رحل عن دنيانا مساء السبت 14 أكتوبر 2023 الداعية القطري الشيخ الدكتور أحمد الحمادي رحمه الله أستاذ كلية الشريعة والدرسات الإسلامية الأسبق بجامعة قطر، والذي عرف عنه التميز في ميادين التعليم والدعوة والعمل الخيري كما كانت له مشاركات عديدة في برامج دينية مختلفة على وسائل الإعلام.

وسجل عدد من الأكادميين والدعاة على منصة التواصل الإجتماعي X – تويتر سابقا – حزنهم على وفاة الدكتور أحمد الحمادي، سائلين االله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

نشر الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين د. علي القره داغي على حسابه قائلا : صحبته منذ أربعين سنة فكان شقيق الروح وصديق الدرب ونعم الأخ ودعته بقلب حزين ولا نقول إلا ما يرضي الله. إننا نحتسب العالم والداعية الشيخ الدكتور أحمد الحمادي، رحمه الله، الذي فارقنا وترك خلفه إرثًا عظيمًا يشهد بإخلاصه وتفانيه في الدعوة إلى الله والعمل الصالح. كان رجلًا مبجلًا وداعيةً متفانيًا، حرص على أن تتطابق أخلاقه وأفعاله وأقواله مع مساعيه الطيبة في سبيل الخير. كانت بشاشته وتواضعه تبرز في كل تصرفاته وحركاته، وكانت الابتسامة المؤنسة تلازمه في كل حال. رحمه الله. قدم مساهمات كبيرة في العمل الإنساني والاجتماعي والخيري، وترك بصمات في العمل الدعوي. إنا لله وإنا إليه راجعون.

اقرأ أيضا:

كما نعى العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الشريعة بجامعة قطر د.محمد أبوبكر المصلح قائلا: رحم الله أستاذنا أبا صلاح الشيخ الداعية الدكتور أحمد الحمادي، وتقبله في الصالحين، ورفع درجته في عليين .. درسنا في مرحلة البكالوريوس بكلية الشريعة في جامعة قطر، وكان حريصا على أن يحاضرنا إما في مسجد الجامعة أو في المكتبة فجزاه الله عنا خير الجزاء، ورضي عنه وأرضاه.

ودعا الدكتور أحمد العون عميد الدراسات العليا بجامعة قطر للفقيد بالمغفرة والرحمة : اللهم اغفر لشيخي الدكتور أحمد الحمادي وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. كان رحمه فارساً من فرسان العمل الخيري، داعياً إلى الله باذلاً نفسه في سبيل نشر الدعوة والعلم أسكنه الله الفردوس الأعلى من جنته

وغرد الدكتور سعيد المري أستاذ الحديث النبوي في كلية الشريعة بجامعة قطر عن الفقيد قائلا: توفي شيخنا الفاضل المربي الداعية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحمادي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلحقه بالصالحين ويرفع درجته في عليين إنه سميع قريب مجيب وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب الدكتور محمد عيإش الكبيسي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة قطر : إنّا لله وإنا إليه راجعون. فقدت الأمة الإسلامية اليوم واحدا من أعلامها البارزين في الدعوة وعمل الخير وحمل همّ الأمّة في كل قضاياها.رحم الله فقيدنا الغالي الشيخ الدكتور أحمد الحمادي وتقبله في الصالحين وأحسن الله عزاء أهله وإخوانه وتلامذته.

ونعى الدكتور علي شيخ أحمد الرئيس السابق لجامعة مقديشو الفقيد قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون لقد وافته المنية عالما جليلا من علماء المسلمين وهو الدكتور أحمد الحمادي رحمه الله، كان تقديم الخير الى البشر هي السمة البارزة لديه وإنني أعزي أحبابه وذريته وتلامذته كما أعزي الشعب القطري والعالم سائلا الله أن يجعله مع النبيين في الفردوس الأعلى.

كما كتب أستاذ الفقه المقارن وأصول الفقه بجامعة الكويت د. خالد يوسف الجهيم : الداعية الشيخ أحمد الحمادي أحد رموز العمل الخيري الدعوي في قطر والخليج يودع هذه الدنيا وقد ترك إرثاً عظيماً من مراكز ومساجد وأعمال دعوية ومشاريع خيرية شاهدة له عند الله بإذن الله تعالى. عزائي لأهله وذويه ومحبيه ولأهل قطر.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وعلى حسابه كتب الشيخ نبيل العوضي عن وفاة الدكتور أحمد الحمادي : توفي الأخ العزيز الشيخ أحمد الحمادي كان من أكثر الدعاة همة ونشاطًا في الدعوة إلى الله ونشر الخير وحث الناس على البذل والإحسان، بصماته كثيرة في بلاد أوروبا وآسيا وغيرها من القارات في العمل الخيري والإنساني والدعوي غفر الله له ورحمه وأسكنه الجنة عزائي لأسرته الكريمة ومحبيه قطر.

ونشر الداعية البحريني المعروف حسن الحسيني تعزية قائلا : أعزي إخواني في قطر بوفاة الداعية الشيخ أحمد الحمادي، إنا لله وإنا إليه راجعون، أبو صلاح.. هو داعية مربي واستاذ قدوة ومصلح مجتهد، صاحب الأيادي البيضاء، والدعوة الحسنة، رحمه الله رحمة واسعة. ودعنا لكنه ترك إرثاً وأثرًا من مشاريع دعوية وأعمال خيرية، جعلها الله في ميزان حسناته.. تقبله الله في الصالحين ورفع درجته في عليين. آمين.