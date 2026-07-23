Une question revient souvent au sujet de l’indépendance financière au sein du couple en Islam : une épouse a-t-elle le droit absolu de gérer et de dépenser ses propres revenus sans l’intervention de son mari ? Voici la réponse claire de la jurisprudence islamique.

L’indépendance financière selon la charia

Cheikh `Abdul-Majeed Subh, éminent savant d’Al-Azhar, déclare :

« Cela est permis du point de vue de la charia. Le mari n’a pas le droit d’empêcher son épouse de disposer de ses revenus, tant qu’elle en fait un usage légitime et approprié. »