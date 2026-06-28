Notre sacrifice aujourd hui est une notion que nous devons redéfinir à l’approche du mois béni de Dhul-Hijjah. Ce mois spécial nous rappelle une chose très importante : le sacrifice. Ce mot porte en lui le message de la disposition à sacrifier toute chose, absolument tout, pour Allah, par amour pour Lui et dans la recherche de Son agrément.

Un père et son fils ont consenti au sacrifice afin d’accomplir leurs devoirs envers Allah. Tous deux — le père et le fils — étaient des prophètes et des messagers d’Allah, et ils furent les piliers d’une famille noble et hautement honorée. Cette famille vit naître d’autres nobles prophètes, parmi lesquels notre Prophète bien-aimé Muhammad — paix et bénédictions sur lui. Le père, comme vous le savez peut-être, est le Prophète Ibrahim, et son fils est le Prophète Isma‘il — paix et bénédictions sur lui.

Dhul-Hijjah est également le mois du Hajj. Les rites du Hajj nous enseignent le sacrifice lorsque nous quittons nos foyers et nos proches, et lorsque nous dépensons de l’argent que nous aurions pu consacrer à d’autres choses, uniquement pour rechercher le pardon et l’agrément d’Allah, ainsi que pour rencontrer nos frères et sœurs venus du monde entier.

À présent, prenons un instant pour réfléchir à nos vies. Je suis certain que nous découvrirons sans grande difficulté que nous avons déjà fait des sacrifices dans notre vie, même s’ils étaient modestes. Peut-être avons-nous sacrifié quelque chose pour nous-mêmes, en travaillant davantage afin de gagner plus d’argent ; ou bien pour notre famille, pour son bonheur, ou pour toute autre raison. Ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que nous avons déjà sacrifié quelque chose. Mais nous sommes-nous demandé comment atteindre un niveau de sacrifice qui nous pousse à faire ce qui dépasse habituellement nos capacités ?

Si nous réfléchissons plus profondément, nous constaterons peut-être que l’une des raisons pour lesquelles nous nous sacrifions est notre amour véritable pour une personne ou une chose, ainsi que notre engagement envers une vision dans notre vie et notre conviction profonde à son égard.

Un jihad adapté à notre contexte

Les musulmans, partout, ont grandement besoin d’intellectuels et de penseurs véritablement conscients d’Allah, porteurs de taqwa dans leurs cœurs et dotés d’un noble caractère. Nous avons perdu une part de notre dignité en tant que musulmans, et nous avons perdu notre rang élevé d’autrefois, peut-être parce que nous avons perdu de telles personnalités capables, riches et lumineuses. Voilà donc certaines faiblesses sur lesquelles nous devons accepter de travailler collectivement, avec tous nos efforts. C’est un sacrifice, un jihad, mais un jihad réel et adapté à notre contexte.

Nous devons tous aussi comprendre que chaque âme est capable de contribuer à cette cause. Chacun a un rôle à jouer dans la formation de telles personnalités : intelligentes, mais aussi humbles et nobles de caractère. Nous pouvons sacrifier notre temps, notre énergie et notre richesse pour cet objectif. Nous pouvons même commencer à le faire dans nos propres foyers, car ces futures personnalités peuvent être nos propres enfants et la jeune génération dans son ensemble.

En tant que parents ou grands-parents, nous devons apprendre à comprendre les enfants d’aujourd’hui. N’avons-nous pas remarqué qu’ils pensent différemment de la plupart d’entre nous ? Nous ne pouvons donc pas les intimider, les menacer ou les forcer à faire certaines choses. Nous ne devons pas non plus nous laisser guider uniquement par nos émotions dans notre manière de traiter les enfants. Nous devons comprendre leur psychologie et utiliser une approche adaptée pour leur parler.

Créer un environnement d’apprentissage

Nous pourrons ensuite commencer à les encourager à aimer la recherche du savoir. Mais soyons clairs : nous ne pouvons pas les encourager si nous-mêmes ne sommes pas motivés. Nous ne pouvons pas attendre de nos enfants qu’ils lisent si tout ce qu’ils nous voient faire se résume à regarder la télévision, discuter ou dormir à la maison. Créons plutôt, au sein du foyer, un environnement de dialogue et d’échange d’opinions. L’amour du savoir doit commencer à la maison.

Il existe aujourd’hui tant de manières d’apprendre. Nous pouvons apprendre à la maison, en particulier grâce à Internet. En réalité, toute la famille peut participer à l’apprentissage en même temps. Choisissez un sujet d’intérêt commun, lisez les documents, puis discutez-en ensemble. Imaginez les bénéfices, ma sha’ Allah. Aujourd’hui, nous pouvons même accéder à des cours d’arabe sur Internet, et c’est véritablement une occasion à ne pas manquer.

Mais nous savons tous que cela demande de l’argent, du temps et de l’engagement. Voilà donc notre champ d’effort. Voilà l’endroit où nous pouvons faire sacrifice. Au lieu de passer notre temps, comme d’habitude, devant la télévision ou dans l’oisiveté, nous pouvons utiliser ce même temps pour apprendre ensemble et améliorer aussi nos relations familiales. Tel est notre sacrifice pour notre religion bien-aimée.

Allah nous rappelle dans le Qur’an : {L’homme n’aura que le fruit de ses efforts ; et son effort sera bientôt visible.} (An-Najm 53:39-40)

Nous devons traduire le sens de l’effort et du sacrifice dans nos vies en actions concrètes que nous pouvons accomplir. Si nous faisons cela pour obtenir l’agrément d’Allah, je crois fermement qu’Il nous accordera la réussite.