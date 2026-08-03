La philosophie de la question dans le Coran constitue une méthode d’apprentissage et de réflexion qui place l’interrogation au cœur de la foi et du savoir

Dans la pensée occidentale contemporaine, la formulation de la question constitue une méthode à part entière, désignée par le philosophe allemand Karl Jaspers comme la philosophie de la question. Nul savoir n’existe sans questionnement, et toutes les méthodologies de recherche s’accordent à reconnaître que la question est le cœur du processus scientifique. Elle est la garantie de la rigueur intellectuelle, de l’ancrage dans le réel, et de l’évitement des dérives spéculatives.

Finalités et caractéristiques de la question coranique

Le Coran accorde une attention particulière à la question : il y incite, la valorise, et en fait un outil de construction du savoir. Les objectifs de la question dans le Coran sont variés :

Réfuter les arguments des sceptiques : comme lorsqu’Allah invite les polythéistes de Quraysh à interroger les détenteurs du Livre sur la véracité des messages divins : « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » (Sourate an-Naḥl, v.43). Cela établit un socle épistémologique en appelant à revenir aux spécialistes dans chaque domaine, appelés dans le vocabulaire coranique Ahl adh-dhikr, et dans le vocabulaire juridique Ahl al-khibra (les gens de compétence).

comme lorsqu’Allah invite les polythéistes de Quraysh à interroger les détenteurs du Livre sur la véracité des messages divins : « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » (Sourate an-Naḥl, v.43). Cela établit un socle épistémologique en appelant à revenir aux spécialistes dans chaque domaine, appelés dans le vocabulaire coranique Ahl adh-dhikr, et dans le vocabulaire juridique Ahl al-khibra (les gens de compétence). Apaiser l’âme et dissiper le doute : comme dans la parole d’Allah à Son Prophète : « Et si tu es dans un doute au sujet de ce que Nous t’avons révélé, interroge donc ceux qui lisent le Livre d’avant toi. » (Sourate Yūnus, v.94). Ou encore dans la supplication d’Ibrāhīm : « Seigneur ! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts. » (Sourate al-Baqara, v.260). Le but n’étant pas une simple acquisition de savoir, mais la quiétude du cœur par la vision concrète de la réalité divine.

comme dans la parole d’Allah à Son Prophète : « Et si tu es dans un doute au sujet de ce que Nous t’avons révélé, interroge donc ceux qui lisent le Livre d’avant toi. » (Sourate Yūnus, v.94). Ou encore dans la supplication d’Ibrāhīm : « Seigneur ! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts. » (Sourate al-Baqara, v.260). Le but n’étant pas une simple acquisition de savoir, mais la quiétude du cœur par la vision concrète de la réalité divine. Chercher la connaissance : comme illustré dans le récit de Mūsā avec al-Khiḍr. Ce récit met en évidence que la première clef du savoir est la question, et non la simple mémorisation ou la récitation passive.

comme illustré dans le récit de Mūsā avec al-Khiḍr. Ce récit met en évidence que la première clef du savoir est la question, et non la simple mémorisation ou la récitation passive. Prendre conscience de sa responsabilité : à deux niveaux : La responsabilité individuelle quant à ses actes. La responsabilité morale liée aux facultés internes et externes : l’ouïe, la vue et le cœur : « L’ouïe, la vue et le cœur — sur tout cela, il sera interrogé. » (Sourate al-Isrāʾ, v.36)

à deux niveaux :

Caractéristiques du questionnement coranique

Parmi les caractéristiques du questionnement coranique, on relève :

Clarté et précision : pour éviter les ambiguïtés pouvant induire des réponses imprécises.

pour éviter les ambiguïtés pouvant induire des réponses imprécises. Brièveté : les questions, même profondes, sont formulées en peu de mots.

les questions, même profondes, sont formulées en peu de mots. Globalité : elles englobent le monde visible et l’invisible, le matériel et le spirituel.

elles englobent le monde visible et l’invisible, le matériel et le spirituel. Réalité tangible : elles concernent des problématiques concrètes, en opposition aux spéculations philosophiques abstraites.

elles concernent des problématiques concrètes, en opposition aux spéculations philosophiques abstraites. Vitalité : elles abordent des thématiques existentielles : la dépense, la maladie, l’histoire, l’âme…

Formes interrogatives : analyse de contenu

Le Coran emploie les formes interrogatives des centaines de fois, à travers des outils variés tels que : al-hamza (أ)، hal (هل)، mathā (ماذا)، kayfa (كيف)، ayna (أين)، man (من)، limā (لِمَ)، kam (كم)، ayy (أي)، annā (أنى)… Voici quelques structures fréquemment utilisées :

1. « La-in saʾaltahum » – « Et si tu leur demandes… »

Formule souvent suivie de « la-yaqūlunna » – « Ils diront certes… ». Exemple : « Et si tu leur demandes : “Qui a fait descendre l’eau du ciel et a fait revivre par elle la terre après sa mort ?” Ils diront certes : “Allah”. » (Sourate al-ʿAnkabūt, v.63). Cette structure est utilisée principalement à l’égard des polythéistes et hypocrites, révélant leurs incohérences et confirmant la véracité du Message.

