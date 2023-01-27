عبدالله بانعمة .. رحيل داعية الأمل

عبدالله بانعمة

شيعت جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الداعية السعودي عبدالله بانعمة إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة الموافق  27 يناير 2023 م وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، ودفن جثمانه في مقبرة البقيع.

وتصدر خبر وفاة الداعية عبدالله بانعمة مؤشرات شبكات التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على الشبكة العنكبوتية.

ونعى الفقيد عدد من العلماء والدعاة  وآلاف من رواد شبكات التواصل الاجتماعي  بكلمات مؤثرة تحت وسم ( وفاه الداعية عبدالله بانعمه ) ، حيث كتب د. عبدالعزيز الشايع الأستاذ المشارك بقسم السنة، جامعة الإمام على حسابه في تويتر : ” اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأدخله الجنة، وقه عذاب القبر، وعذاب النار. اللهم اجعل ما أصابه رفعة لدرجاته، وكفارة لخطاياه”.

ومن جانبه كتب أ.د أحمد عيسى المصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وشيخ عموم المقارى المصرية سابقا : ” رحم الله عبدالله بانعمة رحمة واسعة ونوّر قبره ورفع درجاته في علّيّين ” ، وبدوره كتب الداعية البحريني الشيخ حسن الحسيني على حسابه في تويتر : ” إنا لله وإنا إليه راجعون . رحل من كان يبث الامل في نفوسنا وهو في عز ابتلائه ويحثنا على الابتسامة وهو في عز ألمه.علم الناس الثبات وهو في قُعر البلاء ودلهم على الله، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واربط على قلوب أهله وذويه ومحبيه”.

وكان الداعية عبدالله بانعمة رحمه الله رغم إصابته شلل رباعي منذ 31 عاما إلا أنه كان نشيطا في الدعوة إلى الله عبر الدروس والمحاضرات واللقاءات التلفزيونية.

وعُرف عن الداعية بانعمة دعوة كل من من يشعر بالضيق والأحزان، وكل من تكالبت عليه تكاليف الحياة، الاستعانة بالله والصبر وعدم اليأس والنظر في أحوال الناس.

وتناقلت وسائل الإعلام كلمات الداعية عبدالله بانعمة رحمه الله في أحد اللقاءات التلفزيونية، والكيفية التي يتعامل بها إذا شعر بالضيق من حاله، وذلك بالذهاب لزيارة مريض آخر، اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” من عاد مريضًا، أو زار أخًا له في الله، ناداه مناد بأن طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً” (صحيح ابن ماجه ).

رحم الله الداعية عبدالله بانعمة وأدخله قسيح جناته.

# وفاة الداعية عبدالله… # شخصيات
إسلام أون لاين

إسلام أون لاين

لديه 782 مقالة

آيات المطر في القرآن الكريم
ما هو علم النفس ؟
أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

الأكثر قراءة
1
الصحيح في فضل شهر رجب
2
ما هي خصائص شهر رجب ؟
3
الدعاء للميت
4
العمرة وأدعيتها الخاصة والعامة
5
أدعية من السنة النبوية  
6
علامات الساعة الكبرى
7
السنن الرواتب في المذاهب الأربعة
8
العقيقة: مشروعيتها، شروطها ووقتها
9
ماهي الأشهر الحرم ؟
10
ما هي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟
اخترنا لكم
الفن الإسلامي
الفن الإسلامي في دروب الحضارة العربية والإسلامية
الفقر مع التنمية .. الكل أصبح فقيراً !!
الفقر مع التنمية .. الكل أصبح فقيراً !!
التضخم .. بين العلاج النقدي والمالي
التضخم .. بين العلاج النقدي والمالي
رواية مدينة الرياح
“مدينة الرياح ” .. رواية كارهة للبشر
تلوين طفل
6 أنشطة لتنمية الذكاء اللغوي لدى الطفل
محمد كرد علي
محمد كرد علي..بين العصرانية والتراث
هوامش دريدا الفلسفية ورهانات النص
هوامش دريدا الفلسفية ورهانات النص
لماذا يجب أن نقرأ ونهتم بالكتاب العلمي
لماذا يجب أن نقرأ و نهتم بالكتاب العلمي؟
العلاقات الإنسانية
المهارات الأساسية لنجاح العلاقات الإنسانية
المصنفات التراثية الرياضة
المصنفات التراثية في الرياضة البدنية