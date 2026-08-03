Les mérites de la sourate al-Fātiḥa sont si vastes qu’elle est considérée par le Prophète ﷺ comme la sourate la plus sublime et la plus complète de toute la révélation.

La sourate al-Fātiḥa possède de nombreuses vertus et caractéristiques particulières. Aucun autre chapitre du Coran ne dispose de traditions aussi nombreuses et solides concernant ses mérites. L’Imām Ibn Rajab al-Ḥanbalī lui a consacré un chapitre entier dans son ouvrage Tafsīr al-Fātiḥa. Voici, dans les lignes suivantes, quelques-unes de ses vertus :

Première vertu : C’est la plus grande et la meilleure sourate du Coran.

Dans le Ṣaḥīḥ d’al-Bukhārī, Abū Sa‘īd ibn al-Mu‘allā rapporte : Le Messager d’Allah ﷺ m’a dit : « Ne t’enseignerai-je pas la plus grande sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée ? » Il me prit alors la main, et lorsqu’il voulut sortir, je lui rappelai ses propos. Il me dit : « Oui, [c’est]Al-ḥamdu lillāhi Rabbi l-‘ālamīn, c’est les Sept versets répétés (as-sab‘u al-mathānī) et le Coran sublime qui m’a été donné. »

L’imām Aḥmad rapporte également qu’Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Aqīl, d’après ‘Abd Allāh ibn Jābir, a dit : Le Messager d’Allah ﷺ me dit : « Ne veux-tu pas que je t’informe de la meilleure sourate du Coran ? » Je répondis : « Bien sûr, ô Messager d’Allah. » Il dit : « Récite al-ḥamdu lillāhi Rabbi l-‘ālamīn jusqu’à la fin. »

Anas rapporte également que le Prophète ﷺ dit à un homme : « Ne veux-tu pas que je t’informe de la meilleure partie du Coran ? » Puis il récita al-ḥamdu lillāhi Rabbi l-‘ālamīn.

Abū Zayd rapporte qu’il était avec le Prophète ﷺ durant une nuit dans les vallées de Médine, et qu’il entendit un homme prier en récitant la Mère du Livre (Umm al-Kitāb). Le Prophète ﷺ se leva et l’écouta jusqu’à ce qu’il termine, puis dit : « Il n’y a rien de semblable dans tout le Coran. »

Ces traditions indiquent explicitement que la Fātiḥa est la meilleure sourate du Coran.

Les savants ont divergé sur la question de la préférence de certaines parties du Coran sur d’autres. Certains l’ont niée, affirmant que tout le Coran est la parole d’Allah et donc également parfait. Cette position est rapportée de Mālik et adoptée par Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī, al-Bāqillānī et d’autres. D’autres savants, comme Ibn Ḥibbān, ont considéré que cette préférence se rapporte à la récompense attachée à la récitation, non à l’essence même des versets. D’autres, dont Isḥāq et de nombreux théologiens, ont soutenu que la préférence repose sur deux considérations : d’une part, la manière dont Allah a prononcé tel passage, et d’autre part, la richesse des significations contenues dans certains versets, tels que ceux du tawḥīd, en comparaison avec d’autres récits ou versets secondaires. Et c’est cette opinion qui est soutenue par les textes les plus authentiques.

Une révélation unique et exclusive

Deuxième vertu : Aucune révélation similaire n’a été faite dans la Torah, l’Évangile, ni aucun autre Livre.

Abū Hurayra rapporte que le Prophète ﷺ a dit à Ubayy ibn Ka‘b : « Allah n’a rien révélé de semblable à la Mère du Coran, ni dans la Torah, ni dans l’Évangile. »

Et encore : « Aimerais-tu que je t’enseigne une sourate qu’aucun Livre révélé ne contient de semblable ? » Il répondit oui. Le Prophète lui demanda alors de réciter sa prière, et lorsqu’il récita la Fātiḥa, il dit : « Par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, rien de semblable n’a été révélé dans aucun Livre. C’est les Sept versets répétés et le Coran sublime qui m’a été donné. »

Ibn ‘Abbās a commenté le verset : « Nous t’avons donné les sept versets répétés et le Coran sublime » [Sourate al-Ḥijr : 87], en disant : « Il s’agit de la Fātiḥa, qu’Allah a réservée exclusivement à la communauté de Muḥammad ﷺ. » (Rapporté par Abū ‘Ubayd)

Troisième vertu : Elle fait partie d’un trésor sous le Trône.

