Un chiite ajoutant une autre formule après les deux attestations de foi suscite de nombreuses interrogations théologiques. Cheikh Muhammad Nur Abdullah, président de l’ISNA (Islamic Society of North America) et membre du Fiqh Council of North America, déclare concernant le sujet d’un chiite ajoutant une autre formule après les deux attestations de foi :

« Cette question nécessite quelques précisions :

a. Concernant la Shahadah, le consensus de la Ummah est qu’elle se compose de la formule :

“Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, et Muhammad est le Messager d’Allah.”

Le fait d’y ajouter une formule concernant `Ali — qu’Allah l’agrée — ne constitue pas en soi du shirk — association à Allah —, sauf si la personne considère comme mécréants ceux qui ne la prononcent pas.

b. Maudire les Sahabah — les Compagnons du Prophète (paix et bénédictions sur lui) —, en particulier les quatre califes, constitue un péché majeur et un acte de fusuq — perversité ou désobéissance grave.

Quant au fait de mettre en doute l’intégrité de `A’ishah — qu’Allah l’agrée —, notamment sa chasteté, qui a été établie dans le Coran, cela constitue un acte de mécréance, car cela revient à démentir le Coran.

c. Préférer `Ali — qu’Allah l’agrée — aux autres Sahabah, tout en continuant à respecter l’ensemble des Compagnons, n’est pas une question suffisamment grave pour justifier la division entre les musulmans. »