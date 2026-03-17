يمثل الأمن الاجتماعي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمعات واستدامة نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. فالمجتمع الذي يفتقد الشعور بالأمان والطمأنينة بين أفراده يواجه صعوبات حقيقية في تحقيق التنمية أو الحفاظ على تماسكه الداخلي، إذ إن غياب الأمن يؤدي غالباً إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتراجع الثقة بين الأفراد والمؤسسات.

ومن هنا لم يعد مفهوم الأمن مقتصراً على معناه التقليدي المرتبط بحماية الدولة أو حفظ النظام العام، بل أصبح مفهوماً أكثر شمولاً يتصل باستقرار العلاقات الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد وتوفير بيئة إنسانية يشعر فيها الإنسان بكرامته وطمأنينته.

وفي هذا الإطار يبرز الدين بوصفه أحد أهم المصادر التي تسهم في بناء منظومة قيمية وتشريعية تعزز الأمن الاجتماعي. فالدين لا يقتصر على توجيه الإنسان في علاقته بخالقه فحسب، بل يقدم كذلك إطاراً أخلاقياً ينظم العلاقات بين الناس ويؤسس لثقافة اجتماعية قائمة على العدالة والتعاون والتراحم. ولذلك فإن دراسة دور الدين في تعزيز الأمن الاجتماعي تمثل مدخلاً مهماً لفهم كيفية بناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستقراراً في عالم يشهد تحولات اجتماعية وثقافية متسارعة.

مفهوم الأمن الاجتماعي وتطوره في الفكر الإنساني

يقصد بـ الأمن الاجتماعي حالة الاستقرار التي يعيشها الأفراد في مجتمع تسوده العدالة وتصان فيه الحقوق، ويشعر فيه الإنسان بأن حياته وكرامته ومصالحه الأساسية محمية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك الحماية من الفقر والبطالة والمرض والعجز، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية يشعر فيها الفرد بالانتماء والثقة في مؤسسات المجتمع.

وقد تطور هذا المفهوم في الفكر الاجتماعي الحديث في إطار ما يعرف بأنظمة الضمان الاجتماعي التي ظهرت في أوروبا خلال أواخر القرن التاسع عشر. فقد شهدت ألمانيا إحدى أولى التجارب المؤسسية في هذا المجال عندما أطلق المستشار الألماني أوتو فون بسمارك (Otto von Bismarck) برامج التأمين الاجتماعي في ثمانينيات القرن التاسع عشر، بهدف توفير الحماية للعمال في مواجهة المخاطر الاقتصادية. ثم تطور المفهوم لاحقاً في الولايات المتحدة عندما أُقر قانون الضمان الاجتماعي عام 1935 في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت (Franklin D. Roosevelt)، ليصبح لاحقاً نموذجاً مهماً لسياسات الرعاية الاجتماعية في العديد من الدول.

غير أن جذور فكرة الأمن الاجتماعي أقدم بكثير من هذه النماذج المؤسسية الحديثة؛ إذ إن النظم الدينية والأخلاقية عبر التاريخ قدمت مبادئ واضحة تهدف إلى حماية الإنسان وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع. وقد شكلت هذه المبادئ الأساس القيمي الذي استندت إليه كثير من النظم الاجتماعية الحديثة.



الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي

يقدم الإسلام تصوراً شاملاً للأمن الاجتماعي يجمع بين البعد القيمي والبعد التشريعي. فالإسلام يربط بين الاستقرار الاجتماعي وترسيخ منظومة من القيم الأخلاقية مثل الكرامة الإنسانية والعدل والرحمة والتعاون. كما يضع منظومة تشريعية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وضمان الحد الأدنى من الكفاية لجميع أفراد المجتمع.

ومن أبرز الآليات التي اعتمدها الإسلام لتحقيق هذا الهدف نظام الزكاة الذي يعد أحد أهم أدوات إعادة توزيع الثروة داخل المجتمع، حيث يسهم في تقليص الفوارق الاقتصادية وتوفير الدعم للفئات الأكثر حاجة. كما تشكل الصدقات والوقف ومختلف صور الإحسان الاجتماعي أدوات إضافية لتعزيز التضامن المجتمعي.

