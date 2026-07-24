L’injonction au respect et à la bonté envers les parents est l’un des piliers de la foi musulmane, mais maintenir cette loyauté devient une véritable épreuve de patience lorsqu’on est confronté à un parent alcoolique. Comment allier l’amour filial et le rejet du péché ? Voici l’éclairage de la jurisprudence sur cette situation délicate.

Il convient de rappeler que l’islam nous ordonne de faire preuve de bonté et de loyauté envers nos parents. À ce sujet, Allah, le Très-Haut, dit :

« Ton Seigneur a décrété que vous n’adoriez que Lui et que vous fassiez preuve de bonté envers vos parents. Si l’un d’eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas : “Fi !”, ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » (Al-Isra’, 17 : 23)

Nous devons donc traiter nos parents avec bonté, respect et considération. Mais quelle attitude adopter lorsqu’un parent commet un péché ?

Maintenir le lien sans cautionner le péché

L’éminent savant musulman Cheikh Muhammad Iqbal Nadvi, imam de la mosquée de Calgary, dans l’Alberta au Canada, et ancien professeur à l’Université du roi Saoud, à Riyad en Arabie saoudite, déclare à ce sujet :

Tout adulte confronté à une telle situation doit continuer à considérer cette personne comme son père ou sa mère et se comporter envers elle conformément aux enseignements de l’islam, notamment en lui rendant visite et en l’invitant chez lui.

Cependant il ne doit pas l’aider à se procurer de l’alcool ni lui-même en apporter au domicile

L’éducation des enfants face à cette situation

S’il a lui-même des enfants, il doit leur parler de cette situation, leur expliquer le caractère pécheur de la consommation d’alcool et leur apprendre comment se comporter avec respect envers leurs grands-parents.

Prendre exemple sur le Prophète (paix et bénédictions sur lui)

Je conseille de prendre pour exemple l’attitude du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) envers son oncle, qui était mushrik, c’est-à-dire polythéiste, ce qui constitue évidemment une faute plus grave que la consommation d’alcool. Malgré cela, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) conserva de bonnes relations avec lui et lui accorda le respect qui lui était dû.

Il convient également de discuter avec le parent alcoolique afin de tenter de le ramener sur la bonne voie. Essayez différentes approches et ne cessez jamais de l’encourager à renoncer à l’alcool. Qu’Allah nous vienne en aide !