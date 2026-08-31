L’imam Zaid Shakir explique comment l’islam contrecarr e le nihilisme moderne en redonnant du sens à la vie.

Le nihilisme a été défini comme la « croyance en rien, par opposition à l’absence de croyance » (Scruton, 324). Détachée des normes conventionnelles de vertu, de valeur ou de morale, une telle idée est vouée à se manifester sous la forme d’un cynisme destructeur.

Lorsque le nihilisme a évolué en idée politique, principalement dans la Russie tsariste du XIXᵉ siècle, son caractère destructeur inhérent a été progressivement mis en acte. L’essence de cette mise en acte est saisie par Roger Scruton dans ses commentaires sur The Revolutionary Catechism de Bakounine :

L’idée de base était que, puisque la société est fondée sur des mensonges, et que toutes les croyances morales, religieuses et humanitaires ne sont que des instruments de dissimulation, toutes les croyances et toutes les valeurs doivent être arrachées, et la disposition à espérer et à adorer doit être éliminée, afin que le monde puisse être vu tel qu’il est réellement (324).

L’idée exposée ci-dessus laisse manifestement peu de place à l’amour ou à l’espoir. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’anti-héros nihiliste de The Revolutionary Catechism est un tueur de sang-froid, dépourvu de toute capacité à former des attaches humaines réellement significatives.

Cette vision du nihilisme révèle ce que beaucoup considèrent comme sa caractéristique la plus saillante : l’absence de sens de la vie humaine. Cette caractéristique déterminante informe l’évaluation du Dr Cornel West dans son ouvrage populaire Race Matters. Il dit :

Le nihilisme doit être compris ici non comme une doctrine philosophique selon laquelle il n’existe aucun fondement rationnel à des normes légitimes d’autorité ; il est bien plutôt l’expérience vécue consistant à faire face à une vie d’une effrayante absence de sens, sans espoir et sans amour. Le résultat inquiétant est un détachement anesthésié vis-à-vis des autres et une disposition autodestructrice envers le monde. Une vie sans sens, sans espoir et sans amour engendre une vision froide, mesquine, qui détruit à la fois l’individu et les autres (22-23).

Le Dr West développe cette évaluation du nihilisme dans le contexte de la communauté afro-américaine. Cependant, comme il le mentionne ailleurs, elle ne s’y limite pas. Il déclare dans Democracy Matters :

Inutile de dire que le nihilisme ne se limite pas à l’Amérique noire. La dépression psychique, le sentiment de dévalorisation personnelle et le désespoir social sont répandus dans l’ensemble de l’Amérique. Tout comme dans la communauté noire, la saturation des forces du marché dans la vie américaine engendre une morale de marché qui sape le sens et une finalité plus grande (26-27).

Dans ce texte, j’utiliserai certaines des idées les plus pertinentes issues de la recherche en anthropologie culturelle pour montrer comment l’islam peut contrer les forces nihilistes actuellement à l’œuvre dans notre société en restaurant du sens à la vie humaine.

J’utiliserai également cette recherche pour montrer que l’islam ne peut conserver son universalité que lorsqu’il est culturellement intégrateur et synthétisant, et non hégémonique.

L’approche que j’adopte pour développer cette thèse nous fait dépasser la primauté de l’économie politique, facteur dominant dans les approches marxistes et néo-marxistes de l’analyse de la réalité sociale. De telles approches s’appuient sur des abstractions des institutions humaines pour identifier les variables saillantes nécessaires à la transformation des sociétés humaines. D’autres approches, telles que les approches philosophiques et théologiques modernes, s’appuient sur des idées abstraites.

L’approche que je développe ici identifie le lieu du changement dans les sociétés humaines comme étant l’être humain individuel, capable de restaurer du sens dans sa vie. Cette approche est conforme à l’adage coranique : [En vérité, Dieu ne change pas l’état d’un peuple tant qu’ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes.] (Ar-Ra`d 13:11)

Contexte élevé et contexte faible

Nous ne pouvons pas parler utilement du sens ou de l’absence de sens sans parler du contexte. Le contexte est lié au sens en ce qu’il fournit un arrière-plan préexistant qui nous permet de traiter l’information d’une manière propice à l’établissement du sens.

Le degré auquel cet arrière-plan nous dispense d’être activement impliqués dans le traitement de l’information se reflète dans la facilité avec laquelle nous parvenons aisément au sens. L’absence de sens, l’un des aspects clés du nihilisme, survient lorsque les vies individuelles sont détachées d’un contexte capable de faciliter le sens.

Concernant le contexte, les anthropologues parlent de sociétés à contexte élevé (HC) et à contexte faible (LC) (Hall, 85-103).

Les sociétés à contexte élevé sont attributives, en ce sens qu’elles attribuent du sens à la vie de leurs membres individuels. Dans leurs interactions, les rôles et les attentes sont connus, car ils sont attribués par le contexte social. C’est la nature des sociétés traditionnelles.

Par exemple, dans un village typique pré-moderne, chaque homme et chaque femme savait ce qui était attendu d’un mari ou d’une épouse. Ces rôles étaient généralement acceptés et il y avait un très faible degré de déviation par rapport à la norme attendue. Les sens impliqués dans ces rôles respectifs étaient fournis par le contexte de la société. Les individus n’avaient pas à expérimenter pour découvrir ce que signifiait être un conjoint.

Si nous regardons le mariage dans l’Amérique contemporaine, ou dans la plupart des autres sociétés modernes, nous constatons qu’à moins que le futur marié et la future mariée ne passent des heures à converser, ils n’auraient aucune idée de ce à quoi s’attendre de leurs futurs conjoints. Nous constaterions également que, si nous examinions la vie d’hommes et de femmes individuellement, nous trouverions d’énormes écarts par rapport à toute norme perçue de comportement ou d’attentes de rôle.

