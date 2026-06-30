Il doit être clair qu’un seul mouton suffit comme animal sacrificiel pour un homme et sa famille. Un seul mouton ou une seule chèvre suffit pour toutes les personnes de sa famille qu’il a l’intention d’inclure, qu’elles soient vivantes ou décédées.

Les règles de l’association pour le sacrifice

Un septième d’un chameau ou d’une vache équivaut à un mouton. Ainsi, si un homme sacrifie un septième d’un chameau ou d’une vache en son nom et au nom de sa famille, cela suffit. Par conséquent, sept personnes peuvent s’associer pour offrir un seul chameau ou une seule vache au nom de leurs familles.