D’après Anas, le Prophète ﷺ a dit : « Allah m’a accordé, comme faveur, la Fātiḥa du Livre. Elle fait partie des trésors de Mon Trône, que J’ai partagée entre Moi et Mon serviteur en deux parties. »

D’après ‘Alī رضي الله عنه, le Prophète ﷺ a dit : « La Fātiḥa, Āyat al-Kursī, « Allah atteste qu’il n’est de divinité que Lui » [Āl ‘Imrān : 18] et « Dis : Ô Allah, Maître de la royauté » [Āl ‘Imrān : 26], ces versets sont suspendus au Trône, sans voile entre eux et Allah. » (Rapporté par Abū ‘Amr ad-Dānī)

L’essence de la prière et de la spiritualité

Quatrième vertu : Cette sourate est spécifique à la munājāt (confidences) avec le Seigneur.

C’est pour cela qu’elle a été spécifiquement prescrite dans la prière. Le fidèle dialogue avec son Seigneur par les mots les plus nobles. Cette sourate est partagée entre Allah et Son serviteur : la première moitié est un éloge adressé à Allah, et l’autre moitié contient l’invocation du serviteur à Son Seigneur, qui y répond. Cette caractéristique n’est attribuée à aucune autre sourate, sauf aux derniers versets de la sourate al-Baqara, qui, tout en partageant certaines similitudes, ne contiennent pas d’éloge initial ni une invocation équivalente à celle de la Fātiḥa. Cette dernière est supérieure, car elle contient la demande de guidée vers le droit chemin — voie du salut ultime.

Cinquième vertu : Elle renferme les finalités de toutes les révélations célestes.

D’après al-Ḥasan al-Baṣrī : « Allah a révélé quatre cent quatre livres, qu’Il a rassemblés dans quatre : la Torah, l’Évangile, les Psaumes, et le Coran. Puis Il a résumé le Coran dans les mufaṣṣal, et les mufaṣṣal dans la Fātiḥa, et la Fātiḥa dans « Iyyāka na‘budu wa iyyāka nasta‘īn. » »

Et selon une autre version, « celui qui récite la Fātiḥa, c’est comme s’il avait récité la Torah, l’Évangile, les Psaumes et le Coran. » Cela confirme son appellation de Umm al-Kitāb (la Mère du Livre), c’est-à-dire sa source et son fondement. Cette sourate réunit les objectifs fondamentaux de la révélation : faire connaître Allah, L’unifier, L’aimer, Le servir, se rapprocher de Lui. Ces objectifs sont synthétisés dans cette sourate à travers trois noms divins fondamentaux : Allāh, ar-Rabb, ar-Raḥmān.

« Iyyāka na‘budu » repose sur l’ulūhiyya.

repose sur l’ulūhiyya. « Iyyāka nasta‘īn » repose sur la rubūbiyya.

repose sur la rubūbiyya. La demande de guidée découle de la raḥma.

Cette structure sublime illustre les axes de toute la révélation céleste.

Une protection et une guérison complète

Sixième vertu : Elle est une guérison pour tous les maux.

La Fātiḥa est un remède aux maladies spirituelles et physiques. Le Prophète ﷺ a dit : « La Fātiḥa du Livre est une guérison pour tout mal, sauf la mort. »

Le Coran, dans son ensemble, est un remède aux maladies du cœur — comme le doute, l’ignorance et l’hésitation —, ainsi qu’un remède physique. Allah dit : « Ô vous les gens ! Une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. » [Yūnus : 57]

Et : « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » [al-Isrā’ : 82]

La Fātiḥa, étant la plus éminente des sourates, possède donc une force curative particulière.

Septième vertu : Elle est un rempart contre les diables humains et jinns. Elle équivaut au tiers du Coran.

Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsqu’un serviteur pose sa tête sur son oreiller et récite bismillāh et la Fātiḥa, il est protégé du mal des jinns et des hommes, et de toute chose. Elle équivaut au tiers du Coran. »

D’après Ibn ‘Abbās, le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui récite Umm al-Qur’ān et Qul huwa Allāhu aḥad, c’est comme s’il avait récité un tiers du Coran. »

Huitième vertu : La Fātiḥa complète la prière et garantit son acceptation.

Sans elle, la prière est incomplète, déficiente, voire invalide. Sa récitation est indispensable à la validité de la prière, et les anges la récitent comme les fidèles de la terre.