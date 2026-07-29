La question du recours à un intermédiaire spirituel lors des demandes adressées à Dieu suscite souvent de nombreuses interrogations. L’islam permet-il l’usage de la wasilah ? Voici l’explication claire d’un spécialiste pour comprendre les limites fixées par la tradition prophétique.

L’avis des savants sur l’intermédiaire dans l’invocation

Cheikh Ahmad Kutty, enseignant et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, dans l’Ontario au Canada, déclare :

Cette question fait l’objet de vifs débats entre les savants, et je ne peux ici entrer dans les détails.

Si, par wasilah, on entend demander à Allah de nous accorder Sa faveur en invoquant l’amour que l’on porte au Messager d’Allah, cela est valable.

La limite fixée par la Sunnah

En revanche, si l’on demande directement des bienfaits au Messager d’Allah, cela contredit l’enseignement explicite du Prophète (paix sur lui), qui a clairement dit à son cousin Ibn Abbas :

Lorsque tu demandes, demande à Allah ; et lorsque tu sollicites de l’aide, sollicite l’aide d’Allah.

En réalité, en tant que croyants, nous répétons quotidiennement dans la sourate Al-Fatihah :

C’est Toi seul que nous adorons, et c’est de Toi seul que nous implorons le secours.