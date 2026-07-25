Chaque nuit, un songe ou une vision peut venir visiter notre esprit, suscitant parfois d’intenses questionnements à notre réveil. En Islam, ces expériences nocturnes doivent-elles être considérées comme des messages divins infaillibles ou de simples reflets de notre imagination ? Voici les éclaircissements de la jurisprudence islamique pour ne pas tomber dans l’obsession.

Les rêves ne devraient pas occuper excessivement notre esprit. Cette question préoccupe certains musulmans au point de les détourner de l’accomplissement des bonnes œuvres et de leur contribution au bien-être de leur communauté. Les rêves n’ont aucun rapport nécessaire avec la réalité.

La place des rêves dans la tradition prophétique

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Le rêve véridique peut être vu par le croyant pieux. »

Dans un autre hadith, il a déclaré :

« Il ne reste après moi que les mubashshirat. »

Lorsqu’on lui demanda ce que ce terme signifiait, il répondit qu’il s’agissait des bons rêves porteurs d’heureuses nouvelles.

Les rêves et les visions ne constituent pas des sources de législation religieuse. Ils ne doivent donc ni menacer ni effrayer qui que ce soit, et ne possèdent aucune force obligatoire comparable à celle des règles juridiques.

L’interprétation : un don, non une science exacte

En outre, l’interprétation des rêves n’est pas une connaissance expérimentale, mais un don qu’Allah accorde à qui Il veut. Il ne s’agit pas d’une science régie par des lois précises. Elle repose essentiellement sur des appréciations personnelles. Par conséquent, ce qui est écrit ou affirmé au sujet de l’interprétation des rêves n’est pas nécessairement fiable et ne doit pas être tenu pour une certitude.

L’interprétation des rêves relève assurément de secrets cachés que seul Allah, le Très-Haut, Celui qui connaît l’invisible, maîtrise pleinement. Tout ce qui est écrit ou déclaré à ce sujet ne représente donc qu’un effort d’interprétation personnel auquel on ne peut accorder une confiance absolue.

Les rêves ne reflètent pas nécessairement la réalité. Il arrive que ce que nous voyons en rêve ne soit qu’un ensemble confus de visions. Le Coran dit :

« Ils dirent : “C’est un amas de rêves confus, et nous ne savons pas interpréter les rêves.” » (Yusuf, 12 : 44)

Selon une tradition prophétique, lorsqu’un rêve est bon, il vient d’Allah et il est permis d’en parler à d’autres. Lorsqu’il est mauvais, il vient de Satan ; il ne faut pas le raconter, et il ne vous causera aucun tort.

Se concentrer sur l’action plutôt que sur les illusions

Malheureusement, de nombreux musulmans sont devenus excessivement préoccupés par les rêves et leur interprétation. Certains dépensent même beaucoup d’argent auprès de personnes qui prétendent savoir les expliquer.

Nous devons plutôt nous consacrer au travail sérieux et nous efforcer de rivaliser avec les autres nations, au lieu de nous laisser absorber par les rêves et leur interprétation.