2. « Suʾila » / « Yasʾalūn » – Racine « S-ʾ-L » (س-أ-ل)

Ce verbe apparaît dans seize versets avec des sujets variés. Par exemple : « Il ne sera pas interrogé sur ce qu’Il fait, alors qu’eux seront interrogés. » (Sourate al-Anbiyāʾ, v.23) ou encore : « Interroge la cité dans laquelle nous étions. » (Sourate Yūsuf, v.82).

3. « Yasʾalūnaka » – Ils t’interrogent

C’est la forme la plus fréquente, répétée quinze fois. Elle traite de sujets variés liés à la société, à l’économie, à l’eschatologie, à la spiritualité… Voici une classification thématique de ces interrogations :

Le monde de l’invisible : « Ils t’interrogent sur l’Heure », « Ils t’interrogent sur l’âme ».

« Ils t’interrogent sur l’Heure », « Ils t’interrogent sur l’âme ». Nature humaine et existence : identité de l’âme, destin.

identité de l’âme, destin. Économie : « Que doivent-ils dépenser ? », « À qui reviennent les butins ? »

« Que doivent-ils dépenser ? », « À qui reviennent les butins ? » Relations internationales : « Le combat est-il permis durant le mois sacré ? »

« Le combat est-il permis durant le mois sacré ? » Vie sociale : « Que dire des orphelins ? »

« Que dire des orphelins ? » Santé : « Ils t’interrogent sur les menstrues. »

« Ils t’interrogent sur les menstrues. » Phénomènes cosmiques : « Les montagnes ? », « Les croissants lunaires ? »

« Les montagnes ? », « Les croissants lunaires ? » Histoire et figures passées : « Que dire de Dhū al-Qarnayn ? »

« Que dire de Dhū al-Qarnayn ? » Style de vie licite : « Qu’est-il licite de consommer ? »

« Qu’est-il licite de consommer ? » Vices sociaux : « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. »

Ces questions reflètent un système cognitif coranique intégral. Elles englobent la matière et l’esprit (corps/âme), le visible et l’invisible (présent/eschatologie), l’individuel et le collectif (dépense personnelle/butins de guerre), le contemporain et l’historique (vin/Dhū al-Qarnayn), l’éthique et la législation (pardon/combat). La question y joue un rôle central et structurant.

La réponse et ses caractéristiques

Les réponses coraniques sont le plus souvent conformes à la structure et à l’intention de la question, notamment dans la formule « Yasʾalūnaka ». Parfois, la réponse est absente car la question exprime l’étonnement ou n’a pas d’issue logique. Exemple : « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité ? » (Sourate al-Jāthiya, v.23).

Caractéristiques des réponses coraniques :

Clarté et exactitude : elles sont directes et sans détours, à l’image de la réponse de Dāwūd : « Il t’a certes fait tort en demandant que ta brebis s’ajoute aux siennes… »

elles sont directes et sans détours, à l’image de la réponse de Dāwūd : « Il t’a certes fait tort en demandant que ta brebis s’ajoute aux siennes… » Ancrage dans le réel : elles émanent de la vie concrète des questionneurs. Ainsi, les questions sur les orphelins trouvent des réponses touchant à la justice sociale et aux droits des vulnérables.

elles émanent de la vie concrète des questionneurs. Ainsi, les questions sur les orphelins trouvent des réponses touchant à la justice sociale et aux droits des vulnérables. Argumentation rationnelle : le Coran emploie des justifications logiques : « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : ils contiennent un grand péché et quelques avantages, mais leur péché est plus grand que leur utilité. »

le Coran emploie des justifications logiques : « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : ils contiennent un grand péché et quelques avantages, mais leur péché est plus grand que leur utilité. » Équilibre des jugements : les réponses appellent à peser les faits avec justice : « Ils t’interrogent sur le combat en mois sacré… Oui, c’est une transgression grave. Mais détourner les gens du chemin d’Allah, mépriser la mosquée sacrée, en expulser ses fidèles — cela est plus grave encore. » (Sourate al-Baqara, v.217)

Conclusion

La question dans le Coran reflète une vision cosmique intégrée, unissant le monde du visible et celui de l’invisible. Elle s’inscrit dans une épistémologie coranique qui valorise la responsabilité humaine, légitime le questionnement, et fait du savoir une démarche libre et fondée. Le Coran ne redoute pas la question : il en fait le socle de la pensée croyante et de la conscience éthique.

Par Fāṭima Ḥāfiẓ