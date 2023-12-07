الأسرة في زمن الذكاء الإصطناعي
كيف استطاعت الهواتف الذكية أن تسيطر على اهتمام البشر ووجدانهم ؟ لماذا أحدثت تغيرات كبيرة في حياتهم ؟ كيف أثرت الثقافة الرقمية على الأسرة ؟
الشات جي بي تي" ChatGPT" للأسف يحاول تقديم حلول لكافة القضايا .. ماهو وكيف يعمل وما المخاطر المحتملة على مستقبل العلم والبحث العلمي ؟
يبحث هذا المقال في موضوع الأخلاق في العصر الرقمي، وكيف أصبح الإنسان عبدا للتكنولوجيا وللشاشة التي تقف في وجهه أينما التفت.
يشهد عالم اليوم تطورا تقنيا سريعا و مدهشا ، فقد شكلت الابتكارات التكنولوجية فرصة لتطوير مناحي الحياة وتسهيل الخدمات وزيادة كفائتها وتسريعها ، وقد ألقت هذه الثورة التقنية بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية سواء كانت قطاعت خدمية أو قطاعات صناعية، وتعدى ثمار هذا التطور قطاعات الإنتاج ليشمل قطاعات الخدمات الصحية والمصرفية والتعليمية، وعلى الرغم من
التكنولوجيا ليست محايدة ثقافيا، هذا ما خلص إليه المفكر الفرنسي “جاك أيلول” في كتابه “خدعة التكنولوجيا” الذي يعد من أهم الكتب التي صدرت في مطلع القرن العشرين، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف البحث حول تأثيرات التطورات التكنولوجية على الإنسان، وفي كتاب “تغير العقل:كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا” للكاتبة البريطانية “سوزان غرينفيلد” نقرأ إشكالات
ماهو مفهوم الثقافة عموما؟ وماذا نعني بالثقافة الرقمية؟ هل تقتصر على مجتمعات دون أخرى، وهل أصبحت ضرورة أم من الكماليات؟
لم تعد فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم من أفكار المستقبل بل أصبحت واقعا معاشا قد يفوق توقعاتنا
لطالما نسمع شكاوى كثيرة من ثورة المعلومات والاتصالات، التي باتت- كما يراها كثيرون- تُشتِّت الأذهان، وتضيِّع الأوقات، وتصرف المرء عن أمور كثيرة، لاسيما فيما يتصل بالعلاقات الإنسانية الحية؛ التي تحولت إلى علاقات افتراضية في الفضاء الإلكتروني والعوالم الذكية. ونستطيع أن نقول ابتداء إن هذه الشكاوى لها مصداقيتها، وهي من الوضوح والثبوت بما لا تحتاج معه
ساهم الاستخدام الواسع للثقافة الرقمية في تأثيرات كثيرة على المجتمع والحياة عموما، فماهو تأثير الثقافة الرقمية على الأطفال والتعليم؟
شبح البطالة في ظل الرقمنة يهدد سوق العمل في العالم فهل يختفي العمل في الزمن الرقمي؟ وهل يحل الربوت مكان العمال في المصانع والشركات؟
لا يخلو وجه إنسان من أن يقابل شاشة كل يوم، سواء في الكمبيوتر أو الفضائية أو أجهزة الهاتف النقال، ثورة جعلت الشاشة في وجه الجميع، غير أن التكنولوجيا ليست بريئة كل الوقت، والآلة دائما تحمل ثقافة وتحدث تغيرات في واقع الإنسان، غير أن بناء فلسفة للثورة التكنولوجية والاتصالية مازال في مراحله الأولى فسرعة التطورات والابتكارات
قراءة في كتاب "عصر مظلم جديد : التقنية والمعرفة ونهاية المستقبل" للصحفي والكاتب البريطاني "جيمس برايدل"
خلخلت الانترنت طرق الكتابة والقراءة، وأثرت فيما توارثه الإنسان منذ آلاف السنيين، وانعكس ذلك على وسائل المعرفة وطرائق التفكير، فإذا كان الإنسان ابتكر الكتابة قبل أربعة آلاف سنة، مستخدما الرموز، إلا أنه كتب بالأبجدية قبل ألف سنة من الميلاد. وقد شكلت الكتابة قفزة في تاريخ الإنسانية مكنت من حفظ تراثها، وكانت خطوة كبيرة نحو تحرير
في مطلع القرن التاسع عشر كتبت الإنجليزية “ماري شيلي” روايتها “فرانكنشتاين” أو “إله النار الجديد” تحكي فيها قصة “فيكتور فرانكنشتاين” ذلك العالم الشاب الذي أنتج وحشا دمر ما حوله بما في ذلك “فرانكنشتاين” نفسه، بعدما قاله له:”كان يجب أن أكون آدم الخاص بك، لكنني بدلًا من ذلك كنتُ الملاك السيء”، ورغم أن الرواية من بدايات
يغيب الرضا عن حياة الكثيرين ناهيك عما أصابهم من تقلبات الدهر ومصائب الزمان ، حالة مقلقة تُساكن الناس وطمأنينة مهدرة ، فتفقدهم لذة الحياة
فرضت الرقمية على علماء الاجتماع فهما مغايرا لتأثيراتها المجتمعية .. حول هذا الموضوع هذه قراءة في كتاب صدر حديثا بعنوان "علم الاجتماع الرقمي"
صدور كتاب جديد بعنوان " معالجة الصور الرقمية ورؤية الحاسوب: المبادئ والتطبيقات "