ولا يقتصر تأثير هذه التشريعات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى بناء شبكة من العلاقات الاجتماعية القائمة على التعاون والتراحم. فالتعاليم الإسلامية تؤكد على حقوق الجار، وصلة الرحم، ورعاية الفئات الضعيفة في المجتمع، وهي قيم تسهم مجتمعة في تعزيز التماسك الاجتماعي.

الطمأنينة الإيمانية أساس الأمن النفسي والاجتماعي

يؤكد القرآن الكريم أن الأمن الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان، من حالة الطمأنينة التي يرسخها الإيمان في القلب. يقول الله تعالى: { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (الرعد: 28). تشير هذه الآية إلى أن الطمأنينة الروحية التي يولدها الإيمان تمثل أساساً مهماً للاستقرار النفسي، وهو بدوره يشكل قاعدة للأمن الاجتماعي؛ فالفرد الذي يعيش حالة من الاستقرار الداخلي يكون أقل ميلاً إلى العنف أو العدوان، وأكثر استعداداً للتعاون مع الآخرين واحترام حقوقهم.

كما يربط القرآن بين الإيمان الحقيقي وبين تحقق الأمن في المجتمع، كما في قوله تعالى: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ } (الأنعام: 82). وتكشف هذه الآية عن علاقة وثيقة بين العدل وتحقيق الأمن؛ إذ إن الظلم يمثل أحد أهم أسباب الاضطراب الاجتماعي وفقدان الاستقرار، بينما يؤدي العدل إلى ترسيخ الثقة بين الناس وإيجاد بيئة اجتماعية يسودها الاطمئنان.

الأمن الاجتماعي في شبكة العلاقات الإنسانية

لا يتحقق الأمن الاجتماعي في الإسلام من خلال السياسات الاقتصادية أو المؤسسات القانونية وحدها، بل يتجسد أساساً في طبيعة العلاقات التي تربط بين الناس داخل المجتمع. فالمجتمع الآمن هو المجتمع الذي تقوم فيه العلاقات الإنسانية على الاحترام المتبادل والعدل والتعاون، بصرف النظر عن الاختلافات العرقية أو الثقافية أو الدينية أو السياسية.

وفي هذا السياق يقدم الإسلام تصوراً إنسانياً واسعاً للأمن الاجتماعي يقوم على مبدأ كرامة الإنسان بوصفه إنساناً. فاحترام الكرامة الإنسانية يمثل أساساً لبناء علاقات اجتماعية متوازنة، ويحد من مظاهر التمييز والإقصاء، ويعزز ثقافة التعايش بين مختلف فئات المجتمع.

إن هذا البعد الإنساني يفتح المجال لفهم الأمن الاجتماعي باعتباره مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، حيث يصبح الحفاظ على أمن الآخرين جزءاً من الالتزام الأخلاقي للفرد، وليس مجرد واجب قانوني تفرضه الدولة.

الأسرة النواة الأولى للأمن الاجتماعي

تبدأ منظومة الأمن الاجتماعي من داخل الأسرة، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان قيم التعاون والاحترام والمسؤولية. فالبيت الذي تسوده المودة والرحمة والعدل بين الزوجين يوفر بيئة آمنة لتنشئة الأبناء، ويؤسس لشخصيات متوازنة قادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.

وعندما تتحقق الطمأنينة داخل الأسرة، ينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع كله، لأن الأسرة تمثل الخلية الأولى التي يتكون منها البناء الاجتماعي. ومن هنا فإن استقرار العلاقات الأسرية يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي على مستوى المجتمع.

من الجيرة إلى المجتمع الإنساني الواسع

يمتد مفهوم الأمن الاجتماعي في الإسلام من نطاق الأسرة إلى محيطها الاجتماعي الأوسع، وفي مقدمة ذلك علاقة الجوار التي تشكل أحد أهم مظاهر التفاعل الاجتماعي اليومي. وقد أكد النبي ﷺ على أهمية احترام حقوق الجار، فقال : «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن». قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه». ويشير هذا الحديث إلى أن تهديد أمن الجار أو الإضرار به يتعارض مع كمال الإيمان، مما يدل على أن الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي يقوم على احترام حقوق الآخرين وصيانة سلامتهم.

