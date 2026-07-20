La philosophie de la question dans le Coran démontre que l’interrogation n’est pas seulement un outil linguistique, mais une véritable méthode pédagogique et spirituelle pour mener l’humain vers la certitude.

Dans la pensée occidentale contemporaine, l’interrogation a été érigée en méthode philosophique à part entière, appelée par le philosophe allemand Karl Jaspers « la philosophie de la question ». En effet, il n’y a point de savoir sans question. Les diverses méthodologies de recherche s’accordent sur l’importance de la question comme essence même de la démarche scientifique, garantissant la rigueur de la pensée et son ancrage dans le réel.

Les objectifs et les caractéristiques de la question dans le Coran

Le Coran accorde une attention toute particulière à la question : il encourage le questionnement et incite à l’interrogation. Les buts de la question dans le texte coranique sont variés. Elle peut, par exemple, servir à réfuter les arguments des sceptiques, comme dans l’invitation faite aux mécreants de Quraych de s’enquérir auprès des Gens du Livre : ((Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. )) [An-Nahl : 43]

Ce verset appelle à construire une société du savoir, fondée sur le recours aux savants et spécialistes dans chaque domaine, appelés « Ahl al-Dhikr » dans le langage coranique, et « experts » dans le lexique du fiqh.

La question vise aussi à instaurer la sérénité intérieure, comme dans la parole divine adressée au Prophète ﷺ : ((Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le Livre révélé avant toi.)) [Yūnus : 94]

Ou encore la question posée par Ibrahim : « Seigneur! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts» [Al-Baqarah : 260]

L’objectif n’est pas ici de connaître le « comment » de la résurrection, mais d’atteindre une certitude rassurante.

Le questionnement est aussi un moyen d’accès à la connaissance. L’histoire de Moïse et d’Al-Khidr illustre clairement que la question est l’instrument premier du savoir, bien avant la mémorisation ou la simple transmission. Cependant, cette démarche est soumise à des règles, notamment celle de la réflexion préalable avant toute interrogation.

Autre finalité : le rappel de la responsabilité humaine, à deux niveaux :

Responsabilité des actes, en rapport avec soi-même et autrui.

Responsabilité des facultés sensorielles et internes (l’ouïe, la vue, le cœur) comme le souligne ce verset : ((Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’ouïe, la vue et le cœur: sur tout cela, en vérité, on sera interrogé.))

Le questionnement coranique se caractérise par plusieurs traits :

Clarté et précision , car toute ambiguïté pourrait fausser la réponse.

, car toute ambiguïté pourrait fausser la réponse. Brièveté , même pour les grandes questions existentielles.

, même pour les grandes questions existentielles. Globalité , il embrasse à la fois le monde visible (ash-shahāda) et le monde invisible (al-ghayb), deux dimensions inséparables.

, il embrasse à la fois le monde visible (ash-shahāda) et le monde invisible (al-ghayb), deux dimensions inséparables. Réalisme , toutes les questions coraniques sont en lien direct avec le réel, contrairement aux spéculations philosophiques.

, toutes les questions coraniques sont en lien direct avec le réel, contrairement aux spéculations philosophiques. Vitalité, elles abordent des thèmes essentiels de l’existence : dépenses, grandes batailles, mystère de l’âme, etc.

Les formes interrogatives dans le Coran : analyse de contenu

Le Coran emploie des formes interrogatives des centaines de fois, utilisant toutes les particules d’interrogation : hamza, hal, fahal, mata, ayna, kayfa, man, lima, kam, ma, mada, afaman, ayya, anna, etc.

Voici quelques structures interrogatives notables :

1. « La-in sa’altahum » (Si tu les interroges) Souvent suivie de : « la-yaqūlunna », cette forme apparaît 7 fois, notamment dans le contexte des polythéistes ou hypocrites, pour dévoiler l’incohérence entre leur discours et leurs croyances.

2. « Su’ila » (il a été interrogé) Apparaît sous diverses formes verbales à 16 reprises. Elle peut être attribuée à Dieu ﷻ ou aux humains.

3. « Yas’alūnaka » (ils t’interrogent) C’est l’une des plus fréquentes (15 occurrences), abordant des sujets variés :

Le monde invisible : l’Heure, l’âme.

La nature humaine.

Les finances et l’économie : dépenses personnelles et publiques (ex : butin de guerre).

Relations internationales et conflits.

Justice sociale : orphelins, veuves.

Santé et hygiène : menstrues.

Phénomènes naturels : montagnes, croissants lunaires.

Histoire : Dhul-Qarnayn.

Éthique de vie : ce qui est licite ou interdit.

Ce large éventail démontre une vision globale et intégrée du monde, où le spirituel et le matériel, l’individuel et le collectif, le temporel et l’éternel, sont tous pris en compte.

La réponse coranique et ses particularités

En règle générale, la réponse coranique correspond directement à la question, notamment pour les interrogations introduites par yas’alūnaka. Toutefois, certains questionnements restent sans réponse formelle, notamment ceux exprimant l’étonnement ou ne recevant pas de réponse rationnelle, tel que ((Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ?))

Les caractéristiques des réponses coraniques incluent :

Clarté et franchise , exemple: ((Il [David] dit : « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. »))

, exemple: ((Il [David] dit : « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. »)) Lien avec la réalité : elles traitent de situations concrètes vécues.

: elles traitent de situations concrètes vécues. Argumentation rationnelle , ex: ((Dis: “Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité.))

, ex: ((Dis: “Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité.)) Équilibre et pondération, évitant les jugements hâtifs, ex: (( Ils t’interrogent sur le mois sacré et s’il est permis d’y combattre….. L’association est plus grave que le meurtre.))

Conclusion

La question coranique reflète une cosmologie unifiée entre visible et invisible, entre matière et esprit, entre l’homme et le divin. Elle constitue un pilier méthodologique dans la construction du savoir islamique, affirmant le droit de l’homme à s’interroger et à comprendre, dans le cadre d’un référentiel divinement révélé et savamment structuré.

Par Fatima Hafez