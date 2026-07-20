Étudier la vie du Prophète ﷺ nécessite de naviguer entre les récits historiques des expéditions et la description minutieuse de ses qualités morales et spirituelles.

Sources des shamāʾil (traits de caractère prophétiques)

Présentation de la sīra prophétique

La majorité des ouvrages traitant de la vie du Prophète ﷺ ont été rédigés sous l’intitulé de sīra nabawiyya (biographie prophétique), laquelle s’inscrit scientifiquement dans le champ des maghāzī wa as-siyar (expéditions militaires et récits de vie). En effet, ces écrits se focalisent majoritairement sur les campagnes militaires, le jihād et les relations du Prophète ﷺ avec les polythéistes et les mécréants.

Ces ouvrages relatent les événements de la sīra à partir des annonciations de la prophétie dans les Écritures antérieures et les signes précurseurs de sa naissance, puis sa naissance bénie, son enfance, l’éducation reçue de son grand-père, puis de son oncle, son mariage avec Khadīja رضي الله عنها, la descente de la Révélation, le conflit avec les polythéistes, l’Hégire, et enfin les événements survenus à Médine, marqués essentiellement par les batailles, de celle d’Uḥud à la conquête de La Mecque, jusqu’à sa mort ﷺ.

Nombreux sont les ouvrages ayant suivi cette approche, depuis la Sīra d’Ibn Hishām jusqu’aux œuvres contemporaines comme celles d’al-Mubārakfūrī, de Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī, de Muḥammad al-Ghazālī et d’autres. Beaucoup de ces ouvrages ont été traduits dans d’autres langues, de sorte que l’image transmise du Prophète ﷺ aux non-musulmans est souvent celle d’un chef militaire, dont la vie serait essentiellement marquée par les affrontements et les conflits.

L’apport des shamāʾil muḥammadiyya

Il existe cependant un autre type d’ouvrages offrant une image plus complète et plus équilibrée de la vie du Prophète ﷺ : il s’agit des ouvrages consacrés aux shamāʾil muḥammadiyya (traits et qualités prophétiques).

Les shamāʾil sont des œuvres dédiées à la documentation rigoureuse de tout ce qui a trait à la personnalité du Prophète ﷺ sous ses divers aspects : sa relation avec son Seigneur ﷻ, ses actes cultuels, ses liens avec sa famille, ses proches, ses compagnons, sa moralité, et son comportement avec tous ceux qu’il a côtoyés.

Ainsi, les shamāʾil constituent un domaine parallèle à celui de la sīra axée sur les maghāzī, et reflètent un autre mode de classification de la vie prophétique : outre les maghāzī wa as-siyar, il existe l’approche éthique et comportementale, mettant en lumière les enseignements pratiques (hady) du Prophète ﷺ dans l’ensemble de sa vie.

Sources des shamāʾil

Les sources des shamāʾil se divisent en deux catégories:

1. Sources générales:

Il s’agit des recueils de ḥadīths dans leur ensemble, notamment les deux Ṣaḥīḥ (al-Bukhārī et Muslim), ainsi que les Sunan d’Abū Dāwūd, at-Tirmidhī, an-Nasāʾī, Ibn Mājah, ad-Dāramī, Saʿīd ibn Manṣūr ; le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ; les Musnads d’Aḥmad, al-Bazzār ; les recueils authentiques d’Ibn Ḥibbān et d’Ibn Khuzayma ; les Muṣannafs d’Ibn Abī Shayba ; al-Adab al-Mufrad de al-Bukhārī ; al-Mustadrak de al-Ḥākim ; ainsi que les Maʿājim (petit, moyen, grand) de Ṭabarānī, entre autres ouvrages de la Tradition prophétique.

2. Ouvrages spécialisés dans les shamāʾil :

Ce sont les œuvres exclusivement consacrées aux traits de caractère du Prophète ﷺ. Parmi les plus importants :

Ṣifat an-Nabiyy ﷺ de Wahb ibn Munabbih (m. 200 H).

de Wahb ibn Munabbih (m. 200 H). Ṣifat Akhlāq an-Nabiyy de l’imām Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad al-Madāʾinī (m. 270 H).

Ash-Shamāʾil an-Nabawiyya wa al-Khaṣāʾiṣ al-Muṣṭafawiyya de l’imām Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā at-Tirmidhī (m. 279 H).

Ash-Shamāʾil de Muḥammad ibn al-Mustaghfirī (m. 432 H).

Al-Akhlāq an-Nabawiyya d’Ismāʿīl al-Qāḍī al-Mālikī (m. 282 H).

Shamāʾil ar-Rasūl de l’imām Ibn Kathīr (m. 774 H).

Troisième catégorie : Les ouvrages sur le hady prophétique

Il existe une troisième catégorie d’ouvrages, d’une importance capitale : ceux qui exposent de manière détaillée le hady (mode de vie et enseignements pratiques) du Prophète ﷺ. Ces livres dépassent le cadre des shamāʾil en associant les récits de la sīra aux descriptions morales et comportementales, en les enrichissant de précisions juridiques, cultuelles et sociales.

Parmi les plus connus:

Zād al-Maʿād fī Hady Khayr al-ʿIbād de l’imām Ibn al-Qayyim (m. 751 H).

Subul al-Hudā wa ar-Rashād fī Hady Khayr al-ʿIbād, une encyclopédie monumentale de l’imām aṣ-Ṣāliḥī (m. 942 H).

Présenter la sīra prophétique

Il demeure que la majorité des prédicateurs, lorsqu’ils présentent la sīra, le hady ou les shamāʾil, se limitent à rapporter les textes des livres, parfois accompagnés de commentaires contemporains. Or, le véritable apport réside dans l’application méthodique de la sīra et des shamāʾil à la réalité actuelle, afin qu’elles deviennent un outil de réforme, de transformation et d’élévation morale.

La responsabilité des musulmans est immense dans la manière dont ils présentent la vie de leur Prophète ﷺ au monde. Cette présentation ne doit pas omettre certains aspects ni se contenter de fragments : elle doit être complète, équilibrée, harmonieuse, afin que chacun — musulman ou non — puisse en tirer des enseignements pratiques.

Allah ﷻ a décrit Son Prophète ﷺ dans un verset qui constitue la plus noble des descriptions : « Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au Jour Dernier. » (Sourate al-Mumtaḥina, v.6)

Aujourd’hui, il nous incombe de présenter la sīra de notre Prophète Muḥammad ﷺ de manière civilisée, conforme à sa grandeur, afin que les non-musulmans découvrent la majesté de sa personne et la valeur universelle de son message. Ce n’est qu’à cette condition que nous l’aimerons comme il mérite d’être aimé, et que nous le ferons connaître comme il doit l’être.

Par Masʿūd Ṣabrī