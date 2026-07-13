Une bonne préparation au Ramadan est la clé pour maximiser ses bénédictions.

Comment nous préparer au Ramadan ?

Dans quelques jours seulement, nous accueillerons le mois béni, un hôte cher que nous attendons avec impatience chaque année, apportant bénédictions et miséricorde. Comme pour tout hôte honoré, il requiert préparation et disposition, en nous-mêmes, dans nos foyers et nos emplois du temps. Plus le rang de l’hôte est élevé, plus les préparatifs pour sa venue sont importants. Ainsi, cet article expose les meilleures voies qu’un musulman peut emprunter pour se préparer au Ramadan.

L’importance de la préparation spirituelle

Dans un hadith rapporté par at-Tirmidhî : « Qu’il soit humilié, l’homme pour qui vient le Ramadan et s’en va avant qu’il ne soit pardonné » — c’est-à-dire qu’il a failli et perdu si le Ramadan arrive sans qu’il obtienne le pardon. C’est le mois des bénédictions et de la miséricorde : les portes du Paradis s’ouvrent, celles de l’Enfer se ferment, et Allah affranchit Ses serviteurs du Feu. Il est donc essentiel pour le musulman de s’y préparer, car la préparation à l’œuvre et la disposition à l’accomplir sont un signe d’intention sincère et d’effort.

L’importance de la préparation découle de l’importance de ce mois béni auprès d’Allah et de son impact profond sur le serviteur. C’est une formation spirituelle intensive par laquelle Allah éduque le serviteur à l’obéissance, à l’amour et à l’agrément. Le fruit de cette formation est d’accéder à la qualité des pieux, qualité par laquelle Allah a scellé le verset du jeûne :

« Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous — afin que vous atteigniez la piété » (Coran, al-Baqarah 2:183).

Le but qu’Allah veut que nous atteignions par le jeûne est la piété (taqwâ), le rang le plus élevé auquel peut parvenir le serviteur croyant. Elle dresse un bouclier entre lui et la colère, le courroux et le châtiment d’Allah, et se manifeste par l’accomplissement des obéissances et l’abandon des interdits, en quête de l’agrément d’Allah.

La taqwâ est souvent mentionnée après les obligations pour inciter à l’action, ou avant elles pour inciter à délaisser ce qui la contredit, comme Allah dit : « Les pieux seront dans des jardins et près de sources » (Coran, al-Hijr 15:45) ; et Il dit aussi : « Craignez le Feu dont le combustible sera les hommes et les pierres, préparé pour les mécréants » (Coran, al-Baqarah 2:24). La taqwâ ne s’obtient qu’en délaissant passions et interdits, et en s’adonnant uniquement aux obéissances dues à Allah.

Nous savons tous que le Ramadan est un mois béni où descend la miséricorde, où les fautes sont pardonnées, les degrés élevés et les bonnes œuvres multipliées. Comment donc en tirer profit ?

Comment nous préparer au Ramadan ?

Tout projet réussi commence par une planification réussie ; et votre réussite au Ramadan à venir est liée à votre préparation et à votre plan d’investissement de ce mois béni. C’est une saison qui nous visite chaque année puis s’en va, rechargeant votre foi pour l’année entière et vous ramenant sur la voie droite. Préparez-vous donc dès maintenant pour profiter de chaque seconde.

L’une des caractéristiques du Ramadan est qu’il vous encourage naturellement à organiser votre temps : la régularité du suhûr (repas avant l’aube) et de l’iftâr (rupture du jeûne) rend la journée plus gérable et vous permet d’en maîtriser les heures avec souplesse.

Les étapes concrètes pour se préparer à ce noble mois :

1 – Préparer le cœur et formuler des intentions sincères

Préparez votre cœur comme il convient et formulez des intentions sincères avec une ferme résolution de saisir cette saison dans l’obéissance à Allah. Il ne suffit pas d’avoir l’intention : énumérez-les pour multiplier les bonnes actions et les récompenses.

