La ilaha illa Allah est une attestation puissante qui nécessite le respect de huit conditions fondamentales pour être pleinement acceptée auprès d’Allah.

Les Conditions de la Parole de l’Unicité

Le Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān – qu’Allah le préserve – a mentionné que la Parole « Lā ilāha illa Allah » repose sur huit conditions fondamentales, sans lesquelles elle ne peut porter ses fruits ni bénéficier à celui qui la prononce :

La science (al-‘ilm) : connaître le sens de cette parole de manière à exclure l’ignorance. Elle signifie : nul n’est digne d’adoration en vérité si ce n’est Allah, et toute divinité adorée en dehors de Lui est fausse. La certitude (al-yaqîn) : avoir une conviction ferme dans cette parole, à l’exclusion du doute quant à sa signification. La sincérité (al-ikhlâṣ) : l’opposé du polythéisme. Car nombreux sont ceux qui la prononcent tout en associant des partenaires à Allah dans leur culte, invoquant les saints ou les pieux, recherchant bénédiction auprès de leurs tombes.

Approfondissement des piliers de l’Unicité

La véracité (aṣ-ṣidq) : opposée au mensonge. Les hypocrites la prononcent avec leurs langues, mais leurs cœurs la rejettent. Allah dit : « Ils disent avec leurs langues ce qui n’est pas dans leurs cœurs » [Sourate Âl ‘Imrân : 167]. L’amour (al-maḥabba) : aimer cette parole et ceux qui y adhèrent, à l’opposé de la haine. Allah dit : « Cela, parce qu’ils ont haï ce qu’Allah a fait descendre ; Il a donc rendu vaines leurs œuvres » [Sourate Muhammad : 9]. La soumission (al-inqiyâd) : se conformer à ses implications, en suivant ce qu’Allah et Son Messager ont ordonné, à l’opposé du refus ou du non-engagement. Allah dit : « Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas tant qu’ils ne t’auront pas désigné comme juge dans leurs différends, puis qu’ils n’éprouveront aucun malaise dans leur cœur à ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent totalement » [Sourate an-Nisâ’ : 65].

L’Acceptation et le Désaveu du Chirk

L’acceptation (al-qabûl) : accepter pleinement ce qu’implique cette parole – à savoir l’exclusivité de l’adoration vouée à Allah – à l’opposé du rejet. Allah dit : « Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante, lorsque Allah et Son Messager ont décidé d’une chose, d’avoir encore le choix dans leur affaire » [Sourate al-Aḥzâb : 36]. Le rejet du ṭâghût (al-kufr biṭ-ṭâghût) : renier toute divinité adorée en dehors d’Allah, et se désavouer de ses adeptes. Allah dit : « Quiconque mécroit au ṭâghût et croit en Allah saisit certes l’anse la plus solide, sans brisure. Et Allah est Audient, Omniscient » [Sourate al-Baqara : 256].

Ces conditions constituent les bases essentielles de la véritable foi en l’unicité divine, et celui qui les réunit dans son cœur et dans sa pratique aura sa foi consolidée par la Parole de l’Unicité : « Lā ilāha illa Allah ».