Le choix du futur conjoint est une décision fondamentale qui engage toute une vie. Bien que la piété soit le critère numéro un en Islam, beaucoup se demandent s’il est autorisé de refuser la demande en mariage d’un homme religieux si d’autres aspects de sa personnalité posent problème. Voici l’éclairage de la jurisprudence islamique à ce sujet.

En islam, la piété religieuse constitue le critère le plus fondamental dans le choix d’un conjoint. Cela ne signifie toutefois pas que les autres considérations doivent être négligées. Le mariage étant un engagement appelé à durer toute la vie, chacun des futurs époux doit prendre sa décision après avoir soigneusement étudié la personnalité de la personne avec laquelle il ou elle envisage de vivre.

Le libre choix au cœur du mariage islamique

Cheikh Ahmad Kutty, enseignant et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, dans l’Ontario au Canada, déclare ce qui suit :

Puisque le mariage, en islam, est un partenariat fondé sur le libre choix, il appartient en dernier ressort à la femme de décider de la personne qu’elle souhaite épouser, à condition qu’elle exerce ce choix avec les conseils de ses parents ou de ses tuteurs.

Bien qu’il soit recommandé à une femme d’accepter la demande en mariage d’un homme doté d’une bonne moralité et d’un bon comportement, elle n’est pas tenue de l’épouser si sa manière d’être ne lui convient pas.

L’importance d’examiner le caractère du prétendant

Je ne veux toutefois pas dire par là qu’une demande en mariage doit être rejetée sans avoir examiné sérieusement la personnalité du prétendant. Il convient plutôt de se renseigner auprès de personnes intègres qui le connaissent bien, afin d’en savoir davantage sur son caractère et sa moralité.

S’il est effectivement connu pour sa dureté ou pour tout autre mauvais comportement, la femme ne saurait être blâmée de refuser sa demande, même s’il est par ailleurs attaché à la religion.

La prière de consultation (Istikharah) pour guider son choix

Enfin, nous devons nous habituer à ne prendre de telles décisions qu’après une réflexion approfondie et après avoir accompli la prière de l’istikharah, par laquelle on demande à Allah de nous guider dans notre choix. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Celui qui demande conseil à Allah par l’istikharah ne sera jamais déçu, et celui qui consulte des personnes intègres avant de prendre une décision n’aura aucune raison de regretter.