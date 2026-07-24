La reprise des rapports conjugaux après la période des menstruations est soumise à des règles précises en Islam, garantissant à la fois la santé spirituelle et physique du couple. Comment reconnaître la fin des règles et à quel moment exact l’intimité est-elle de nouveau permise ? Voici les explications claires de la jurisprudence islamique.

Les menstruations prennent fin dès que l’état de pureté est constaté. Plusieurs signes permettent de le reconnaître. Parmi eux figure l’apparition des pertes blanches qui surviennent après l’arrêt des saignements. Un autre signe est la sécheresse : le linge ou le morceau de coton placé à l’entrée du vagin ressort sec, sans aucune trace de sang pendant un jour et une nuit.

Dès que ces signes apparaissent et que la femme est certaine que ses règles sont terminées, elle doit accomplir le ghusl, c’est-à-dire le bain rituel de purification, puis reprendre la prière.

La reprise de l’intimité après le Ghusl

Après avoir accompli le ghusl à la suite de sa purification, elle peut avoir des rapports conjugaux avec son mari au moment qu’ils souhaitent, sauf s’ils sont en état de jeûne.

Par ailleurs, dès qu’une femme est certaine d’être purifiée de ses règles, elle doit accomplir le ghusl sans tarder afin de reprendre ses prières à l’heure. Une fois le ghusl accompli, les rapports conjugaux avec son mari lui sont permis ; elle n’a donc pas à attendre un jour supplémentaire.