj et prient, comme cela est mentionné dans d’autres hadiths, et qu’ils se rapprochent d’Allah — Exalté soit-Il — autant qu’ils le peuvent. Car même s’ils sont décédés, ils se trouvent encore dans une demeure où l’action reste possible, jusqu’à ce que son terme prenne fin et que vienne l’au-delà, qui est la demeure de la rétribution, où les œuvres cessent.

La deuxième réponse est que l’action de l’au-delà consiste en rappel et invocation. Allah Tout-Puissant dit :

{Leur invocation y sera : “Gloire à Toi, ô Allah !”, et leur salutation y sera : “Paix !”} Yunus : 10

La troisième réponse est qu’il s’agissait d’une vision en rêve, lors d’une nuit autre que celle du Voyage nocturne, ou au cours d’une partie de cette nuit, comme il est rapporté dans le récit d’Ibn ‘Umar — qu’Allah les agrée tous deux — : “Je me suis vu en rêve accomplissant le Tawaf autour de la Ka‘bah”, puis il mentionna le hadith relatif à ‘Isa — paix sur lui.

La quatrième réponse est que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — reçut la vision de leurs états durant leur vie, de la manière dont ils vivaient, accomplissaient leur pèlerinage et leurs prières, comme il dit : “C’est comme si je regardais Musa ; c’est comme si je regardais ‘Isa ; c’est comme si je regardais Yunus — paix sur eux.”

La cinquième réponse est qu’il fut informé, par la Révélation qui lui fut faite, de leur situation et de ce qu’ils étaient, même s’il ne les vit pas de ses propres yeux. »

Je penche pour l’avis selon lequel ces voyages de pèlerinage ont bien été accomplis par le Prophète d’Allah Musa — paix sur lui — et par d’autres prophètes durant leur vie, et que le Messager — paix et bénédictions sur lui — les a vus et en a informé sa communauté. En effet, les réalités de l’au-delà n’ont pas besoin des moyens de ce monde, tels que les chameaux et autres montures sur lesquelles les gens voyagent et dont ils ont besoin ici-bas.

Le voyage de Yunus et l’unanimité des autres Messagers

Le Qur’an mentionne le noble Prophète Yunus ibn Matta — paix sur lui — lorsqu’il partit en colère, quittant son peuple. Allah dit :

{Et Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s’enfuit vers le bateau chargé. Il prit part au tirage au sort et fut parmi les perdants. Le poisson l’avala alors qu’il était blâmable.} Al-Saffat : 139-142

Mais le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — mentionna un autre voyage de Yunus. Il passa près du passage montagneux de Harsha et dit :

« Quel est ce passage montagneux ? »

On répondit : « C’est le passage de Harsha. »

Il dit alors : « Il me semble voir Yunus ibn Matta — paix sur lui — monté sur une chamelle rouge bien bâtie, portant un manteau de laine, la bride de sa chamelle faite de fibres de palmier, et il invoque Allah en disant : Me voici à Ton service, ô mon Seigneur ! »

Abu Al-Ma‘ali Al-Juwayni — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit : « Il n’est aucun prophète qui n’ait accompli le pèlerinage vers cette Maison. »

Ibn Hajar Al-Haytami — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit : « Il n’est aucun prophète qui n’ait accompli le pèlerinage vers la Maison, contrairement à ceux qui en ont exclu Hud et Salih. »

Ils ont ainsi résumé ce qu’avait expliqué ‘Urwah ibn Al-Zubayr, qui disait :

« Il n’est aucun prophète qui n’ait accompli le pèlerinage vers la Maison, à l’exception de Hud et Salih.

Nuh accomplit son pèlerinage. Puis, lorsque la terre fut frappée par le déluge, la Maison fut touchée par ce qui atteignit la terre, et elle devint une colline rouge. Allah — Exalté soit-Il — envoya alors Hud — paix sur lui — qui fut occupé par l’affaire de son peuple jusqu’à ce qu’Allah Tout-Puissant le rappelle à Lui ; il n’accomplit donc pas le pèlerinage avant sa mort.

Puis Allah — Exalté soit-Il — envoya Salih — paix sur lui — qui fut également occupé par l’affaire de son peuple ; il n’accomplit donc pas le pèlerinage avant sa mort.

Lorsque Allah Tout-Puissant prescrivit le Hajj à Ibrahim — paix sur lui —, il ne resta aucun prophète après lui sans qu’il n’accomplisse le pèlerinage. »

Cependant, Ibn Kathir a mentionné le pèlerinage de Hud et de Salih — paix sur eux.

Le futur pèlerinage de ‘Isa (Jésus) et l’unité du message

Quant à ‘Isa — paix sur lui —, dont la descente est encore attendue, le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — a dit :

« Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, Ibn Maryam prononcera certainement la Talbiyah pour le Hajj, ou pour la ‘Umrah, ou pour les deux ensemble — en Qiran — dans la vallée de Rawha. »

La mention de ces voyages vise avant tout à confirmer que la voie des prophètes est une, que leur qiblah est une, que leur religion est une, et que Celui qui les a envoyés est Un : Allah — Exalté soit-Il. Elle montre aussi que ce sanctuaire est désiré par les cœurs, recherché par les âmes et par la saine nature humaine. Et que cet appel éternel lancé par notre père Ibrahim a trouvé, parmi les premiers à y répondre et à s’y empresser, les prophètes et les messagers.