Cela s’explique par le fait que chaque individu est laissé à lui-même pour découvrir ce que signifie être un mari ou une épouse. Certains peuvent être davantage influencés dans ce processus de découverte par leurs parents, d’autres par les feuilletons télévisés, d’autres par leurs amis, et d’autres encore par la musique populaire.

Ainsi, dans les sociétés à contexte faible, comme la nôtre, les individus sont laissés à eux-mêmes pour découvrir du sens dans leur vie. Ces sociétés sont qualifiées d’abstrayantes parce qu’elles abstraient l’individu de tout contexte attributif efficace.

Les cinq variables de la génération du contexte

L’anthropologue culturel Edward T. Hall, dont nous avons déjà mentionné les travaux, évoque cinq variables qui sont essentielles pour générer du contexte. Nous nous concentrerons ici sur quatre d’entre elles pour construire notre argument.

Ces variables — l’activité, la situation, le statut social et l’expérience passée — sont fondamentales pour notre argument. Si nous comprenons ces variables et le rôle qu’elles jouent dans la création du contexte, nous pouvons commencer à comprendre le rôle que l’islam peut jouer dans la restauration du sens dans les sociétés contemporaines, de plus en plus à contexte faible.

La cinquième variable, la culture, est d’une importance considérable en termes de capacité à ancrer, à synthétiser et à intégrer les autres dans des sociétés humaines réelles. Cependant, nous la considérons comme une variable de mise en forme ou d’atténuation. C’est pourquoi nous avons laissé sa discussion à ce stade afin d’illustrer le sens et le rôle des autres.

Pour commencer, une activité décrit l’entreprise dans laquelle on est consciemment engagé, par exemple faire des achats. Une situation renvoie à l’arrière-plan qui façonne une activité, par exemple faire des achats dans un supermarché plutôt que dans une ferme biologique en libre-cueillette. Elle inclut également l’organisation, la communication verbale et non verbale, ainsi que d’autres variables périphériques entourant une activité.

Le statut renvoie à la fois à la place qu’on occupe dans le système social et à l’importance associée à sa position personnelle. Le statut joue un rôle dans la détermination des activités et des situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Par exemple, le directeur général (CEO) d’une grande entreprise serait normalement empêché, par son statut, de faire ses courses dans un magasin discount ou un « dollar store ».

Quant à l’expérience passée, elle renvoie aux influences qui ont conditionné une personne quant à ce à quoi s’attendre dans des situations présentes ou futures. Par exemple, si l’on a déjà « fait ses courses » dans une ferme biologique en libre-cueillette, on ne serait pas surpris de trouver des produits en train de pourrir sur la tige, des produits légèrement défectueux ou tachés, ou des produits couverts, à des degrés divers, de terre, de poussière ou de fumier. Une personne dont les achats se sont limités à un supermarché moderne typique serait extrêmement surprise, voire choquée, de trouver de telles choses parmi les offres du rayon fruits et légumes.

C’est l’interaction dynamique de ces quatre éléments qui fournit le contexte si crucial pour faciliter la création de sens dans nos vies. Si nous considérons les activités et les situations, numéros un et deux ci-dessus, nous pouvons voir comment la société moderne complique grandement le processus de contextualisation.

À mesure que notre économie moderne s’est caractérisée par une division du travail de plus en plus complexe, le nombre d’activités potentielles dans lesquelles nous pouvons nous engager, ainsi que les situations associées à ces activités, se multiplie de façon exponentielle.

Revenons à notre exemple agricole pour illustrer ce point. Dans la plupart des sociétés pré-modernes, jardiner ou faire ses courses dans un marché en plein air faisait partie de quelques activités essentielles auxquelles la plupart des gens se livraient. C’était simple et direct. Aujourd’hui, obtenir nos produits est l’une des nombreuses activités auxquelles une personne moyenne peut se livrer au cours d’une journée donnée.

De plus, les situations dans lesquelles les achats peuvent avoir lieu se sont également étendues. Par exemple, dans une société pré-modernes, pratiquement tout le monde achetait ses produits dans un marché en plein air, s’il ne cultivait pas ses propres fruits et légumes. Aujourd’hui, dans une société développée, cette activité pourrait se dérouler dans une réplique nostalgique d’un marché en plein air, dans un supermarché, une épicerie de quartier, un magasin d’aliments naturels, un immense entrepôt alimentaire, un marché de producteurs, une coopérative alimentaire, un étal de ferme, une ferme en libre-cueillette, ou via Internet, dans le confort de son domicile.

Cette fragmentation des activités et des situations, couplée à la confusion accompagnant le statut et la position sociale qu’il définit, complique la création d’un contexte cohérent. En plus de ces évolutions, l’expérience passée — un facteur essentiel pour déterminer les attentes de rôle dans les sociétés traditionnelles à contexte élevé — informe de moins en moins nos attentes futures.

Les technologies en évolution constante et l’influence croissante d’une réalité médiatisée dans la définition des perceptions et des attentes font de l’expérience passée un indicateur de moins en moins fiable du sens présent ou futur.

Pour toutes ces raisons, la société moderne conduit beaucoup de ses membres à découvrir du sens dans leur vie à travers un processus complexe d’essais et d’erreurs, qui ne garantit aucun succès. En échouant dans cette entreprise, beaucoup finissent dans une zone potentiellement destructrice, un no man’s land nihiliste.

D’autres tombent victimes des appels de démagogues intéressés, qui proposent volontiers de combler le vide de l’absence de sens par des explications caricaturales de la réalité sociale et politique, le plus souvent manifestées dans des fondamentalismes religieux. C’est une situation qui n’augure rien de bon pour l’avenir de la société post-moderne.

by Imam Zaid Shakir