Dites-vous : « J’ai l’intention de jeûner le Ramadan car c’est l’un des piliers de l’Islam, en obéissance à l’ordre d’Allah d’observer le jeûne durant ce mois béni. J’ai l’intention de jeûner car il est un bouclier contre l’Enfer et une protection pour moi au Jour du Jugement. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : “Le jeûne est un bouclier contre le Feu.” J’ai l’intention de jeûner pour entrer au Paradis par la porte ar-Rayyân, que seuls les jeûneurs franchiront. J’ai l’intention de jeûner car c’est l’une des plus nobles adorations, et Allah rétribue directement chaque œuvre, sauf le jeûne : “Il est pour Moi, et c’est Moi qui en donne la récompense.” »

Le jeûne incarne la sincérité plus que d’autres adorations, car il est un secret entre le serviteur et son Seigneur, connu du Seul Omniscient. Dans le hadith divin rapporté par le Prophète, Allah dit :

“Toute action du fils d’Adam est pour lui, sauf le jeûne : il est pour Moi et c’est Moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier ; si l’un de vous jeûne, qu’il ne tienne pas de propos indécents et ne crie pas. Si quelqu’un l’injurie ou cherche querelle, qu’il dise : ‘Je jeûne’. Par Celui qui tient mon âme en Sa main, l’haleine du jeûneur est plus agréable auprès d’Allah que le parfum du musc. Le jeûneur a deux joies : une au moment de rompre son jeûne, et une lorsqu’il rencontrera son Seigneur.”

Intentions d’expiation : Dites-vous que vous avez l’intention de jeûner comme expiation des péchés. Abû Hurayra rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi sincère et en espérant la récompense d’Allah, ses fautes passées lui seront pardonnées. »

Dites-vous que vous avez l’intention de jeûner comme expiation des péchés. Abû Hurayra rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi sincère et en espérant la récompense d’Allah, ses fautes passées lui seront pardonnées. » Intentions d’élévation spirituelle : Affirmez dans votre cœur votre intention de jeûner pour atteindre le rang des pieux. Ayez l’intention de jeûner afin que vos invocations soient incessantes au moment de la rupture du jeûne. Ayez l’intention que l’haleine de votre bouche de jeûneur soit plus agréable à Allah que le musc.

Ces intentions servent de guide pour harmoniser votre cœur et vos actes avec l’essence spirituelle du Ramadan. Qu’Allah bénisse vos préparatifs et vous accorde les innombrables récompenses de ce mois sacré.

2. Accroître les invocations et l’urgence aux heures d’exaucement

Multipliez les invocations et insistez pour obtenir la réponse d’Allah, en espérant atteindre le Ramadan en santé et bien-être. Demandez la réussite dans l’obéissance à Allah durant ce mois d’une manière qui L’agrée, car l’invocation est l’arme du croyant, un bouclier contre l’épreuve et une cause de bénédiction. Allah dit : « Votre Seigneur a dit : “Invoquez-Moi, Je vous répondrai.” » (Sourate Ghâfir 40:60).

3. Jeûner des jours de Sha‘bân

Suivez l’exemple du Prophète — paix et bénédictions sur lui — en jeûnant certains jours de Sha‘bân comme entraînement et préparation au Ramadan. ‘Â’isha — qu’Allah soit satisfait d’elle — a rapporté qu’il jeûnait la plupart de Sha‘bân, disant : « Il jeûnait tout le mois de Sha‘bân, sauf un peu. » (rapporté par Abû Salama).

4. Établir un programme quotidien d’adoration

Fixez un programme quotidien rempli d’adorations, de l’aube au crépuscule. Mettez à profit votre temps au Ramadan : récitation du Coran, révision des versets mémorisés, lecture d’ouvrages de Sîra (biographie du Prophète) ou de spiritualité, rappels et leçons à votre famille sur la valeur de ce mois de jeûne.

5. Repentir sincère et purification du cœur

Engagez-vous dans un repentir sincère, purifiant votre cœur de la souillure des péchés, l’ornant de foi et vous attachant aux bonnes œuvres.

