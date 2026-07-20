Plongez dans une réflexion profonde pour saisir l’essence du texte sacré de l’Islam et découvrir pourquoi méditer le Coran amène inévitablement à le comprendre le Coran comme Parole de Dieu.

Les musulmans qui lisent le Coran avec un cœur ouvert et comprennent le sens de ses paroles n’ont aucun doute : le Coran est la Parole de Dieu. Un non-musulman qui aborde le Coran pour la première fois peut légitimement se demander : après tout, le Coran est-il réellement la Parole de Dieu, comme on l’affirme ?

Lorsque les musulmans emploient le mot « Coran », they désignent le Coran arabe original révélé au Prophète Muhammad il y a plus de quatorze siècles, et non une traduction du texte ou de ses significations. Ce fait élémentaire peut ne pas être facilement compris, car les chrétiens, par exemple, considèrent la traduction anglaise de la Bible comme la parole de Dieu.

Ce qui se perd dans la traduction

Les traducteurs choisissent des mots et des expressions dans le vocabulaire de la langue cible afin d’exprimer ce qu’ils comprennent du texte original. Ils peuvent ne pas réussir pleinement à transmettre ce qu’ils veulent communiquer ; et ils ne peuvent pas non plus exclure la possibilité qu’un autre traducteur choisisse des mots, des expressions et un ordre différents. Dans le processus de traduction, ce qui est toujours sacrifié, c’est l’idiome propre à la langue source.

Même dans la meilleure traduction, une grande part de la force et de l’attrait du texte original se perd. La définition de la poésie donnée par Robert Frost résume parfaitement cette difficulté : « La poésie, c’est ce qui se perd dans la traduction. » Le point qu’il faut souligner est donc le suivant : « le Coran » est le Coran arabe, et aucune traduction humaine ne peut s’y substituer.

L’harmonie entre le contenu et la langue

L’une des premières preuves que le Coran est la Parole de Dieu réside dans l’harmonie parfaite entre son contenu et sa langue. Les gens peuvent connaître le sens du Coran à travers une traduction, de préférence accompagnée d’explications suffisantes. Mais qu’en est-il de la langue du Coran ? Sa beauté échappe en grande partie à quiconque ne connaît pas l’arabe.

Ce qui précède vise seulement à souligner les limites des traductions, et non à les dénigrer comme si elles étaient totalement inutiles. En réalité, une bonne traduction peut préserver quelque chose du charme de l’original ; et il n’est évidemment pas question d’écarter les traductions, car elles sont essentielles pour ceux qui ne parlent pas arabe.

Le passage suivant est cité d’après la traduction anglaise des significations du Coran réalisée par Yusuf Ali, qui a déployé de grands efforts pour transmettre quelque chose de sa beauté en anglais :

« Ou bien, qui vous guide dans les ténèbres profondes de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme annonciateurs de bonnes nouvelles avant Sa miséricorde ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est bien au-dessus de ce qu’ils Lui associent ! Ou bien, qui commence la création puis la renouvelle, et qui vous accorde votre subsistance du ciel et de la terre ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Dis : “Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques !” » (27:63-64)

« Lorsque le ciel se fendra ; lorsque les étoiles seront dispersées ; lorsque les mers seront déchaînées ; lorsque les tombes seront bouleversées ; alors chaque âme saura ce qu’elle a avancé et ce qu’elle a laissé derrière elle. Ô homme ! Qu’est-ce qui t’a trompé au sujet de ton Seigneur, le Très-Généreux ? » (82:1-6)

Les versets ci-dessus s’adressent au cœur et à l’esprit en même temps. On y trouve une harmonie entre la rime, le rythme et la raison, ainsi qu’une correspondance entre des idées puissantes et une expression profondément émouvante. Le Coran est venu en Arabie à une époque où la poésie régnait en maître ; pourtant, les grands poètes de ce temps ne purent égaler la richesse coranique dans le choix des mots, le style et la beauté.

Une langue vivante

Le Coran a exercé son emprise sur la langue arabe dès l’instant où il fut révélé. Ses rythmes saisissants ont profondément remué toute l’Arabie, du Soudan à la Syrie et du Maroc à Oman. Alors que le Coran continue d’occuper une place éminente comme modèle durable de l’arabe littéraire, les langues des autres Écritures sont toutes devenues des langues mortes.

En réalité, l’arabe a défié les normes habituelles de l’évolution des langues au cours de l’histoire. Le savant français Ernest Renan (1823-1894), qui mena de vastes recherches sur les langues sémitiques, déclara au sujet de la langue arabe :

« La langue arabe est l’événement le plus étonnant de l’histoire humaine. Inconnue durant la période classique, elle surgit soudain comme une langue complète. Après cela, elle ne connut aucun changement notable, de sorte que l’on ne peut définir pour elle ni phase ancienne ni phase tardive. Elle est aujourd’hui exactement la même qu’au moment de son apparition. » (cité par Khan)

En reconnaissant cet « événement le plus étonnant de l’histoire humaine », cet orientaliste français reconnaissait en réalité la nature miraculeuse du Coran. C’est le style littéraire exceptionnel du Coran qui a préservé la langue arabe de l’altération qu’ont connue les autres langues.

Un Livre qui défie et transforme

Il n’existe aucun autre livre dans l’histoire humaine qui ait façonné, et continue de façonner, la vie de générations d’êtres humains comme le Coran. Chaque verset du Coran est devenu la source immuable d’un ensemble de lois qui régissent tous les aspects de la vie des musulmans.

Ce fut un Livre qui réforma et éleva la vie de milliers de Bédouins qui, auparavant, ne pensaient guère au-delà des limites de leurs clans ; un Livre qui transforma les gardiens de chameaux d’Arabie en califes et en juges savants ; un Livre qui donna naissance à des universités et à des centres de savoir renommés, éveillant dans le monde une nouvelle lumière intellectuelle qu’aucune civilisation antérieure ne put égaler.

Les musulmans le considèrent comme un miracle éclatant et durable de Dieu, car la seule source d’inspiration du Prophète Muhammad dans la révolution qu’il accomplit fut le Coran. Le Coran à la main, le Prophète Muhammad donna forme au noyau d’une société universelle dans l’Arabie de son époque, à partir de tribus dispersées et querelleuses du désert, qui possédaient peu de connaissances scientifiques ou de ressources matérielles. Leur entrée dans un ordre culturel islamique stable se réalisa indépendamment de tous les systèmes ou pouvoirs sociopolitiques existant alors dans le monde.

Le Coran fut au centre de cette révolution spirituelle unique. Tous les éléments nécessaires pour forger l’unité entre les tribus, les races et les classes sociales, pour libérer les modes de pensée et ennoblir la connaissance, furent puisés dans le texte même du Coran et dans la culture née du Coran. En vérité, tous les critères de la transformation sociale furent tirés du Coran.

Même les agresseurs qui ravagèrent les terres musulmanes et triomphèrent des musulmans grâce à leur supériorité militaire perdirent finalement leur domination lorsqu’ils furent confrontés à la puissance spirituelle de l’islam ; et beaucoup d’entre eux finirent par adopter la religion des peuples qu’ils avaient conquis.

Par Shahul Hameed