La question de savoir s’il est permis de dire Ya rasul Allah suscite souvent des interrogations au sein de la communauté. Dans les moments de détresse ou par amour pour le Prophète, certains utilisent cette formule. Mais que dit réellement la théologie islamique sur cette pratique ? Voici une explication claire basée sur les enseignements du Coran et de la Sunnah.

Il ne fait aucun doute qu’Allah souligne dans le Coran l’importance de l’invocation (du‘a’) et ses bienfaits. C’est en réalité nous qui avons besoin d’Allah. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) invoquait constamment Allah, au point de Lui demander pardon soixante-dix ou cent fois par jour. Il nous est recommandé d’invoquer Allah seul, et personne d’autre, même s’il s’agit de notre noble Prophète (paix et bénédictions sur lui).

L’invocation est une adoration exclusive

Il n’est pas permis d’invoquer quelqu’un d’autre qu’Allah, que ce soit dans l’aisance ou dans l’épreuve, quelle que soit la dignité de la personne invoquée, même s’il s’agit d’un prophète proche d’Allah ou de l’un des anges, car l’invocation est une forme d’adoration.

Il est rapporté d’après An-Nu‘man ibn Bashir que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

L’invocation est l’adoration.

Puis il récita la parole d’Allah :

Votre Seigneur a dit : Invoquez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, refusent de M’adorer entreront bientôt en Enfer, humiliés. (Ghafir, 40 : 60)

Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, et jugé authentique par Al-Albani.

L’adoration appartient exclusivement à Allah et il n’est pas permis de la vouer à qui que ce soit d’autre. Les musulmans s’accordent donc à considérer que celui qui invoque un autre qu’Allah commet du shirk, c’est-à-dire qu’il associe à Allah une autre divinité.

L’avis des savants sur l’invocation des intermédiaires

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit :

Celui qui considère les anges et les prophètes comme des intermédiaires qu’il invoque, en lesquels il place sa confiance et auxquels il demande de lui procurer un bien ou d’écarter un mal — en leur demandant, par exemple, de pardonner les péchés, de guider les gens, de les délivrer de la détresse ou de satisfaire leurs besoins — est mécréant selon le consensus des musulmans.

Ibn Al-Qayyim — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit :

Parmi les formes de shirk figure le fait de demander aux morts de satisfaire ses besoins, de solliciter leur secours ou de se tourner vers eux. C’est là l’essence même du shirk.

Allah a ainsi déclaré que nul n’est plus égaré que celui qui invoque un autre que Lui :

Qui est plus égaré que celui qui invoque, en dehors d’Allah, ceux qui ne lui répondront pas jusqu’au Jour de la Résurrection et qui sont même inconscients de leurs invocations ? Et lorsque les hommes seront rassemblés, ils deviendront leurs ennemis et renieront l’adoration qui leur était vouée.

La véritable manière de vénérer le Messager

Comment une personne pourrait-elle invoquer un autre qu’Allah alors qu’Allah nous a informés que ceux-ci sont impuissants ?

Comment le Messager (paix et bénédictions sur lui) pourrait-il être invoqué alors qu’Allah lui a ordonné de dire :

Dis : Je ne possède aucun pouvoir de vous nuire ni de vous guider vers le droit chemin. (Al-Jinn, 72 : 21)

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a également dit :

Lorsque tu demandes, demande à Allah ; et lorsque tu sollicites de l’aide, sollicite l’aide d’Allah.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) nous a aussi mis en garde, selon le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim :

Ne faites pas mon éloge de manière excessive comme les chrétiens l’ont fait pour Jésus, fils de Marie. Je ne suis que le serviteur d’Allah et Son messager.

La véritable manière de le vénérer et de l’aimer consiste donc à suivre sa Sunnah, à faire vivre sa religion et à rejeter toutes les légendes que les ignorants lui attribuent. Cependant, beaucoup de personnes ne le font pas et se préoccupent plutôt d’exagérations et de louanges excessives qui peuvent les conduire au shirk majeur.

En outre, il n’est rapporté d’aucun Compagnon qu’il ait sollicité le secours du Messager ou qu’il l’ait invoqué. Rien de semblable n’a non plus été transmis des savants reconnus. Il ne s’agit que de croyances inventées par des personnes égarées.

Si une difficulté vous atteint, dites donc : Ya Allah ! et ne dites pas : Ya Rasul Allah ! car Allah seul exauce les invocations, dissipe les détresses et détient le pouvoir sur toute chose.