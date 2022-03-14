السنن الرواتب في المذاهب الأربعة

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدول عن السنن الرواتب، وأتى مخالفاً لما جاء في السنة النبوية ، ومن هنا جاءت فكرة الكتابة عن الموضوع على المذاهب الأربعة كلها؛ فــ “الحسنات يذهبن السيئات” والنوافل مما يتقرب العبد بها إلى الله: “ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه”، وهي تجبر ما نقص من الفرائض.

جاء في الذخيرة نقلا عن ابن دقيق العيد المالكي: ” النفوس تكون مشغولة بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور فإذا قُدِّمَتْ النَّوَافِلُ على الْفَرَائِضِ أَنِسَتْ النَّفْسُ بِالْعِبَادَةِ وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تُقَرِّبُ من الْخُشُوعِ وَأَمَّا تَأْخِيرُهَا عنها فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّوَافِلَ جَابِرَةٌ لِنَقْصِ الْفَرَائِضِ فإذا وَقَعَ الْفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَقَعَ بَعْدَهُ ما يُجْبِرُ الْخَلَلَ”. تُعرف النافلة الراتبة التي تصلى قبل الفرائض بالقبلية. ووقتها بدخول وقت الفريضة، إلى أن يذهب وقتها. وتعرف النافة الراتبة التي تصلى بعد الصلاة بالسنن البعدية، ويدخل وقتها بالفراغ من الفرض، ويستمر إلى أن يذهب وقته. جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: “ويعد فعل القبلية بعد الفرض أداءً، والاختيار ألا تؤخر عن وقتها إلا لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه، وفعل البعدية قبله لا تنعقد “.

أولا: السنن الراتبة عند الحنفية

هي عندهم قسمان: مؤكدةٌ (وهي اثنتا عشرة ركعة)، ومندوبة (وهي ثمان وعشرون ركعة). وتفصيلها كالآتي:

1- المؤكدة: وهي التي واظب الرسول صلّى الله عليه وسلم على أدائها، ولم يتركها إلا نادراً. وهي ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر أو قبل الجمعة، بتسليمة واحدة، ركعتان بعد الظهر، ويندب أن يضم لها ركعتين، وأربع بعد الجمعة بتسليمة واحدة، ركعتان بعد المغرب: ويسن إطالة القراءة فيهما، ركعتان بعد فرض العشاء. يُنظر: الأشباه والنظائر، والفقه على المذاهب الأربعة، والفقه الإسلامي وأدلته.

وملخصها في الجدول الآتي:

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان صلاة الفجر X أربع ركعات

بتسليمة واحدة صلاة الظهر ركعتان إلا الجمعة

فأربع بتسليمة واحدة X صلاة العصر X X صلاة المغرب ركعتان مع إطالة القراءة X صلاة العشاء ركعتان

2- المندوبة: وهي التي كان النبي صلّى الله عليه وسلم يصليها غالباً، ويتركها أحياناً. وهي ركعتان أخريان إلى سنة الظهر البعدية، أربع ركعات قبل العصر بتسليمة واحدة، أربع ركعات قبل صلاة العشاء وأربع بعدها بتسليمة واحدة، صلاة الأوابين: وهي ست ركعات بعد المغرب، بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث، والأول أدوم وأشق. ينظر: تحفة الملوك، الأشباه والنظائر، والفقه على المذاهب الأربعة، والفقه الإسلامي وأدلته.

وملخصها في الجدول الآتي:

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان صلاة الفجر X أربع ركعات

بتسليمة واحدة صلاة الظهر أربع ركعات بتسليمتين

إلا الجمعة فبتسليمة واحدة أربع ركعات

بتسليمة واحدة صلاة العصر X X صلاة المغرب ست ركعات أربع ركعات

بتسليمة واحدة صلاة العشاء أربع ركعات

بتسليمة واحدة

ثانيا: السنن الراتبة عند المالكية:

سنة الرواتب عند السادة المالكية نوعان: سنن رواتب مؤكدة “وعددها اثنتا عشرة ركعة”، وما كان من باب أَوْلى من هذه السنن الرواتب المؤكدة “وعددها أربع وعشرون ركعة”. وذلك أنه لا حدّ لأكثرها عندهم، وأقلها ركعتان، وفق التفاصيل الآتية:

1- سنن رواتب مؤكدة: وهي ركعتا الفجر، وتسمى عند المالكية رغيبة، ويتأكد النفل قبل صلاة الظهر وما بعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب، والعشاء، بلا تحديد بعدد معين، فيكفي في تحصيل الندب ركعتان. والأولى بعد كل صلاة عدا المغرب أربع ركعات، وبعد المغرب ست ركعات. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، وإرشاد السالك، وحاشية الدسوقي، والفقه على المذاهب الأربعة، والفقه الإسلامي وأدلته. والموسوعة الفقهية الكويتية. وملخصها كالآتي:

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان صلاة الفجر X مطلق النفل بلا عددـ

وأقله ركعتان صلاة الظهر مطلق النفل بلا عددـ

وأقله ركعتان مطلق النفل بلا عددـ

وأقله ركعتان صلاة العصر X X صلاة المغرب مطلق النفل بلا عددـ

وأقله ركعتان X صلاة العشاء مطلق النفل بلا عددـ

وأقله ركعتان

2- الأَوْلى في صلوات الرواتب المؤكدة: الأولى بعد كل صلاة عدا المغرب أربع ركعات، وبعد المغرب ست ركعات. جاء في منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: ” لأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب”. وانظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، وإرشاد السالك، وحاشية الدسوقي والفقه على المذاهب الأربعة، والفقه الإسلامي وأدلته. والموسوعة الفقهية الكويتية.

