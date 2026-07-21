L’adoration en islam ne se limite pas aux rituels, mais constitue un mode de vie complet englobant chaque parole et chaque action dédiée à Allah.

Sens linguistique et sens religieux de l’adoration

Dans la langue arabe comme dans la terminologie religieuse, le terme al-ʿibāda (adoration) tourne autour des notions d’humilité, de soumission et d’obéissance.

Linguistiquement, « al-ʿibāda » dérive de « al-dhull » (l’humiliation, l’asservissement). On dit, par exemple : ṭarīq muʿabbad (chemin battu), baʿīr muʿabbad (chameau dompté), c’est-à-dire : assujetti, soumis.

Religieusement, l’adoration désigne l’attitude qui réunit la perfection de l’amour, de la soumission et de la crainte révérencielle envers Allah ﷻ.

Explication du sens de l’adoration en islam

Selon le professeur Ḥussām ad-Dīn ibn Mūsā ʿAffāna — professeur de jurisprudence et de fondements du droit à l’Université Al-Quds (Palestine): « Beaucoup de musulmans se méprennent sur le véritable sens de la parole d’Allah ﷻ: “Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent” [adh-Dhāriyāt : 56], croyant que l’adoration se limite uniquement à la prière, au jeûne, à la zakāt, au pèlerinage, ou à quelques invocations. Ils s’imaginent qu’en accomplissant ces actes, ils auront réalisé pleinement l’islam dans leur vie, ce qui constitue une compréhension incomplète de la réalité de l’adoration en islam. »

Définition de l’adoration selon Ibn Taymiyya

L’imām Ibn Taymiyya (raḥimahullāh) dit dans son ouvrage al-ʿUbūdiyya: « L’adoration est un terme global qui englobe tout ce qu’Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actions, visibles ou intérieures : la prière, la zakāt, le jeûne, le pèlerinage, la véracité dans les propos, la fidélité, la piété filiale, les liens de parenté, le respect des engagements, l’ordonnance du bien, la réprobation du mal, le combat contre les mécréants et les hypocrites, la bienfaisance envers le voisin, l’orphelin, le pauvre, le voyageur, les esclaves humains et les animaux.

Font également partie de l’adoration : l’amour d’Allah et de Son Messager, la crainte d’Allah, le retour vers Lui, la sincérité dans la religion, la patience face à Son décret, la reconnaissance pour Ses bienfaits, l’agrément de Son jugement, la confiance en Lui, l’espoir en Sa miséricorde, la crainte de Son châtiment, et tout ce qui leur ressemble. » (al-ʿUbūdiyya, p. 38)

L’adoration : une vision globale de la religion

Selon cette compréhension lumineuse, il apparaît clairement que l’adoration en islam ne se limite pas à quelques pratiques spirituelles ou rituelles. Elle englobe toute la religion et toutes les dimensions de la vie. L’être humain est créé pour adorer son Seigneur dans toutes les étapes de son existence, de jour comme de nuit, tout au long des mois et des années.

L’adoration ne se restreint donc pas à des moments spécifiques ou à des rituels ponctuels, mais elle accompagne le croyant jusqu’à sa mort. Allah ﷻ dit: “Et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude (la mort).” [al-Ḥijr : 99]

Adoration dans les actes ordinaires

Cette compréhension s’accorde avec une lecture complète de l’islam fondée sur le Livre d’Allah et la Sunna de Son Messager ﷺ, telle qu’elle fut transmise par les pieux prédécesseurs (as-salaf aṣ-ṣāliḥ). L’islam est une religion intégrale, qui englobe tous les aspects de la vie, sans en délaisser aucun.

Il est donc erroné de penser que seules la prière, le jeûne ou le pèlerinage constituent l’adoration. Bien qu’il s’agisse d’actes majeurs et de piliers de l’islam, ils ne représentent qu’une partie de cet édifice immense. Même les actes naturels ou instinctifs peuvent devenir des adorations s’ils sont accomplis avec une intention sincère. Ainsi, le Prophète ﷺ a dit : « Dans l’union charnelle de l’un d’entre vous, il y a une aumône. »

Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah ! Quelqu’un satisfait son désir et reçoit une récompense ? » Il répondit : « Voyez si cet acte était commis dans l’illicite, n’y aurait-il pas péché ? Il en est de même s’il est accompli dans le licite : il y a alors récompense. » (Rapporté par Muslim)

Conditions de validité de l’adoration

La notion d’adoration en islam est vaste, si bien qu’elle nécessiterait des ouvrages entiers pour en exposer toutes les dimensions. Il est cependant fondamental de souligner que tout acte accompli par un musulman peut devenir une adoration à condition de remplir certaines conditions :

La sincérité (al-ikhlāṣ) : l’action doit être accomplie exclusivement pour Allah ﷻ. Si quelqu’un agit pour nourrir sa famille ou pour aider les autres, avec une intention sincère, cet acte est une adoration. La conformité à la Sharīʿa : l’acte doit s’inscrire dans les limites de la législation islamique. Il ne peut être considéré comme adoration si Allah ﷻ l’a interdit. Ne pas négliger les obligations religieuses : l’action ne doit pas empêcher d’accomplir ce qu’Allah ﷻ a prescrit, comme la prière ou la zakāt.

Lorsque ces conditions sont réunies, l’action devient un acte d’adoration méritoire auprès d’Allah.