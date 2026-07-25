La question du libre arbitre face à la prescience absolue du Créateur est l’une des interrogations spirituelles les plus profondes. Si Allah connaît déjà notre avenir et contrôle toute chose, sommes-nous réellement libres de nos choix ? Voici l’explication détaillée de la théologie islamique sur l’équilibre parfait entre le décret divin (Qadar) et la responsabilité humaine.

À propos de la prédestination et de la liberté humaine, le Dr Muzammil H. Siddiqi, ancien président de la Société islamique d’Amérique du Nord, déclare :

Le rejet du fatalisme en Islam

« En islam, nous n’utilisons pas le terme “fatalité”. Celui-ci désigne une puissance qui déterminerait l’issue des événements avant qu’ils ne se produisent. Certaines personnes croient en la fatalité comme en une force indépendante et invisible qui contrôlerait leur destinée. Elles sont qualifiées de fatalistes.

Le musulman n’est pas fataliste. Il croit en Allah, et Allah seul possède le pouvoir de prédéterminer toute chose. Allah est Al-Qadir, le Tout-Puissant, et Al-‘Alim, l’Omniscient. Puisqu’Allah exerce Son pouvoir sur toute chose, Il connaît nécessairement toute chose. Il connaît les événements avant qu’ils ne se produisent, car s’Il ne les connaissait qu’après leur survenue, Son pouvoir sur eux ne serait pas absolu.

Allah ne connaît pas seulement toute chose : Il décide et détermine également tout ce qui se produit dans Son univers. Tout ce qui arrive dans ce monde se déroule conformément à Sa décision et à Son dessein. Dans la terminologie islamique, ce principe est appelé al-qada’ wa al-qadar, c’est-à-dire le décret et la prédestination d’Allah. Il constitue un principe fondamental de l’iman, la foi.

La prescience divine annule-t-elle la liberté ?

Cela signifie-t-il que nous, êtres humains, ne possédons aucune liberté ? À première vue, certains pourraient le penser. Un chercheur occidental a formulé le problème de la manière suivante :

Si Dieu connaît toute chose, Il connaît nécessairement l’avenir. Et s’Il connaît l’avenir, Il connaît les actes futurs de Ses créatures. Celles-ci doivent donc agir comme Il sait qu’elles agiront. Comment pourraient-elles alors être libres ?

De nombreuses personnes se sont trouvées déconcertées en envisageant la question sous cet angle. Certains penseurs musulmans ont également soutenu que l’être humain ne possédait aucune liberté. Ils furent appelés les Jabriyyah.

La majorité des savants musulmans n’a pas accepté cette position. Elle l’a vivement critiquée et condamnée, la considérant comme contraire aux enseignements du Coran et de la Sunnah authentique.

La position communément admise en islam est qu’Allah connaît toute chose et exerce Son pouvoir sur toute chose. Toutefois, Il a également accordé à l’être humain une certaine liberté.

La puissance et la prescience d’Allah ne signifient pas que l’être humain est privé de liberté, pas plus que la liberté humaine ne nie la puissance et la prescience divines. L’être humain n’est libre que dans la mesure où Allah lui a accordé cette liberté.

L’équilibre entre liberté et responsabilité

Malgré cette liberté, nous demeurons sous le contrôle d’Allah et compris dans Sa connaissance. Allah nous jugera en fonction de la liberté et de la responsabilité qu’Il nous a accordées. Il connaît parfaitement l’étendue de notre liberté et la mesure dans laquelle chacun de nous peut l’exercer selon sa situation particulière.

C’est pourquoi nous affirmons qu’Allah seul est le Juge véritable et ultime. Dans le Coran, Il est appelé Ahkam Al-Hakimin, le Meilleur des juges. (Hud, 11 : 45 ; At-Tin, 95 : 8)

Lorsque nous examinons attentivement notre propre personne et le monde qui nous entoure, nous constatons clairement deux réalités. D’une part, nous nous trouvons soumis à des forces qui semblent échapper à notre décision et à notre contrôle. D’autre part, nous faisons réellement l’expérience de la liberté et choisissons entre différentes possibilités.

Dans la terminologie moderne, on emploie les notions de “nature” et d’“éducation”. La vérité est que tout ce que nous faisons ne provient pas uniquement de notre nature, c’est-à-dire de ce avec quoi nous sommes nés, ni exclusivement de notre éducation et de notre environnement.

Nous sommes à la fois libres et soumis à certaines déterminations. La nature et l’éducation influencent toutes deux notre existence. Notre liberté est limitée, mais elle est bien réelle. Elle constitue le fondement de notre responsabilité et, par conséquent, de notre récompense ou de notre châtiment dans l’au-delà.

Dans le Coran, Allah parle aussi bien de Son pouvoir et de Son contrôle que de la liberté et de la responsabilité humaines. Ces deux dimensions y sont clairement affirmées.

