Une femme est elle tenue d offrir un sacrifice comme les hommes ? Cette question est essentielle à l’approche de la fête de l’Aïd. Le sacrifice fait partie des bonnes œuvres que la loi islamique nous a ordonné d’accomplir. Dans les règles générales, les hommes et les femmes sont concernés ensemble, sans différence entre les deux sexes, sauf lorsqu’un hadith apporte une preuve particulière concernant un cas précis. Si la femme est aisée, elle a donc le droit d’offrir un sacrifice, qu’il soit obligatoire ou relevant de la Sunnah, selon les avis des savants qui ont divergé sur le statut juridique du sacrifice.

L’égalité face au rite

Il est important de comprendre que une femme est elle tenue d offrir un sacrifice selon les mêmes principes de bienfaisance que les hommes. Dr Abdul Kareem Zaidan, professeur de jurisprudence, dit :

« Les femmes sont tenues d’offrir le sacrifice comme les hommes, que cela soit obligatoire pour elles ou relevant de la Sunnah, de la même manière que cela est obligatoire ou recommandé pour les hommes. »

Le savant Ibn Hazm Az-Zahiri a dit : « Le sacrifice est recommandé pour celui qui a accompli le Hajj à La Mecque, pour le voyageur, ainsi que pour le résident ; il n’y a aucune différence à ce sujet. Il en va de même pour les hommes et les femmes. Ce qui appuie cela est la parole d’Allah — exalté soit-Il : {Et faites le bien}. Or, offrir un sacrifice fait partie du bien. Tous ceux que nous avons mentionnés ont besoin d’accomplir de bonnes œuvres. De plus, dans les paroles du Prophète ﷺ concernant le sacrifice et l’immolation, il n’a pas fait de distinction entre celui qui est présent et celui qui ne l’est pas, entre le voyageur et le résident, entre l’homme et la femme, entre l’homme libre et l’esclave, ni entre celui qui accomplit le Hajj et celui qui ne l’accomplit pas. Par conséquent, spécifier une catégorie particulière dans cette question est erroné et n’est pas permis. »

Al-Kasani, l’un des savants hanafites, a dit après avoir mentionné les conditions du sacrifice obligatoire : « Tout ce que nous avons mentionné comme conditions s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes, car les preuves ne font aucune distinction entre les deux. »

Conclusion

En conclusion, l’homme et la femme sont égaux en ce qui concerne l’offrande du sacrifice. Ainsi, si une femme a les moyens d’offrir un sacrifice, elle est concernée par ce rite comme l’homme : il peut être obligatoire pour elle selon l’avis de certains savants, ou relever de la Sunnah selon l’avis d’autres savants.