La question de savoir si les gens du Livre entreront au paradis est souvent posée dans le domaine de la théologie islamique. Quelles sont les conditions requises pour accéder au salut éternel depuis l’avènement du dernier message divin ? Voici l’éclaircissement des spécialistes de la jurisprudence.

Le Dr Sano Koutoub Moustapha, vice-président de l’Académie internationale du fiqh et professeur de fiqh et de ses fondements à l’Université islamique internationale de Malaisie, déclare :

Il convient de préciser que l’entrée au Paradis exige une foi ferme en Allah, en Ses Livres, en Ses prophètes, en Ses anges, au Jour du Jugement et au destin.

Cette exigence s’applique à toutes les nations et à tous les peuples auxquels la révélation et le message du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) sont parvenus.

Le message du Prophète Muhammad étant destiné à l’humanité tout entière, il est nécessaire de croire au Coran et de reconnaître Muhammad (paix et bénédictions sur lui) comme le dernier des prophètes.

En définitive, les versets du Coran sont liés les uns aux autres et doivent être lus ensemble afin de mieux comprendre leur sens et leurs prescriptions.