La meilleure manière de comprendre et d’interpréter le Coran consiste à les garder toutes deux à l’esprit. Nous ne devons pas mettre l’accent sur notre liberté au détriment de la puissance et de la connaissance d’Allah, ni parler de la puissance et de la connaissance divines en niant notre propre liberté et notre responsabilité.

Mawlana Mawdudi — qu’Allah fasse miséricorde à son âme — a rassemblé ces deux catégories de versets dans son ouvrage en ourdou intitulé Qada’ et Qadar. Voici une sélection de ces passages coraniques.

Versets relatifs à la puissance et au contrôle d’Allah

« Toute la puissance appartient à Allah. »!– /wp:list-item –>

« Dis : “Allah est le Créateur de toute chose, et Il est l’Unique, le Dominateur suprême.” » (Ar-Ra‘d, 13 : 16)

« Alors qu’Allah vous a créés, vous et ce que vous accomplissez. » (As-Saffat, 37 : 96)

« Aucune femelle ne conçoit ni ne met au monde sans qu’Il le sache. Nulle vie n’est prolongée ni raccourcie sans que cela soit consigné dans un Livre. » (Fatir, 35 : 11)

« Nul malheur n’atteint la terre ni vos personnes sans qu’il ne soit inscrit dans un Livre avant même que Nous le fassions survenir. Cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous a échappé et ne vous réjouissiez pas avec arrogance de ce qu’Il vous a accordé. Allah n’aime aucun présomptueux plein de vanité. » (Al-Hadid, 57 : 22-23)

« À Lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Il accorde largement Ses dons à qui Il veut et les restreint à qui Il veut. Il connaît parfaitement toute chose. » (Ash-Shura, 42 : 12)

« Ne dis jamais à propos d’une chose : “Je la ferai demain”, sans ajouter : “Si Allah le veut.” » (Al-Kahf, 18 : 23-24)

« Si Allah t’atteint d’un mal, nul autre que Lui ne pourra l’écarter. Et s’Il t’accorde un bien, Il est certes capable de toute chose. » (Al-An‘am, 6 : 17)

« Allah laisse s’égarer qui Il veut et place qui Il veut sur le droit chemin. » (Al-An‘am, 6 : 39)

« Voudrais-tu guider celui qu’Allah a laissé s’égarer ? Tu ne trouveras aucune voie pour celui qu’Allah laisse s’égarer. » (An-Nisa’, 4 : 88)

« Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru ensemble. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? Nul ne peut croire sans la permission d’Allah. » (Yunus, 10 : 99-100)

Versets relatifs à la liberté et à la responsabilité humaines

« Il n’en sera ni selon vos désirs ni selon ceux des gens du Livre. Quiconque fait le mal en recevra la rétribution et ne trouvera, en dehors d’Allah, ni protecteur ni secoureur. Quant à ceux, hommes ou femmes, qui accomplissent de bonnes œuvres tout en étant croyants, ils entreront au Paradis et ne subiront pas la moindre injustice. » (An-Nisa’, 4 : 123-124)

« Allah ne modifie jamais un bienfait qu’Il a accordé à un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. » (Al-Anfal, 8 : 53)

« Toute personne est tenue en gage de ce qu’elle a acquis. » (At-Tur, 52 : 21)

« La vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui le veut croie, et que celui qui le veut mécroie. » (Al-Kahf, 18 : 29)

« Ceci est un rappel. Que celui qui le veut emprunte donc un chemin vers son Seigneur. » (Al-Muzzammil, 73 : 19)

« Empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur. » (Al ‘Imran, 3 : 133)

« Ô notre peuple ! Répondez à celui qui appelle à Allah et croyez en lui. » (Al-Ahqaf, 46 : 31)

« Revenez repentants vers votre Seigneur et soumettez-vous à Lui. » (Az-Zumar, 39 : 54)

« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer en raison de ce que les mains des hommes ont accompli. » (Ar-Rum, 30 : 41)

« Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos propres mains ont acquis, et Allah pardonne beaucoup. » (Ash-Shura, 42 : 30)

« Allah ne lèse nullement les hommes, mais ce sont eux qui se font du tort à eux-mêmes. » (Yunus, 10 : 44)

« Quant aux Thamud, Nous leur avons montré le droit chemin, mais ils ont préféré l’aveuglement à la bonne direction. » (Fussilat, 41 : 17)

« Nulle contrainte en religion, car le droit chemin s’est clairement distingué de l’égarement. »!– /wp:list-item –>

Le Coran ne comporte aucune contradiction. La puissance et la connaissance d’Allah, d’une part, et la liberté humaine, d’autre part, ne s’excluent pas mutuellement.

Toute liberté que nous possédons nous a été accordée par Allah. Nous devons l’utiliser afin de nous soumettre à Lui librement et volontairement. Telle est la dignité qu’Allah nous a conférée. C’est en raison de cet honneur qu’Il ordonna aux anges de se prosterner en signe de respect devant Adam — que la paix d’Allah soit sur lui —, le père de l’humanité. »