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان صلاة الفجر X مطلق النفل بلا عددـ

وأقله ركعتان. والأكمل أربع ركعات. صلاة الظهر أربع ركعات مطلق النفل بلا عددـ

وأقله ركعتان. والأكمل أربع ركعات. صلاة العصر X X صلاة المغرب ست ركعات X صلاة العشاء أربع ركعات

ثالثا: السنن الراتبة عند الشافعية:

وتنقسم إلى سنن الرواتب المؤكدة (وعددها عشر ركعات) وسنن رواتب غير المؤكدة (وعددها اثنتا عشرة ركعة، وإذا أضيفت إلى المؤكدة يصبح المجموع اثنتين وعشرون ركعة).

1- سنن الرواتب المؤكدة: وهي عشر ركعات: ركعتا الفجر، وركعتا قبل الظهر أو الجمعة، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ينظر: الإقناع، والفقه على المذاهب الأربعة، والفقه الإسلامي وأدلته. والموسوعة الفقهية الكويتية. وهي كالآتي:

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان صلاة الفجر X ركعتان صلاة الظهر ركعتان X صلاة العصر X X صلاة المغرب ركعتان X صلاة العشاء ركعتان

2- سنن الرواتب غير المؤكدة: وهي اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر، سوى المؤكدتين، وركعتان بعدها كذلك، والجمعة كالظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. ينظر: الإقناع، والوسيط، والفقه على المذاهب الأربعة، والفقه الإسلامي وأدلته. والموسوعة الفقهية الكويتية. وتفصيلها كما يأتي:

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان صلاة الظهر ركعتان أربع ركعات صلاة العصر X ركعتان صلاة المغرب X ركعتان صلاة العشاء X X صلاة الفجر X

رابعا: السنن الراتبة عند الحنابلة:

وتنقسم كما عند الحنفية إلى قسمين: مؤكدة (وهي عشر ركعات)، وغير مؤكدة “مندوبة” (وهي عشرون ركعة). وتفصيلها كالآتي:

1- المؤكدة: هي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد، والمغني، العمدة، والفقه الإسلامي وأدلته، والفقه على المذاهب الأربعة. وملخصه كالآتي:

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان صلاة الظهر ركعتان X صلاة العصر X X صلاة المغرب ركعتان X صلاة العشاء ركعتان ركعتان صلاة الفجر X

2- غير المؤكدة : أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل صلاة العصر، وأربع بعد صلاة المغرب، وأربع بعد صلاة العشاء. ويباح أن يصلي ركعتين قبل المغرب. ينظر: المغني، وحاشية الروض المربع، وأخصر المختصرات لابن جبيرين، الإقناع في فقه الإمام أحمد، والفقه على المذاهب الأربعة، والفقه الإسلامي وأدلته. والموسوعة الفقهية الكويتية. وهي كالآتي:

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية أربع ركعات صلاة الظهر أربع ركعات أربع ركعات صلاة العصر X X صلاة المغرب أربع ركعات X صلاة العشاء أربع ركعات X صلاة الفجر X

المتفق عليها في السن الرواتب المؤكدة بين المذاهب الأربعة

هناك قاسم مشترك في عشر سنن رواتب مؤكدة بين المذاهب الأربعة، ست ركعات بعدية، وأربع قبلية اتفاقاً، فقد أجمعوا على أنه:

لا راتب بعدية في صلاتَيْ الفجر والعصر، “إلا إذا كان قضاء صلاة فائتة”

أقل الرواتب البعدية المشروعة هي ركعتان في كل من صلاة الظهر والمغرب والعشاء، ثم زاد بعضهم في السنن الرواتب المؤكدة أكثر من ركعتين وفق الجدول أعلاه.

مشروعية ركعتين قبلية في صلاتَيْ الفجر والظهر، ثم زاد بعضهم في قبلية السنن الرواتب المؤكدة أكثر من ركعتين في صلاة الظهر، وفق الجدول أعلاه

اختلفوا في مشروعية سنن رواتب مؤكدة قبلية لكلّ من العصر والمغرب والعشاء.

السنن القبلية الصلاة المفروضة السنن البعدية ركعتان

وما زاد محل خلاف صلاة الفجر X ركعتان

وما زاد محل خلاف صلاة الظهر ركعتان

وما زاد محل خلاف محل خلاف صلاة العصر X محل خلاف صلاة المغرب ركعتان

وما زاد محل خلاف محل خلاف صلاة العشاء ركعتان

وما زاد محل خلاف

مما يذكر أخيرا، أن جدول سنن الرواتب المتفقة هي عين السنن الرواتب المؤكدة بحذافيرها عند الشافعية والحنابلية، يعني تطابقاً، وينطبق على الحنفية والمالكية تضمنا، فهم أشمل وأعم مما ذهب إليه الآخَران، إلا سنة العصر القبلية عند الحنفية فهو مباين.