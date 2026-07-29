Le Paradis est au centre des espérances de chaque musulman. Mais que s’y passe-t-il réellement ? La question de savoir ce que nous pourrons y faire suscite une profonde réflexion spirituelle. Voici une explication claire sur la nature de cette demeure éternelle et l’accomplissement de nos désirs dans l’au-delà.

Le Paradis, l’Enfer et tout ce qui se situe au-delà de la mort relèvent de ce que l’on appelle al-ghayb, c’est-à-dire l’invisible. Les musulmans croient en l’existence d’un monde qui ne nous est pas immédiatement perceptible, parce qu’il nous demeure voilé. Les réalités de ce monde dépassent les limites de l’univers matériel qui nous entoure.

L’objectif suprême du croyant

Il va sans dire que le Paradis constitue l’objectif suprême de tout croyant. Chaque musulman s’efforce d’accéder à cette demeure éternelle de bonheur sans fin.

Tel que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) l’a décrit, le Paradis est un bonheur infini, le but le plus élevé et une joie suprême qu’aucune autre joie ni aucun autre bienfait ne saurait égaler. Les habitants du Paradis y verront des choses qu’aucun regard n’a jamais contemplées, entendront ce qu’aucune oreille n’a jamais entendu et découvriront ce qu’aucun esprit humain n’a jamais imaginé, car la perception humaine demeure infiniment limitée face à la puissance d’Allah.

L’accomplissement total de nos désirs

Cheikh Ahmad Kutty, enseignant et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, dans l’Ontario au Canada, déclare que le Paradis, tel qu’il nous est décrit, est le lieu où tous nos rêves et tous nos désirs connaîtront leur accomplissement ultime. Nous y goûterons un bonheur éternel tel qu’aucun oeil ne l’a jamais vu, aucune oreille n’en a jamais entendu parler et aucun esprit humain ne l’a jamais imaginé. (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

De nombreux philosophes ont estimé que les plaisirs du Paradis étaient exclusivement intellectuels, car ils ne jugeaient dignes d’intérêt que ce type de jouissances. D’autres les ont réduits à des plaisirs purement physiques, tandis que d’autres encore les ont limités à une extase exclusivement spirituelle.

L’approche la plus juste, si l’on veut tenir compte de l’ensemble des textes religieux décrivant les délices du Paradis, consiste à affirmer qu’au Paradis, tous nos désirs trouveront pleinement et immédiatement leur accomplissement.