كما تؤكد نصوص أخرى على روح التضامن الاجتماعي، مثل قوله ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، وقوله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». ويعكس الحديث النبوي أيضاً تصوراً شاملاً للأمن الإنساني في قوله ﷺ: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا». فهذا الحديث يجمع بين ثلاثة أبعاد أساسية للأمن: الأمن الشخصي، والصحة، والكفاية المعيشية، وهي عناصر تشكل في مجموعها جوهر الأمن الاجتماعي.

نماذج تطبيقية من السيرة النبوية

تقدم السيرة النبوية نماذج عملية تعكس كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى واقع اجتماعي ملموس. ومن أبرز هذه النماذج ما قام به النبي عليه السلام بعد الهجرة إلى المدينة المنورة عندما أسس نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقد شكل هذا النظام تجربة اجتماعية فريدة تقوم على التضامن والتكافل، حيث تقاسم المسلمون الموارد والمسؤوليات في إطار أخوي عزز التماسك الاجتماعي في المجتمع الناشئ.

كما قدمت وثيقة المدينة نموذجاً مبكراً لتنظيم العلاقات بين مكونات المجتمع المختلفة، إذ وضعت إطاراً للتعايش بين المسلمين وغير المسلمين، وأكدت على مبادئ العدل والتعاون والدفاع المشترك عن المجتمع. وتشير هذه التجارب إلى أن الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو منظومة عملية يمكن تطبيقها من خلال مؤسسات اجتماعية قائمة على التضامن والعدل.



مقاصد الشريعة وأثرها في تحقيق الأمن الاجتماعي

يتضح الدور المؤسسي للأمن الاجتماعي في الفكر الإسلامي من خلال مقاصد الشريعة التي تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فحفظ النفس يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال حماية الإنسان من الاعتداء والعنف. أما حفظ العقل فيرتبط بتعزيز التعليم والوعي ومواجهة الانحراف الفكري والتطرف. ويسهم حفظ النسل في استقرار الأسرة واستمرار المجتمع، بينما يضمن حفظ المال تحقيق العدالة الاقتصادية ومنع الاستغلال والاحتكار.

ومن خلال هذه المقاصد تتكامل الأبعاد الأخلاقية والتشريعية لتشكل منظومة متماسكة تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي.

الخصائص العامة للإسلام ودورها في تعزيز الأمن الاجتماعي

تتميز الشريعة الإسلامية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها قادرة على تعزيز الأمن الاجتماعي في مختلف الأزمنة والبيئات. ومن أهم هذه الخصائص الربانية، حيث تستمد مبادئها من الوحي الإلهي، مما يمنحها قوة أخلاقية تدفع الإنسان إلى الالتزام بقيم العدل والرحمة. كما تتسم الشريعة بموافقتها للفطرة الإنسانية، إذ تنسجم تعاليمها مع حاجات الإنسان النفسية والاجتماعية، فتدعو إلى التعاون والتراحم واحترام الكرامة الإنسانية.

وتتميز كذلك بالشمولية، حيث تقدم إطاراً متكاملاً ينظم حياة الإنسان في مختلف جوانبها الروحية والاجتماعية والاقتصادية. ويضاف إلى ذلك خاصية الوسطية والتوازن التي تحقق انسجاماً بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع.

كما تتسم بالواقعية في تعاملها مع طبيعة الإنسان وحاجاته، إضافة إلى عالميتها التي تخاطب الإنسان بوصفه إنساناً بغض النظر عن عرقه أو لغته أو ثقافته. وأخيراً تتميز بالمرونة مع الثبات، إذ تجمع بين ثبات المبادئ الأساسية ومرونة التطبيق بما يسمح لها بالتفاعل مع المتغيرات الاجتماعية.

خاتمة

إن الأمن الاجتماعي لا يتحقق عبر التشريعات أو السياسات الاقتصادية وحدها، بل يحتاج إلى منظومة قيمية تعزز الثقة والتضامن بين أفراد المجتمع. وفي هذا الإطار يوفر الدين أساساً أخلاقياً وتشريعياً يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز ثقافة العدل والتكافل.

ومن ثم فإن استحضار القيم الدينية في معالجة التحديات الاجتماعية المعاصرة يمكن أن يسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وعدالة، ويعيد التوازن بين البعد المادي للحياة والبعد الأخلاقي الذي يشكل أساس الاستقرار الإنساني.