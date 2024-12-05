كيف يمكن لشخص لم يتلقَّ التعليم الأكاديمي أن يكون نموذجا للأخلاق والقيم السامية، بينما قد يقع المتعلم في براثن الجهل الأخلاقي؟ يعالج القرآن الكريم هذا السؤال من خلال تقديم مفهومين عميقين: “الأمي” الذي يفتقر للمعرفة الأكاديمية و”الجاهل” الذي يعبر عن فساد السلوك والأخلاق. إن هذا التمييز يفتح آفاقًا للتأمل في العلاقة بين المعرفة والقيم، ويحفزنا على إعادة النظر في معايير تقييم الإنسان. فهل يمكن أن تكون الأمية معبرة عن بساطة معرفية دون نقص أخلاقي؟ وهل الجهل دائمًا مرادف لانعدام المعرفة؟ في هذا المقال تحليل دلالات الأمي والجاهل في القرآن الكريم، واستكشاف كيف يمكن لهذا التكامل أن يصبح أساسا لنهضة إنسانية متوازنة.

دلالات (الجهل) في القرآن الكريم

الجهل ليس مرادفًا للأمية، والجاهل ليس عكس المتعلم الذي لا يقرأ ولا يكتب كما قد يُظن. ولا تلازم بين التعليم وسوء التصرف، أو حسنه، فقد يكون المتعلم فظًا عديم الخلق، والعكس صحيح. وقد استعمل القرآن الكريم لفظة “جاهل” لوصف السلوك والتصرف القائم على الخلق السيئ والمذموم. لنقف على الآيات الآتية:

وعليه، فالضابط لمعيار الجهل والجاهل هو السلوك والأخلاق لا المعرفة، فالنقاط الواردة أعلاه لا تدل على عدم معرفة أو إدراك ، وإنما على سوء التصرف وعدم سلوك الأخلاق السليمة. على عكس كلمة الجاهل نجد الكلمات التي تقابلها : الأخلاقي، العاقل، صاحب الخلق، صاحب الذوق وغيرها.

وبالتالي يتضح الفرق بين مفهومي الجاهلي والأخلاقي :

الجاهلي: يرتبط هذا المفهوم تاريخيًا بثقافة الجهل أو السلوك غير الحضاري الذي لا يلتزم بالقيم أو الأخلاق، وقد يكون المتعلم جاهليًا إذا فقد البوصلة الأخلاقية. الأخلاقي: هو الشخص الذي يلتزم بالقيم والمبادئ الأخلاقية، سواء كان متعلمًا أم غير متعلم. ولعله من النصطلخات التي تصلح أن تكون مباينا للجاهلي، ومثله: صاحب الخلق، أو العاقل.

فالضابط والمحور هنا هو السلوك والقيم الأخلاقية.

تجدر الإشارة إلى بيان أن جميع الآيات الواردة فيها كلمة “جهل” هي بهذا المعنى؛ أي السلوك والأخلاق لا مجرد عدم المعرفة. لكن هناك آية تجعلنا نقف بمزيد تأمل وتدبر، دون حسم تعميم الحكم، وهي: { لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (البقرة: 273). إذ يفهم من الوهلة الأولى أن الجهل في هذه الآية يأتي بمعنى عدم المعرفة بفقرهم، على أن: { تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ } يجعلنا نتمعن أكثر؛ وننظر في السياق ونغوص في كتب التفاسير للوقوف على من أشار إلى معنى لطيف غير المعنى الظاهري.

دلالات (الأمية) في القرآن الكريم

على عكس الجاهل، فالأمي ليس مرتبطًا بسلوك أو تصرف أخلاقي بقدر ما هو وصف لحالة حصول المعرفة من عدمه. وقد بيّن القرآن الكريم أن الأميّ هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة فردًا كان أو جماعة: { وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } (العنكبوت: 48)، وهي أفضل تفسير بالأثر لقوله تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} (الأعراف: 157). وقد قابل القرآن الكريم بهذا بين الأمية والعلم أو المعرفة.

والآيات الآتية تدلنا على ذلك:

تعريف الأمي والمتعلم

بناء على ماسبق نستطيع التفريق بين الأمي والمتعلم :

الأميّ : هو الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وقد يكون لديه معارف حياتية ومهارات عملية لا تعتمد على التعليم الأكاديمي.

: هو الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وقد يكون لديه معارف حياتية ومهارات عملية لا تعتمد على التعليم الأكاديمي. المتعلم: هو من تلقى تعليمًا أكاديميًا أو تدريبيًا، ويمكنه القراءة والكتابة والتفاعل مع العلوم والمعارف الحديثة. وهو المصطلح المباين للأمي.

فالضابط والمحور هنا هو المعرفة الأكاديمية والقدرة على التعلم.

الفرق بين الأمية والجهل

وعليه فالفرق الجوهري يكمن في أن الأمية والتعلم تعكسان جانبًا معرفيًا وتقنيًا. بينما الجاهلية والأخلاق تعكسان جانبًا أخلاقيًا وقيميًا. ويقودنا هذا إلى العلاقة بينمهما. وتكمن العلاقة بينهما في الآتي:

يمكن أن يكون الإنسان أميًا ولكنه أخلاقي وحكيم، وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون متعلمًا ولكنه جاهلي السلوك.

الأخلاق والمعرفة لا تتلازمان بالضرورة؛ فالتعليم لا يضمن القيم الأخلاقية، والقيم الأخلاقية لا يشترط لها التعليم.

كما أنه لا علاقة تلازمية بين الخلق والتعليم الأكاديمي بشكل عام ووفق الشرح أعلاه، فكذلك لا علاقة تلازمية ضرورية بين العلم والتدين، فقد يكون الإنسان مخترعا ومبدعا في مجال كوني ما، لكن قد يكون ملحدا، أو غير عالم بدين من الأديان ناهيك عن الدين الصحيح منها.

الخلاصة

هذه الثنائية تشجع على إدراك أهمية التكامل بين العلم والمعرفة من جهة والقيم والأخلاق من جهة أخرى لبناء إنسان متوازن.