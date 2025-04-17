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من فرائد تفسير ابن عاشور
اشتملت هذه السلسلة على بعض فوائد ولطائف فريدة من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور
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