6. Demande abondante de pardon

Multipliez l’istighfâr (demande de pardon) pour accueillir le Ramadan avec une page blanche. Allah dit :

« Ceux qui, lorsqu’ils commettent quelque turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d’Allah et demandent pardon pour leurs péchés — et qui donc pardonne les péchés sinon Allah ? — et ne persistent pas sciemment dans ce qu’ils ont fait. » (Sourate Âl ‘Imrân 3:135-136).

7. Tolérance et pardon

Adoptez la tolérance et le pardon, car nourrir la rancœur corrompt le cœur, épuise l’âme et engendre la tristesse. Allah dit : « Seigneur ! Pardonne-nous ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la foi ; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur envers ceux qui ont cru. Seigneur ! Tu es Compatissant et Miséricordieux. » (Sourate al-Hashr 59:10).

8. Détermination à changer pendant le Ramadan

Décidez dès maintenant d’opérer des changements positifs durant le Ramadan, en le considérant comme une opportunité divine accordée aux serviteurs élus. Faites-en votre devise : « Je me hâte vers Toi, ô mon Seigneur, pour rechercher Ton agrément. »

Ibn al-Qayyim a dit : « Lorsqu’une opportunité de proximité d’Allah et d’obéissance se présente, qu’on soit résolu et qu’on la saisisse. La procrastination s’évanouit rapidement, surtout quand on ne se fie pas à sa propre capacité. Allah punit ceux à qui Il ouvre une porte de bien et qui ne la saisissent pas, érigeant une barrière entre leurs cœurs et leurs intentions ; ensuite, il leur devient impossible de répondre. »

9. Ne pas oublier la prière nocturne

Rappelez-vous l’importance de la prière nocturne pour sa grande vertu et son effet sur les croyants. Ceux qui la préservent sont vertueux et dignes de la miséricorde et du Paradis. Allah a loué les gens de la prière nocturne parmi Ses serviteurs pieux : « Ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. » (Sourate al-Furqân 25:64).

10. Garder la langue et faire son examen de conscience

Veillez à garder votre langue des propos déplacés, des commérages et de la calomnie. Renouvelez la reddition de comptes de votre âme.

11. S’efforcer d’acquérir un bon caractère

Efforcez-vous d’un bon caractère, maîtrisez votre colère et incarnez les nobles vertus. Il est rapporté dans le Musnad d’Ahmad : « Par la bonne conduite, une personne peut atteindre le rang de celui qui jeûne et prie la nuit. » Le Prophète ﷺ a également affirmé que la bonne conduite fait partie de la foi parfaite : « Les croyants les plus complets en foi sont ceux qui ont le meilleur caractère. »

12. Préparation efficace

Une bonne préparation garantit une performance au Ramadan de manière à satisfaire Allah. L’équilibre des épreuves au Ramadan est en votre faveur, car Allah affaiblit l’influence du mal en enchaînant les diables. Le bien prévaut sur le mal durant ce mois béni.

L’imam Ibn Rajab a dit : « Lorsque les diables sont enchaînés au mois de Ramadan et que les feux des passions sont éteints par le jeûne, le tyran des désirs se retrouve isolé, et le règne de la raison prévaut avec justice. Il ne reste aucune excuse aux désobéissants. »

Conclusion

Prenez donc l’initiative d’accomplir les obéissances, de délaisser les péchés et de demander pardon pour vos fautes. Soyez de ceux qu’Allah agrée, gagnants de Son bon plaisir et de Ses bénédictions. Des millions se sont repentis au Ramadan ; bien des pays ont connu des changements positifs ; d’innombrables âmes en conflit se sont réconciliées durant ce mois sacré. Le Ramadan est un champ de réforme et de renaissance : ne vous privez pas des bénédictions et de l’élévation spirituelle qu’il offre par paresse, distraction ou négligence.

Qu’Allah nous assiste dans Son rappel, Sa gratitude et la perfection de Son adoration, et qu’Il ne fasse pas de nous des insouciants. Louange à Allah, Seigneur des mondes.

Par Asmaa Al-Khattaf