لا يدرك الكثير من مستخدمي شبكة الانترنت ضخامة وقوة شركة “غوغل”، فيمنحونها من المعلومات والمعرفة ما يقوي هيمنتها وربحيتها، رصانة وبساطة صفحة محركها في البحث يبعث برسائل طمأنة لمستخدميه فيبوحون له بأفكارهم واهتماماتهم وبياناتهم بسخاء وبلا تحفظ، أما “غوغل” فهي عملاق كتوم يحول المعلومة إلى بضاعة يحتكرها، ليمارس الكثير من السيطرة والاحتكار في تكنولوجيا المعلومات،
كتابات عدد من الفلاسفة والمفكرين الذين رصدوا حالة الإنسان المعاصر مع النزعة الفردانية
بعدما ظن الكثيرون أن الدين بمنأى عن الذكاء الاصطناعي باتت تحديات الذكاء الاصطناعي تتوسع في كافة المجالات ومن بينها المجال الديني
سؤال الموقف الشرعي من تقنية الذكاء الاصطناعي واعتباره من المسائل المستجدة التي لم يتعرض لها الفقهاء القدامى .. دراسة فقهية، للدكتور عبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
في هذا الحوار تناقش "إسلام أون لاين" البروفيسور محمد الحديدي المتخصص في هندسة الاتصالات الرقمية حول مشروعه " صوت الرسول" والذي يهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في علم مصطلح الحديث
في الآونة الأخيرة وفي ظل التقدم التقني الكبير الذي نشاهده من حولنا على كافة المستويات، وإحلال الرّقْمَنة مكان الإنسان في كافة الوظائف والمِهَن والنشاطات، أصبح من الطبيعي مناقشة قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي في جوانب متعددة، مثل ما يتعلق بالشريعة ..
بدأت التكنولوجيا منذ فترة ليست بالقصيرة في تسهيل حياة الإنسان، حيث أصبحت الآلة تنجز ما كان ينجزه الكثير من الأشخاص بشكل متناه في السرعة والدقة. وتزايدت في هذا القرن وتيرة نمو التطور التكنولوجي بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص فيما أصبح يطلق عليه "الثورة الرابعة"، ورغم ما لهذا التطور من أهمية بالغة على مستوى كمية ونوعية الإنتاج وتنافسية الشركات الصناعية، إلا أنه لا يخلو -حسب الكثيرين- من سلبيات منها أن إحلال هذه البرامج والروبوتات محل الإنسان سيفاقم – دون شك- من مشكلة البطالة.
إن العالم الذي نعرفه يتغير بسرعة. نحن عمليا نعيش الثورة التكنولوجية التي أعادت طريقة تفاعل العالم ، وطريقة تنظيم وإنتاج سوق العمل وحتى طريقة تفكير الإنسان. في السنوات القادمة ، الإنترنت سوف ينتقل إلى مرحلة أبعد من كونها شبكة مكونة من أجهزة كمبيوتر لتصبح شبكة تربط كل شيء بكل شيء آخر: السيارات والآلات من جميع
ما هو الاقتصاد الرقمي؟ متى ظهر وكيف نواكبه؟ وماهي خصائصه ومميزاته وعيوبه؟
وفقا لدراسة شملت اختبار عادات الذاكرة لـ6000 شخص، فإن "المعلومات التي نحصل عليها من الإنترنت تمنع تكوين ذكريات طويلة الأجل". وإذا كان يجب عليك تصديق جميع التقارير التي تشير إلى فقدان الذاكرة وانخفاض القدرة على التركيز، فهذا ليس ما ستصل إليه في نهاية المقال
كتيب طريف في مادته، يستوحي كل من لِندا ورِتشارد إِير دروسا وقوانين من الطبيعة، تُمهد لفهم أفضل للحياة الأسرية، وتُرشد إلى جملة من المبادئ الأساسية ..
كثير من المتخصصين أصبحوا يتحدثون حاليا عن "استقالة" الأم والأب من وظيفة تربية الأبناء وفشلهما في المهمة.فهل ضعف دور الأم والأب في التربية؟
يتمتع الأطفال ممن هم دون سن الخامسة بموهبة فائقة في تعلم إجادة استخدام التكنولوجيا الحديثة.ولم يعد من المستغرب أن نجد الأطفال في هذه المرحلة العمرية يستخدمون تكنولوجيا الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بكل ثقة، حيث لا يجدون صعوبة في استخدام شاشات اللمس أو الضغط على الأزرار التي تحويها تلك الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
[وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ](إبراهيم 34) [وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ](النحل 8) نعم الله على عباده كثيرة ومتعددة ومتنوعة منذ خلق آدم حتى يرث الأرض ومن عليها، وقد جعل لكل زمان مستحدثاته واكتشافاته التي ربما لا تصلح لزمن سابق، ولذا قال الله تعالى [ويخلق لكم ما
نشرت الباحثة الأمريكية في علم النفس جين ماري توينج مقالة على مجلة الأتلنتك الأمريكية تتحدث فيها عن تأثير الهواتف الذكية المدمر على الجيل الجديد اليوم. تقول توينج : إن المراهقين باتوا يحبون هواتفهم الذكية أكثر مما يحبون الأشخاص من حولهم، فضلًا عن اقترابهم من أزمة صحية عقلية باتت تهدد حياتهم بشكل فعلي، ناهيك عن حالات
كيف يناقش الوالدان الأبناء في عمر المراهقة وبناء الثقة في نفس الطفل؟