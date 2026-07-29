La question du salut pour un enfant né hors mariage suscite souvent des interrogations au sein de la communauté. En Islam, la responsabilité spirituelle est-elle héréditaire ? Un enfant illégitime porte-t-il le fardeau des péchés de ses parents ? Voici l’explication claire des savants sur le destin de ces enfants dans l’au-delà.

En islam, la responsabilité est individuelle : chaque personne n’est responsable que de ses propres actes, et non de ceux des autres. Ainsi, un enfant né d’une relation illicite n’assume aucune responsabilité pour ce péché grave. La société doit donc lui donner la possibilité de devenir une personne vertueuse et le traiter avec compassion et miséricorde.

La responsabilité individuelle en islam

Le Comité permanent de la recherche islamique et de la fatwa a déclaré :

Un enfant né hors mariage n’est ni condamné ni responsable du péché commis par sa mère et l’homme avec lequel elle a eu cette relation illicite. Ce sont eux qui devront répondre de leur acte, tandis que l’enfant n’est en rien responsable de ce qui s’est produit.

Cela repose sur la parole d’Allah, le Très-Haut :

Chaque âme sera récompensée pour le bien qu’elle aura accompli et punie pour le mal qu’elle aura commis. (Al-Baqarah, 2 : 286)

Allah, le Très-Haut, dit également :

Nulle âme ne portera le fardeau d’une autre. (Al-Isra’, 17 : 15)

Les conditions d’entrée au Paradis

Son entrée au Paradis ou en Enfer dépend donc de son obéissance à Allah, le Très-Haut, de ses bonnes œuvres et de l’état dans lequel il meurt. S’il accomplit des œuvres vertueuses et meurt en étant musulman, il entrera au Paradis. En revanche, s’il désobéit à Allah et meurt dans la mécréance, sa demeure finale sera l’Enfer.

S’il a accompli à la fois de bonnes et de mauvaises actions, son sort appartient à Allah, le Très-Haut : s’Il le veut, Il le châtiera, et s’Il le veut, Il lui pardonnera. Sa demeure finale sera alors le Paradis, par l’immense grâce et la miséricorde d’Allah.

Quant au hadith affirmant qu’un enfant né hors mariage n’entrera pas au Paradis, il est fabriqué.