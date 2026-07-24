La polygamie soulève de nombreuses questions juridiques, et l’une des plus fréquentes est de savoir s’il est permis d’épouser une seconde femme sans en avertir sa première épouse. Voici l’explication claire d’un savant sur les conditions strictes de validité du contrat de mariage dans ce contexte.

Cheikh `Abdel Khaliq Hassan Ash-Shareef, éminent savant et prédicateur égyptien, déclare :

« Il est permis à un homme d’épouser une seconde femme dans le cadre d’un mariage connu et rendu public, sans nécessairement en informer sa première épouse, car l’information de celle-ci ne constitue pas une condition de validité du contrat de mariage.

Par exemple, il peut conclure ce mariage dans une autre ville ou un autre gouvernorat que celui où il réside actuellement avec sa première épouse, à condition que la communauté locale sache qu’il est marié à cette femme, que le contrat soit conclu publiquement et que toutes les conditions requises soient remplies. »